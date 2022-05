Altems-Farmindustria: rafforzare il quadro regolatorio e l’innovazione per favorire l’accesso a farmaci orfani e pediatrici

In Europa tra 25 e 30 milioni di persone sono affette da malattie rare, molte delle quali prime di cure. Soltanto in Italia si contrano due milioni di pazienti. Occorre supportare la ricerca, semplificare il quadro normativo, garantire un accesso omogeneo in tutti gli Stati dell’Ue, accelerando i processi di sviluppo e sperimentazione clinica. L’Alta scuola di Economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma (diretta dal professor Americo Cicchetti) in collaborazione con Farmindustria ha promosso un workshop dal titolo “Malattie rare e pediatria: innovazione terapeutica e misure nazionali ed europee di attrazione degli investimenti” per fare il punto su una strategia di lungo periodo che possa attrarre investimenti per lo sviluppo di farmaci orfani e a uso pediatrico.

Rendere i farmaci orfani accessibili

Nel corso dell’incontro, che si è tenuto oggi presso Palazzo Wedekind, a Roma, il professor Cicchetti, direttore di Altems, ha sottolineato che “vi è una necessità crescente di procedere verso un’evoluzione dei Regolamenti di riferimento per sviluppo e approvazione dei farmaci orfani e pediatrici che tenga conto di vari fattori, tra cui l’innovazione insita nei nuovi prodotti terapeutici, il loro costo, l’importanza di renderli accessibili rapidamente ai pazienti che ne possono trarre beneficio”. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni diecimila abitanti. In Italia, il tempo medio che intercorre tra l’immissione in commercio e l’accesso al farmaco orfano è di 482 giorni, meno della media europea ma peggio di altri Paesi come Germania, Danimarca e Austria (secondo gli ultimi dati Iqvia). L’Italia ha però il 75% di farmaci orfani approvati in Europa già disponibili contro il 37% delle media europea. Secondo l’indagine Aifa, il procedimento autorizzativo per i farmaci orfani (dalla presentazione del dossier di prezzo e rimborso alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) ha avuto una durata media di circa 400 giorni nel 2020, in calo rispetto ai circa 450 del 2018.

Recuperare il gap

Il professor Cicchetti ha sottolineato come, in virtù del nuovo Regolamento sulle sperimentazioni cliniche e del Sistema informativo (Ctis), l’Italia si “trova quindi in una nuova competizione europea con altri Paesi che impone una seria riflessione sullo stato dell’arte e sulle azioni da intraprendere per garantire competitività”. Le malattie rare e i medicinali pediatrici sono ambiti caratterizzati da un numero esiguo di pazienti che richiedono misure mirate a rendere sostenibili gli investimenti in ricerca e sviluppo. Negli ultimi 20 anni, le istituzioni e gli interventi regolamentari sono stati preziosi per recuperare un gap che si era accumulato in termini di disponibilità di terapie efficaci ed efficienti e sono riusciti ad attrarre investimenti del settore privato e pubblico con risultati rilevanti. Alla luce dei nuovi scenari regolatori ed istituzionali e delle nuove opportunità offerte dalla ricerca, è fondamentale avviare un dialogo tra tutti gli stakeholder sulle modalità migliori per rafforzare l’attuale quadro di riferimento e promuovere ulteriormente l’innovazione necessaria a soddisfare ancora molti bisogni terapeutici che non hanno trovato risposta.

Il Regolamento sulle sperimentazioni cliniche

“Oltre 2.500 designazioni di farmaci orfani e più di 200 medicinali per le malattie rare hanno ottenuto l’autorizzazione per l’immissione in commercio in Ue negli ultimi 20 anni”, ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. “Con un numero di sperimentazioni cliniche triplicato – ha continuato – sempre in Europa, tra il 2016 e il 2021. Con una quota del 26% sul totale delle sperimentazioni nel 2021. E l’Italia ha avuto un aumento superiore a quello continentale passando da 119 sperimentazioni in corso nel 2016 a 749 nel 2021, che rappresentano il 32% degli studi clinici complessivi. Risultati raggiunti anche grazie al Regolamento europeo sui farmaci orfani. Un Regolamento che oggi è in fase di revisione per renderlo ancora più moderno e in linea con i progressi tecnologici e scientifici. È fondamentale però che le modifiche vadano nella direzione dell’innovazione, con una strategia mirata per rendere disponibili nuove terapie, per favorire la r&s e per attrarre ulteriori investimenti in Ue”.

Accesso omogeneo sul territorio

Si parla di un settore non soltanto cruciale per milioni di pazienti ma che genera un fatturato annuo complessivo pari o inferiore a 10 milioni di euro in Europa, pari alla metà di tutti i farmaci orfani approvati (50 su 99 totali nel 2017), tra il 2000 e il 2017. “Il nostro Paese ha fatto passi importanti verso un accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale – ha ricordato Scaccabarozzi – da attuare rapidamente per garantire la certezza dei tempi di accesso e l’eliminazione delle differenze a livello territoriale. Serve inoltre procedere all’ampliamento dello screening neonatale, all’approvazione del nuovo Piano nazionale malattie rare e alla semplificazione del percorso di inserimento delle malattie rare nei Lea. Lo dobbiamo ai pazienti colpiti da patologie rari, che rari non sono. Perché sono le malattie a essere rare, ma non loro che, come tutti, sono unici. L’industria farmaceutica è pronta a fare la sua parte”.