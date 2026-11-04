Anoressia e bulimia, casi cresciuti del 71% dal 1990 al 2023

Anoressia e bulimia aumento casi
Pubblicato il: 4 Novembre 2026|
Redazione AboutPharma

Tra il 1990 e il 2023 i casi di anoressia e bulimia nel mondo sono aumentati del 71 per cento, con i tassi più elevati riscontrati nelle regioni ad alto reddito, in particolare in Australasia e in Europa occidentale. Le proiezioni al 2050 mostrano inoltre che il numero di casi salirà a 21,8 milioni, con un incremento di circa il 20% rispetto al 2023 quando i casi registrati sono stati 18,1 milioni.

Le donne si confermano le più soggette a questi disturbi con un tasso del 69% contro il 31% registrato negli uomini. Sono i dati di uno studio appena pubblicato su Jama Psychiatry, condotto da epidemiologi della Nanjing University of Science and Technology in Cina sulla base di dati provenienti da 204 Paesi e territori.

I dati del Global Burden of Disease.

Per monitorare i decessi direttamente attribuibili all’anoressia nervosa, i ricercatori hanno attinto a studi pubblicati, indagini sulla popolazione e registri ufficiali sulle cause di decesso provenienti dal database centrale del Global Burden of Disease. Hanno inoltre calcolato gli anni di vita in buona salute persi complessivamente: un indicatore che combina gli anni di vita perduti a causa di morte prematura con gli anni vissuti in condizioni di disabilità.

Il primato della bulimia

La bulimia è risultata molto più diffusa, interessando circa 14,2 milioni di persone nel 2023, a fronte dei 3,92 milioni di persone con anoressia. Inoltre, nel 2023 l’anoressia e la bulimia hanno sottratto complessivamente circa 3,83 milioni di anni di vita in buona salute.

I due disturbi presentano inoltre dinamiche differenti in relazione all’età: l’anoressia raggiunge il picco tra gli adolescenti di 15-19 anni, mentre la bulimia è più frequente nelle persone dai 30 anni in su. Anche se i due disturbi riguardano soprattutto il Nord del mondo, le aree che hanno fatto registrare il maggiore incremento di prevalenza tra il 1990 e il 2023 sono l’Asia orientale (61,5%) e l’Asia meridionale (48,5%).

Tag: anoressia / bulimia / disturbi alimentari /

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