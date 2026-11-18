In Italia il consumo di antibiotici segna una contrazione del 4,9% nel 2025 rispetto all’anno precedente, ma il Paese rimane ancora lontano dai target fissati dall’Unione europea per il 2030. È questo il quadro epidemiologico e regolatorio in cui si inserisce la campagna di sensibilizzazione 2026 lanciata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in collaborazione con il ministero della Salute, dal titolo “Te lo direbbe anche un bambino”.

L’iniziativa coincide con la Giornata europea degli antibiotici del 18 novembre, coordinata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), e con la Settimana mondiale di sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica (18-24 novembre).

I dati europei e il divario da colmare

Secondo il report Ecdc 2026 sul consumo di antimicrobici, nonostante il calo registrato nel 2025, l’Italia mantiene un livello di utilizzo superiore del 12% rispetto alla media europea. Per allinearsi all’obiettivo comunitario fissato per il 2030, il Paese dovrà ridurre l’impiego complessivo passando dalle attuali 21,2 a 17,8 dosi giornaliere per mille abitanti.

A destare attenzione è soprattutto il profilo dell’appropriatezza prescrittiva. In Italia soltanto il 51,4% degli antibiotici utilizzati rientra nella categoria Access, ovvero i farmaci raccomandati come prima scelta, contro una media europea del 62,5% e un target Ue del 65% entro il 2030. Anche in ambito ospedaliero i consumi italiani superano la media continentale (1,9 contro 1,6 dosi giornaliere per 1.000 abitanti), con un ricorso crescente agli antibiotici Reserve, i medicinali di ultima istanza, che arrivano a coprire il 6% dei consumi ospedalieri.

Divari geografici e fasce d’età

L’analisi territoriale e demografica fornita dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) evidenzia come nel 2025 quasi quattro italiani su dieci abbiano ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici. Le fasce di popolazione più esposte sono i bambini fino a quattro anni e gli anziani oltre i 75 anni, mentre sotto il profilo di genere si registra un ricorso maggiore tra le donne rispetto agli uomini (38,1% contro 31,2%), con un picco nella fascia 35-54 anni.

Permangono inoltre marcate differenze geografiche: al Sud si toccano le 18,3 dosi giornaliere per 1.000 abitanti, a fronte delle 16,9 del Centro e delle 13,3 del Nord. Sebbene la flessione dei consumi nel 2025 abbia interessato l’intero territorio nazionale, il calo è stato nettamente più contenuto nelle Regioni meridionali (-4,3%) rispetto a quelle settentrionali (-8,7%). Sul fronte delle molecole, le associazioni di penicilline (in prevalenza amoxicillina e acido clavulanico) si confermano i farmaci più prescritti, seguite da macrolidi e cefalosporine di terza generazione.

La strategia comunicativa e le implicazioni per il San

Per contrastare l’uso improprio, come l’auto-somministrazione di farmaci avanzati in casa o il ricorso agli antibiotici per infezioni virali quali raffreddore e influenza, la campagna Aifa adotta lo schema del ribaltamento dei ruoli. In linea con il tema europeo “Care for your kids – use antibiotics wisely”, sono i bambini a richiamare gli adulti alle regole fondamentali della corretta gestione terapeutica: assumere l’antibiotico esclusivamente su prescrizione medica, rispettando posologia e durata del trattamento. Per l’occasione anche la sede dell’Agenzia sarà illuminata di blu.

La diffusione delle multi-resistenze batteriche incide direttamente sull’incremento della mortalità, sul prolungamento delle degenze ospedaliere e sui costi sanitari, oltre a mettere a rischio la sicurezza di interventi chirurgici, trapianti e terapie oncologiche.

“La perdita di efficacia degli antibiotici può rendere difficili le cure e compromettere la sicurezza di molte procedure mediche – sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci –. È un problema che riguarda la salute pubblica,l’organizzazione dell’assistenza e la protezione dei pazienti più fragili che sono da sempre la nostra priorità. La campagna realizzata da Aifa, in collaborazione con il ministero della Salute, rappresenta uno strumento di supporto importante per contribuire alla diffusione di una chiara informazione sull’assunzione consapevole degli antibiotici. Anche attraverso iniziative come questa i cittadini possono diventare, infatti, preziosi alleati delle istituzioni e dei professionisti del mondo sanitario. Il contrasto dell’antibimicrobico-resistenza è fondamentale, è una delle priorità per la sicurezza sanitaria e richiede un’azione coordinata tra prevenzione, ricerca, diagnostica e cooperazione internazionale. Parliamo di un nemico silenzioso che minaccia di vanificare i progressi della medicina moderna grazie ai quali oggi molte malattie sono curabili.Su questo fronte l’impegno del ministero è stato massimo negli ultimi quattro anni e continuerà ad esserlo. Ricordo che siamo tra le prime Nazioni al mondo ad aver creato un fondo dedicato agli antibiotici di riserva”.

Il ruolo dei dati e dell’appropriatezza prescrittiva

Accanto alla sensibilizzazione dei cittadini nell’ottica integrata One Health (salute umana, animale e ambientale), l’azione istituzionale punta sul monitoraggio continuo dei flussi prescrittivi a supporto dei clinici.

“L’efficacia degli antibiotici è un patrimonio della medicina che abbiamo la responsabilità di preservare”, dichiara Robert Nisticò, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco. “Garantire al paziente l’antibiotico più adatto quando ne ha bisogno e limitare le prescrizioni ai casi in cui vi sia una reale indicazione clinica rispondono alla stessa esigenza di tutela della salute. Su questo terreno si esercita una responsabilità precisa delle istituzioni. Per Aifa, promuovere l’appropriatezza significa usare i dati sui consumi per riconoscere dove le pratiche prescrittive possono migliorare e mettere a disposizione dei professionisti le evidenze necessarie per orientare le scelte di cura. La campagna nasce dalla stessa responsabilità. Questa campagna nasce dalla convinzione che i cittadini possano dare un contributo decisivo all’uso appropriato degli antibiotici. Spiegare le ragioni di una prescrizione, così come quelle per cui in altri casi l’antibiotico è superfluo, permette a ciascuno di partecipare con maggiore consapevolezza alle decisioni che riguardano la propria salute”.