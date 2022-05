Apparecchiature radiologiche: nuova gara Consip da 153 milioni di euro

|

Redazione AboutPharma

Consip aggiudicherà un nuovo accordo quadro da 153 milioni di euro per l’acquisizione di 705 apparecchiature radiologiche. Un’iniziativa finanziata attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I lotti della gara

La gara è articolata in tre lotti, suddivisi in base alla tipologia di apparecchiature, ed è dedicata alla sostituzione del parco macchine obsoleto a seguito della raccolta dei fabbisogni effettuata dal ministero della Salute con le Regioni. Ne dettaglio: telecomandati per esami di reparto (Lotto 1), telecomandati per esami di Pronto Soccorso (Lotto 2), sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (Lotto 3).

Durata e modalità

L’accordo quadro avrà una durata di 12 mesi dalla attivazione (più eventuali ulteriori sei di proroga), periodo durante il quale le strutture sanitarie potranno stipulare uno o più appalti specifici con gli operatori economici aggiudicatari dell’appalto, da cui deriveranno contratti della durata di 12 mesi. La presenza di più aggiudicatari garantisce una più ampia scelta per le amministrazioni. Infatti, accanto al criterio della priorità in base alla graduatoria di merito, è stato introdotto anche il criterio della scelta tecnica, che consentirà di ordinare le apparecchiature a qualsiasi aggiudicatario qualora sussistano ragioni tecniche o cliniche (es. tempi di consegna, specifici accessori per la diagnosi clinica, etc.). La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata al 17 maggio.

Le indicazioni delle società scientifiche

L’obiettivo è mettere a disposizione delle strutture sanitarie apparecchiature di ultima generazione ad elevato grado di accuratezza. La gara prevede una valutazione relativa alle caratteristiche tecniche specifiche dell’apparecchiatura, anche attraverso la presentazione di un video-demo, e alla qualità delle bioimmagini, secondo regole e condizioni redatte in collaborazione con la Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm) e la Associazione italiana fisica Medica (Aifm). La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata al 17 maggio.

Consip e Pnrr

La nuova iniziativa di Consip rientra nell’ambito della Missione Salute del Pnrr e in particolare della “componente 2” dedicata a “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn”. Altre due gare sono state pubblicate per ecotomografi e tomografi Pet/Ct. Consip contribuirà per circa il 90% al programma di sostituzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete in uso nelle strutture sanitarie pubbliche, per un totale di circa 2.800 apparecchiature su oltre 3.100.