Aviaria H5N1: nessun rischio per la popolazione in UE, ma solo 8 Paesi pianificano i vaccini

Il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità A/H5N1 continua a circolare negli uccelli selvatici e a causare focolai nel pollame e in altri animali da allevamento in Europa. Tuttavia, a oggi, nessun caso di infezione umana è stato confermato nell’Ue e nello Spazio economico europeo e il rischio per la popolazione generale rimane basso, salendo a un livello “da basso a moderato” solo per le persone esposte per motivi professionali o ambientali ad animali infetti. È quanto emerge dall’ultimo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che evidenzia un quadro molto disomogeneo nelle strategie di prevenzione nazionali.

Solo otto Paesi su 27 dispongono di raccomandazioni

Su 27 Paesi analizzati, solo otto dispongono di raccomandazioni nazionali per la vaccinazione A/H5 negli esseri umani, otto le stanno elaborando e 11 non hanno alcun piano previsto. L’attuazione concreta è ancora limitata: cinque Paesi (Austria, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi e Portogallo) hanno avviato campagne di vaccinazione, tre (Croazia, Norvegia e Spagna) contano di farlo entro un anno.

In ogni caso, l’Ecdc precisa che le prove attuali non supportano una raccomandazione vaccinale ad ampio raggio contro l’aviaria, è invece da valutare l’offerta della vaccinazione stagionale per i lavoratori esposti.

Il piano pilota di vaccinazioni in Italia

A partire da maggio, il ministero della Salute ha avviato un progetto pilota di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI – sottotipo H5), realizzato in collaborazione con le Regioni Veneto e Lombardia e con il pieno coinvolgimento delle filiere produttive del settore avicolo. Il progetto riguarda un numero limitato di allevamenti selezionati, localizzati nelle province di Verona e Mantova, e riguarderà le categorie più esposte, in particolare tacchini da carne e galline ovaiole.

Il progetto prevede la vaccinazione degli animali sin dalle prime fasi di vita, con vaccini autorizzati a livello europeo, ed è accompagnato da un sistema di sorveglianza rafforzata e da strumenti avanzati di tracciabilità al fine di verificare sul campo tutti gli aspetti applicativi connessi con la vaccinazione degli animali.

L’obiettivo è rafforzare la capacità del sistema di contenere la diffusione del virus, riducendo il rischio di focolai e tutelando la continuità produttiva del comparto avicolo nazionale e riducendo di conseguenza l’impatto economico della malattia. Il progetto, inoltre, si inserisce pienamente nell’approccio One Health, riconoscendo il legame tra salute animale, salute umana e ambiente. La riduzione della circolazione del virus negli allevamenti contribuisce, infatti, a diminuire il rischio di adattamento del virus e di potenziali fenomeni di “spillover” verso l’uomo, rafforzando così la prevenzione anche sul piano della salute pubblica.