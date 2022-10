Biotech: Italia tra i principali poli al mondo, ma serve attrarre più investimenti

L’Italia è oggi tra i principali poli farmaceutici al mondo, con 34,3 miliardi di valore della produzione nel 2020. Attualmente i più presenti sul mercato italiano sono i medicinali privi di brevetto e i biosimilari, il cui consumo è superiore alla media europea. Considerando il totale delle imprese, circa tre quarti del fatturato biotech è prodotto dal settore della salute e ben il 90% degli investimenti complessivi in ricerca e sviluppo biotech in Italia riguarda il comparto sanitario. Lo hanno ricordato gli esperti intervenuti a Roma al convegno “Le biotecnologie in sanità: una roadmap per l’Italia”, promosso da Altems, Alta scuola di economia e management, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con il contributo non condizionato di Argenx e in collaborazione con Ppi- Public Policy Innovation.

I tre elementi chiave

“È importante rilanciare il ruolo dell’Italia nel mondo delle biotecnologie, un settore su cui possiamo e dobbiamo puntare anche e soprattutto sul piano europeo” evidenzia Americo Cicchetti, direttore di Altems. “Per questo vogliamo ascoltare gli interlocutori principali, con l’obiettivo di riportare la giusta attenzione in un momento cruciale per le istituzioni e per il nostro sistema economico e sociale. Qualche anno fa dicevamo che la capacità di innovare dipendeva dalla sinergia di tre elementi: la ricerca accademica con il networking tra gli Irccs, la volontà di investire dell’industria e un quadro regolatorio chiaro fornito dalle istituzioni. Su questi tre aspetti l’Italia ha caratteristiche peculiari, ma è necessario attirare e riavviare gli investimenti, e avere regole certe. Parlare di questo modello insieme ai partner è un buon punto di partenza”.

Incentivare gli investimenti

Le scienze della vita sono al centro dell’attuale rivoluzione industriale, come hanno rimarcato ancora gli esperti. Basti pensare alle nuove opportunità di cura che arrivano dai farmaci innovativi, dai farmaci orfani, dalle terapie avanzate, dall’editing genetico e dai nuovi sistemi di diagnosi predittiva oggi integrati con l’intelligenza artificiale. Non solo: le nuove biotecnologie permettono già oggi un approccio alle cure personalizzato e a vantaggio di tutti, dai pazienti oncologici ai malati rari.

“Negli ultimi anni i farmaci biotecnologici hanno saputo dare risposte importanti ai bisogni dei pazienti, contribuendo in alcuni casi a curare definitivamente patologie rare grazie a terapie geniche innovative” conferma Annarita Egidi, componente Consiglio di presidenza Federchimica Assobiotec e general manager Takeda Italia. “Le malattie rare riguardano centinaia di migliaia di cittadini, ma ogni patologia è diversa, ognuna ha esigenze diverse, ognuna ha impatto su un numero relativamente piccolo di persone e di famiglie. Oggi si stima che, su circa 8.000 patologie, solo 300 abbiano una terapia approvata. Per questo motivo è fondamentale essere rapidi, incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore biotech per produrre soluzioni terapeutiche efficaci per molte altre malattie rare dove la cura è ancora lontana”.

Servono venture capital

I problemi da risolvere sono però ancora diversi, come hanno sottolineato Giorgio Palù presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute nei loro interventi. Palù in particolare ha ricordato che nello sviluppo delle biotecnologie “gli italiani sono bravi a livello scientifico e nella ricerca ma non hanno una cabina centrale in grado di individuare le priorità dove convogliare le risorse”. “Ci vorrebbe un centro nazionale per il trasferimento delle competenze – continua – che ho visto in Estonia, e in Slovenia è ad esempio la leva fiscale che può aiutare gli imprenditori a investire sulle start-up. L’idea deve essere poi commutata nella realtà industriale biotecnologica e per farlo serve un forte sostegno. Abbiamo spin-off ma poi per servono i venture capital per creare davvero realtà biotecnologiche”.

Risposte per il trasferimento tecnologico

Ancora, Leonardi aggiunge che devono essere risolti i problemi per chi lavora nel pubblico, un docente o un professore di un Irccs o del Cnr per esempio, che cerca partner privati per creare uno spin-off. Spiega: “Ci possono essere incompatibilità e scattano le manette: sono temi che dobbiamo sciogliere, per un ricercatore o per un docente è impresa improba fare trasferimento tecnologico, anche con i brevetti. Ma sono temi che trattiamo proprio nel decreto delegato sugli Irccs, perché vogliamo trovare delle risposte”.

Gli ostacoli all’innovazione

“Quello che noi auspichiamo dal nuovo Governo è che dia un valore chiaro e netto alla ricerca” ha concluso Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. “La farmacoeconomia ci dice che un euro investito in ricerca garantisce fino a tre euro di benefico per il sistema e genera e attira competenze che dobbiamo sviluppare. Serve perciò una maggiore visione europea per poter puntare sulla rilocalizzazione della filiera e togliere i livelli burocratici e sovraburocratici, a livello regionale, che spesso vengono messi per ostacolare l’innovazione”.