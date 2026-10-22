Bollettino Agenas liste d’attesa: crescono le prenotazioni, calano i ritardi

Nei primi nove mesi del 2026 le prenotazioni complessive sono aumentate di 2 milioni, passando da 19,7 milioni del 2025 a 21,8 milioni, con un incremento di oltre il 10%. Questi alcuni dei dati emersi dal primo bollettino delle liste d’attesa presentato dall’Agenas, relativi a 14 tipologie di prime visite specialistiche e 22 accertamenti diagnostici.

Oltre 3 milioni di prestazioni fuori tempo massimo

In base al report, crescono sia le prime visite specialistiche, da 11,3 a 12,3 milioni (+8,3%), sia gli esami diagnostici, da 8,4 a 9,5 milioni (+13,3%). Calano, di pari passo, le prenotazioni effettuate oltre i tempi massimi di garanzia: per le prime visite passano da 2,14 a 2,11 milioni, con un’incidenza sul totale che scende dal 18,9% al 17,2%. Per gli esami diagnostici si riducono da 1,089 a 1,084 milioni, passando dal 12,9% all’11,4%.

“Sommando le due voci restano circa 3,2 milioni di prestazioni fuori tempo massimo. Se a queste si aggiungono quelle fornite in prossimità della scadenza, ovvero nei giorni immediatamente successivi, si arriva a 4 milioni”, hanno spiegato i tecnici.

“Questo non significa che non siano state fornite ai cittadini; lo sono state ma in ritardo rispetto ai tempi previsti”, ha sottolineato il direttore generale di Agenas Angelo Tanese. Migliora il rispetto dei tempi di garanzia: per le prime visite si passa dal 76,9% al 78,6%, da 8,7 a 9,6 milioni, con circa 935 mila prestazioni in più. Gli esami diagnostici nei tempi di garanzia passano dall’83,3% all’85% ovvero da 7 a 8,1 milioni, pari a 1,1 milioni di accertamenti aggiuntivi nei tempi di garanzia. Complessivamente, “si registrano quindi oltre 2 milioni di prenotazioni in più entro i tempi previsti”, spiega l’Agenzia.

Uso dell’IA e best practice

Alcune regioni, come le Marche, e la provincia autonoma di Trento, hanno saputo utilizzare le ampie possibilità di calcolo fornite dall’IA per affiancare un miglior “governo della domanda” di prestazioni sanitarie. Le Marche, ad esempio, hanno sviluppato un sistema di controllo delle ricette che raccoglie le prescrizioni, individua eventuali incoerenze e consente alle Aziende sanitarie di attivare verifiche e momenti di confronto con i medici prescrittori.

Dal gennaio 2025 il sistema ha analizzato oltre 18 milioni di ricette, rilevando, ad esempio, oltre 50mila prescrizioni di visite con quesito diagnostico incoerente con il primo accesso. Tra agosto e settembre 2026 sono state inviate circa 200 comunicazioni ai medici per approfondire specifiche situazioni.

La Provincia autonoma di Trento, invece, ha sviluppato, attraverso la collaborazione tra Azienda sanitaria, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler, un prototipo di intelligenza artificiale denominato IntelliRAO, finalizzato a supportare i medici nella formulazione dei quesiti diagnostici e nell’attribuzione delle classi di priorità. Lo strumento, basato sull’analisi delle indicazioni cliniche, sta contribuendo a migliorare l’appropriatezza prescrittiva e a rendere più omogenea l’assegnazione delle priorità.