L’Ema raccomanda l’autorizzazione del vaccino per Bovilis Lumpyvax

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea per Bovilis Lumpyvax, un vaccino destinato a proteggere i bovini dalla dermatite nodulare contagiosa riducendo i segni clinici e la quantità di virus nel sangue.

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini che può causare gravi malattie e ha un impatto significativo sul benessere degli animali. Si diffonde principalmente tramite insetti ematofagi e può causare focolai difficili da controllare. La vaccinazione ha svolto un ruolo importante nella protezione degli animali e nel supporto alla gestione della malattia in Europa. La malattia non colpisce l’uomo.

Uno stimolo a riconoscere il virus

Bovilis Lumpyvax contiene uno stipite vivo attenuato (indebolito) del virus della dermatite nodulare contagiosa denominato Neethling. Il vaccino stimola il sistema immunitario del bovino per riconoscere e difendersi dal virus. Ciò consente al sistema immunitario di rispondere più rapidamente ed efficacemente qualora l’animale venga infettato dal virus in futuro.

Dati sulla sicurezza

Per valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino, il comitato per i medicinali veterinari (Cvmp) dell’Ema ha preso in esame gli studi forniti dal richiedente, affiancati da dati derivanti dall’esperienza con l’uso del vaccino sul campo. I dati hanno dimostrato che il vaccino ha ridotto i segni clinici della dermatite nodulare contagiosa e i livelli del virus nel sangue a partire da tre settimane dalla vaccinazione e per la durata di un anno. Bovilis Lumpyvax è stato raccomandato per l’autorizzazione in circostanze eccezionali al fine di favorire una rapida disponibilità del prodotto in tutta Europa.

Il vaccino è generalmente ben tollerato. Gli effetti collaterali sono poco comuni (si verificano tra 1 e 10 casi ogni mille bovini trattati) e comprendono gonfiore nel sito di iniezione, diminuzione della produzione di latte ed anoressia (perdita di appetito).

Il vaccino è inoltre considerato sicuro per le persone che lo somministrano e per l’ambiente se utilizzato in conformità con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il CVMP ha pertanto concluso che i benefici di Bovilis Lumpyvax superano i suoi rischi. La raccomandazione del CVMP di autorizzare il vaccino sarà ora inviata alla Commissione Europea, la quale emetterà una decisione giuridicamente vincolante valida in tutta l’UE.