Cardiochirurgia, Mauro Rinaldi è il nuovo presidente della Sicch

È Mauro Rinaldi, professore ordinario di Chirurgia Cardiaca all’Università degli Studi di Torino e direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il nuovo presidente della Società italiana di chirurgia cardiaca (Sicch). L’elezione è stata ratificata a Roma in occasione del 33° National Meeting della società scientifica, appuntamento che ha registrato oltre 600 partecipanti e la presenza delle principali sigle dell’area cardiovascolare e anestesiologica: Sic, Anmco, Gise, Itacta e Siaarti.

La composizione del Consiglio Direttivo 2027-2028

Nel corso dell’assise romana è stato rinnovato l’intero Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il biennio 2027-2028. Ad affiancare Rinaldi alla guida della Società saranno Domenico Paparella nel ruolo di vicepresidente, Francesco Pollari come segretario, Francesco Onorati in qualità di segretario scientifico e Marco Pagliaro come tesoriere. Completano l’organismo Emanuela Angeli (responsabile del Dominio Cardiopatie Congenite), i consiglieri Paolo Centofanti, Suad El Qarra e Khalil Fattouch, il consigliere junior Tea Lena e Alessandro Parolari in rappresentanza della Fondazione Cuore Domani.

Transizione tecnologica e formazione dei giovani

Il programma del nuovo vertice punta sull’ampliamento della base associativa e sul rafforzamento delle iniziative culturali e formative presso le diverse sedi cliniche, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni di specialisti. L’evoluzione rapida degli strumenti operatori impone infatti un aggiornamento continuo delle competenze sul campo.

“La diffusione capillare delle tecniche mininvasive, robotiche e transcatetere, in congiunzione all’intelligenza artificiale,sarà una svolta epocale della disciplina”, ha sottolineato Rinaldi a margine dei lavori congressuali. “Soprattutto i giovani dovranno adeguarsi al cambiamento senza subirlo, ma adottandolo in prima persona”.

Dati real-world e benchmarking con Agenas

Sul piano clinico e organizzativo, uno dei pilastri del mandato riguarderà la misurazione degli esiti e dell’appropriatezza delle prestazioni. Rinaldi ha evidenziato il ruolo strategico del nuovo database nazionale sviluppato in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), strumento destinato a raccogliere dati strutturati per il benchmarking degli outcome.

L’obiettivo della società scientifica è accompagnare questo percorso attraverso iniziative dedicate, promuovendo una cardiochirurgia meno invasiva e orientata all’appropriatezza terapeutica basata sull’analisi dei dati provenienti dalla pratica clinica reale.