Caro carburante, Federfarma Servizi: serve una riforma della remunerazione

Le aziende che si occupano dei servizi alle farmacie hanno svolto un ruolo cruciale durante la pandemia Covid-19 ma ora chiedono una riforma della remunerazione. Negli ultimi due anni, sul territorio nazionale hanno distribuito due miliardi di unità: 2,4 milioni di vaccini, 16,7 milioni di tamponi e test Covid, 161 milioni di mascherine, oltre a 1,4 miliardi di farmaci e 409 milioni di parafarmaci. Sono i numeri del Rapporto realizzato da Federfarma Servizi, presentato alla settima Convention annuale #Distribuiamosalute. Le diciotto aziende di distribuzione e servizi e le 3.490 farmacie associate hanno fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni e sul rafforzamento della sanità territoriale.

La riforma della remunerazione

La Convention è stata anche l’occasione per sottolineare la necessità di rivedere la remunerazione, soprattutto in virtù degli aumenti dei costi del carburante e dell’energia. “Senza la distribuzione intermedia e le società dei farmacisti le farmacie non avrebbero potuto svolgere la funzione di primo, e spesso unico, presidio sanitario del territorio – ha commentato Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi -. Abbiamo mostrato capacità ed efficienza, ora il nostro ruolo deve uscire dall’ombra: da troppo tempo il comparto attende una riforma della remunerazione, oggi ancora più urgente alla luce dei costi carburante e energia”. Se si pensa, ad esempio, alla distribuzione dell’antivirale Paxlovid, ha fatto notare Mirone, “è efficace se assunto il più precocemente possibile: come farlo se non attraverso le farmacie territoriali e un sistema di distribuzione in grado di lavoro in modo organizzato ed efficiente?”.

Oltre 34 milioni di consegne

“Per 540 milioni di volte abbiamo assicurato che in tutto il Paese le persone potessero trovare in farmacia ciò di cui avevano bisogno – ha aggiunto Mirone – con 34,7 milioni di consegne e 355 milioni di chilometri percorsi. È stata una vera e propria prova da sforzo cui le nostre associate hanno mostrato di rispondere con straordinaria capacità organizzativa e spirito di servizio”.

La dimensione del settore

Nell’ultimo biennio Federfarma Servizi ha siglato 50 accordi regionali sulla distribuzione di farmaci e presidi sanitari, avviato otto partnership tecnico-scientifiche e si è confrontata con 23 enti pubblici e privati afferenti al settore farmaceutico. “A trentaquattro anni dalla sua nascita – ha concluso Mirone – Federfarma Servizi rappresenta oggi un osservatorio privilegiato sulla salute pubblica, sia in ambito nazionale che europeo. Adesso lo sguardo è rivolto al futuro, alle sfide istituzionali perché sia garantita la sostenibilità del comparto e tutelare il ruolo fondamentale che esso svolge per la collettività”.