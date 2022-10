Cattani (Farmindustria): “Serve una cabina di regia per rivedere i tetti di spesa in Italia”

L’Europa ha perso la sfida su ricerca e innovazione negli ultimi venti anni. Per questo motivo ora servono regole flessibili e uniformi per rendere l’Europa e l’Italia di nuovo attrattive. Parole e musica di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria che, in un’intervista al Corriere della sera, non ha dubbi: “Il nostro Paese deve superare il meccanismo dei tetti di spesa, che genera costi per le imprese pari a 1,3 miliardi di euro all’anno nella componente ospedaliera. Occorre, invece, dedicare più risorse alla farmaceutica”.

Mondo polarizzato tra Usa e Cina

Sulle pagine del quotidiano di via Solferino, Cattani spiega come il mondo di oggi sia “polarizzato tra Usa e Cina. Ogni 10 farmaci approvati 5 sono americani, due e mezzo provengono da ricerca cinese. L’Europa ha perso la sfida della ricerca e dell’innovazione negli ultimi venti anni, serve un cambiamento di visione nelle regole che riconoscano davvero il valore dell’innovazione farmaceutica e dell’interra filiera”.

Occhi puntati sulla legislazione farmaceutica

Il presidente di Farmindustria guarda anche a Bruxelles e a “una nuova legislazione farmaceutica che ha degli elementi preoccupanti che potrebbero agire su una riduzione della durata dei brevetti toccando i criteri per sostenere la ricerca nell’ambito dei farmaci orfani e pediatrici con il rischio di rendere le malattie rare ancora più rare e senza una terapia”. “Lo stesso Regulatory scrutiny board della Commissione europea ha bollato le ultime novità allo studio come anti-industriali”.

L’incognita dell’aumento dei costi

E poi c’è la preoccupazione per la situazione generale: “In questo periodo gli aumenti dei costi rischiano di mettere in ginocchio molte aziende che potrebbero chiudere e interrompere la produzione”. Su questo tema, un documento firmato congiuntamente da Farmindustria e altre associazioni del mondo farmaceutico, aveva messo in risalto le difficoltà dell’intera filiera, ipotizzando possibili ricadute sulla salute dei cittadini. Mentre sul tema della crisi globale, Cattani si era espresso chiaramente in questa video intervista rilasciata ad AboutPharma a settembre.

Visione distorta sugli extraprofitti

Rispedite al mittente anche le accuse secondo cui, per via della pandemia, il settore farmaceutico si sia arricchito oltremodo: “È una visione completamente distorta. Come lo è la retorica populista che vedrebbe il nostro comparto godere di extraprofitti”, ha proseguito Cattani. Non a caso, il numero uno di Farmindustria qualche settimana fa aveva bollato come inappropriata una eventuale tassa sugli extraprofitti.

Velocizzare la disponibilità di nuovi medicinali

Oggi per Cattani occorre “ancora velocizzare i tempi per la disponibilità di nuovi medicinali, senza le valutazioni e i ritardi delle singole Regioni. Che aggiungono altri 10 mesi ai 13-14 della valutazione nazionale. A cosa serve l’ok regionale dopo il via libera di Ema ed Aifa? La Germania entro 1 mese consente l’accesso ai farmaci in tutto il Paese. Siamo bloccati dai prontuari terapeutici, cioè la lista dei farmaci adottati da una Regione”.

Strategia organica su politiche farmaceutiche

Per il presidente di Farmindustria “c’è l’urgente bisogno di definire una strategia nazionale che governi in maniera organica le politiche farmaceutiche, per rendere omogeneo il ruolo delle Regioni nelle regolazioni delle prestazioni sanitarie e nel garantire l’accesso uniforme ai medicinali. Farmaci negati, impossibilità di fare particolari esami diagnostici che inducono a fenomeni di migrazione sanitaria, per questo serve una cabina di regia che metta tutti allo stesso tavolo”.

Formazione e nuove competenze

E “una urgenza che abbiamo e della quale si parla troppo poco”, aggiunge, è che “dobbiamo adeguare le risorse professionali (numero di medici e infermieri) e la formazione alle nuove competenze legate alla connected care. Perché i migliori professionisti sanitari saranno attratti dal contesto più competitivo. E il nostro sistema Paese rischia di farseli sottrarre”.