Cdm sulla manovra: “Pronte azioni legali e proteste contro payback”

Pubblicato il: 2 Novembre 2026|
Redazione AboutPharma

L’industria dei dispositivi medici fa la voce grossa contro il Governo. Il nodo della questione è (ancora) il payback, ma anche il ritocco (se così si può chiamare) dei tetti di spesa, nella legge di Bilancio che sta portando avanti l’Esecutivo.

Gli industriali sul piede di guerra

“Avvieremo azioni legali e proteste per difendere il settore contro le scelte scellerate del Governo a cui chiediamo, insieme al Parlamento, un intervento correttivo urgente. La manovra ci considera come il soggetto chiamato a sostenere oneri che non dipendono dalla nostra gestione, presentando un conto insostenibile, causato dagli sforamenti delle Regioni su cui le aziende non possono fare nulla. È inaccettabile: il Governo affossa così deliberatamente un intero comparto, che garantisce ogni giorno prevenzione, diagnosi, cura e salute a milioni di Italiani. I cittadini ne prendano atto”.

È la dura reazione di Fabio Faltoni, presidente di Confindustria dispositivi medici, dopo l’esame del testo della legge di bilancio, che individua tra i punti critici la certificazione degli importi relativi al 2019 – 2023, da pagare entro luglio 2027, il conseguente inserimento nel conteggio anche degli anni Covid e il ritocco dei tetti di spesa di un inconsistente 0,1%.

Quanto inciderà il payback sulle imprese

“Secondo le nostre stime, il payback relativo al periodo 2019 – 2029 costerà alle imprese complessivamente circa 12,5 miliardi di euro e il Governo ha scelto di non fare nulla, anzi: ha ritoccato i tetti di un inutile 0,1% che ha il sapore della beffa senza agire sulle cause. Ci troviamo davanti a una richiesta sul pregresso di 520 milioni di euro per ciascuno dei prossimi 5 anni con un payback che cresce in media di ben 1,5 Mld all’anno” – continua Faltoni.

Verso la mobilitazione collettiva

“Non resteremo in silenzio: se non saranno stralciati, durante l’iter parlamentare della Manovra, i commi da 2 a 6 dell’articolo 73, impugneremo le scelte del Governo in tutte le sedi competenti, per difendere le nostre imprese e i loro lavoratori. Il settore non può più limitarsi ad appelli inascoltati. Annunciamo, fin d’ora, una mobilitazione di tutta la filiera. Chiederemo conto al Governo e al Parlamento di scelte che mettono a rischio investimenti, ricerca, posti di lavoro e, in ultima istanza, l’accesso dei cittadini alle tecnologie sanitarie. È surreale che questo provvedimento arrivi a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in cui si rinvia alla corte europea la tematica payback riscontrando quattro gravi motivi di incompatibilità”, conclude Faltoni.

Tag: Confindustria dispositivi medici / legge di bilancio / payback dispositivi medici /

CONDIVIDI

AP-DATE

L'INFORMAZIONE OGNI GIORNO

SCELTE DALLA REDAZIONE

Most favored nation: l’impatto possibile del “prezzo dell’America”

Big Pharma è costretta a privilegiare il mercato Usa e l’Europa rischia di perdere innovazione se resta soltanto un’area che regolamenta e gestisce contenendo la spesa. Nel Vecchio Continente i farmaci arriveranno più tardi, arriveranno meno investimenti, meno trial e scenderà ancora di più il peso strategico

Esg

L’Esg non basta più: serve coraggio per determinare impatto

Per Mario Calderini, docente alla School of Management del Politecnico di Milano, la grammatica ambientale, sociale e di governance muove decine di migliaia di miliardi ma ha prodotto poche trasformazioni reali. Occorre perseguire un bisogno sociale per il quale mercato non vede profitto, lasciando che l’innovazione ricomponga il conflitto

RUBRICHE
FORMAZIONE