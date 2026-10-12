Centri antifumo, FeDerSerD: “Basta disuguaglianze, servono cure gratuite in tutta Italia”

Ogni anno in Italia il tabagismo provoca circa novantamila morti, coinvolge oltre 11 milioni di persone e genera costi superiori a 26 miliardi di euro. Eppure, per chi vuole smettere di fumare, la possibilità di accedere a un percorso di cura strutturato dipende ancora dal territorio di residenza, dall’organizzazione dei servizi e, in alcuni casi, dalla disponibilità a sostenere una spesa.

È il quadro delineato dalla survey nazionale Percorsi di cura per i tabagisti in Italia , realizzata dalla Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD). L’indagine, condotta tra luglio 2025 e marzo 2026, ha analizzato 156 strutture e raccolto informazioni sull’organizzazione dei Centri antifumo, sui professionisti coinvolti e sulle terapie disponibili.

Centri antifumo: oltre 12mila pazienti in carico nel 2024

Delle 162 risposte raccolte dalla survey, 156 sono risultate idonee all’analisi. Il 95 per cento delle strutture partecipanti è pubblico e l’85 per cento è riconducibile ai servizi per le dipendenze (SerD), a conferma del ruolo centrale di queste strutture nella presa in carico delle persone con dipendenza da nicotina.

I dati disponibili documentano 12.078 pazienti in carico nel 2024 nei centri che hanno fornito le informazioni richieste. FeDerSerD stima che il numero complessivo di persone seguite dalla rete dei servizi possa collocarsi tra quindicimila e diciottomila utenti.

La distribuzione dei volumi di attività restituisce una rete articolata, ma non omogenea. Anche le caratteristiche anagrafiche dei pazienti suggeriscono la necessità di strategie di intervento differenziate. Tra le persone per cui sono disponibili i dati, il 52,83 per cento ha almeno 55 anni, mentre il 10,45 per cento appartiene alla fascia tra 15 e 34 anni. Gli uomini rappresentano il 51,96 per cento del campione e le donne il 48,04 per cento.

Per Roberta Balestra, presidente FeDerSerD, “il tabagismo è una dipendenza patologica a tutti gli effetti e deve essere affrontato con la stessa attenzione riservata alle altre dipendenze”. Aggiunge la specialista, che dirige la struttura complessa dipendenze da sostanze illegali dell’Asugi Trieste, “la presenza di competenze e percorsi consolidati non elimina le differenze che possono tradursi in disuguaglianze nell’accesso alle cure“.

Quasi tre centri su dieci segnalano percorsi a pagamento

Nell’83,3 per cento dei centri l’accesso avviene su appuntamento, mentre il 31,4 per cento dichiara di consentire anche l’accesso diretto. Modalità d’accesso: il 61,5 per cento delle strutture segnala percorsi gratuiti, il 28,8 per cento modalità a pagamento e il 14,1 per cento formule alternative (tra cui ticket e contributi parziali).

Percentuali non mutuamente esclusive, dal momento che diverse modalità possono coesistere nella stessa struttura. Sebbene il dato non permetta di concludere che una quota equivalente di pazienti paghi le cure, evidenzia però la frammentazione delle regole applicate.

“Non possiamo accettare che la possibilità di smettere di fumare dipenda dalla Regione di residenza o dalla necessità di sostenere un costo”, afferma Balestra, chiedendo di garantire accesso gratuito, presa in carico multidisciplinare e continuità terapeutica: valorizzando le competenze dei SerD e rafforzando l’integrazione con gli altri servizi sanitari.

Una richiesta che si inserisce in un dibattito più ampio sull’organizzazione delle politiche antifumo. A vent’anni dall’entrata in vigore della legge che lo ha vietato nei luoghi chiusi, la sfida non riguarda (più) soltanto la riduzione dell’esposizione al fumo passivo, ma anche il potenziamento dell’offerta di trattamenti per chi ha sviluppato una dipendenza da nicotina.

Farmaci per smettere di fumare: cresce il ruolo della citisina

La survey fotografa anche le risorse professionali e terapeutiche disponibili. Nei centri analizzati operano 213 medici, 192 psicologi, 173 infermieri, 89 educatori professionali e 55 assistenti sociali, oltre ad altre figure.

La consulenza medica è disponibile nel 92,9 per cento delle strutture, mentre il supporto psicologico e comportamentale è presente nell’88,5 per cento. I gruppi di sostegno sono invece attivi nel 47,4 per cento dei centri.

Sul versante farmacologico, 133 strutture (85,3 per cento) dichiarano di utilizzare la citisina, 59 il buproprione (37,8 per cento) e 72 altri farmaci (46,2 per cento), tra cui soprattutto prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina.

La rilevazione precede la disponibilità della nuova formulazione di citisina rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. Secondo il report, questa novità avrebbe già favorito almeno cinquemila nuovi accessi ai SerD in circa sei mesi del 2026.

Il dato rafforza il tema dell’accessibilità economica dei trattamenti. La disponibilità di una terapia rimborsata può infatti ridurre una barriera all’ingresso e favorire la richiesta di aiuto, ma richiede servizi in grado di rispondere alla domanda con valutazione clinica, counseling, monitoraggio e sostegno nel tempo.

Reti territoriali, medici di famiglia e case della comunità

La survey evidenzia alcune basi su cui costruire una maggiore integrazione assistenziale. Il 78,2 per cento dei centri dichiara collegamenti con i medici di medicina generale, il 59,6 per cento con i servizi di salute mentale, il 54,5 per cento con i distretti sanitari e il 57,7 per cento con le strutture ospedaliere, soprattutto pneumologia e cardiologia.

Resta da capire quanto queste connessioni si traducano in percorsi formalizzati, continuità assistenziale e accesso tempestivo alle cure. Il follow-up dopo la dimissione, per esempio, è previsto a un mese nel 35,3 per cento dei centri, a tre mesi nel 57,7 per cento, a sei mesi nel 60,3 per cento e a dodici mesi nel 62,8 per cento.

Per FeDerSerD, la priorità è superare la frammentazione territoriale, uniformare le modalità di accesso, investire in personale e formazione e inserire stabilmente il trattamento del tabagismo nelle reti territoriali, anche attraverso le case della comunità.

L’organizzazione chiede inoltre di rafforzare la raccolta di dati e la valutazione dei risultati: il 75 per cento dei centri utilizza questionari per misurare la qualità percepita dai pazienti e il 77,6 per cento si è dichiarato disponibile a partecipare a nuove rilevazioni e attività scientifiche.

Per la prevenzione oncologica servono percorsi integrati

Rafforzare i centri antifumo significa investire non solo nella cura della dipendenza da nicotina, ma anche nella prevenzione di molte patologie croniche e oncologiche. Questo aspetto risulta particolarmente importante nella lotta al tumore del polmone, per il quale la riduzione del consumo di tabacco e la diagnosi precoce rappresentano due strumenti complementari.

La Tac spirale a basso dosaggio consente di individuare la malattia nelle fasi iniziali nelle persone ad alto rischio, ma lo screening non può prescindere da un supporto concreto per smettere di fumare. È questa la logica alla base dell’integrazione tra diagnosi precoce e cessazione del tabagismo, su cui si sviluppano anche le esperienze di screening come il Programma Risp.

L’integrazione della smoking cessation all’interno dei percorsi di diagnosi precoce è fondamentale per ridurre l’impatto delle malattie oncologiche.