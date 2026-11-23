Andrea Piccinini è il nuovo presidente nazionale di Cimo, il sindacato dei medici ospedalieri. Medico di Pronto soccorso ad Ascoli Piceno e da anni segretario regionale di Cimo Marche, Piccinini raccoglie il testimone da Guido Quici, che continuerà a ricoprire l’incarico di presidente della federazione Cimo-Fesmed.

Il passaggio di consegne

L’avvicendamento ai vertici arriva in una fase critica per la dirigenza medica e per la tenuta del sistema sanitario. Nel commentare la nomina, Piccinini ha richiamato gli ottant’anni di storia dell’organizzazione e la necessità di tutelare i professionisti.

“Assumere la presidenza di Cimo significa raccogliere una responsabilità importante e una storia lunga ottant’anni, costruita grazie all’impegno di generazioni di medici che hanno creduto nel valore della rappresentanza sindacale e nella necessità di difendere l’autonomia e la dignità della professione”, ha dichiarato il neo presidente, aggiungendo che “sarà necessario il contributo di tutti per tutelare al meglio delle nostre possibilità i medici ed evitare la debacle della sanità pubblica”.

Le priorità per il Ssn e la mobilitazione del 5 dicembre

Sul fronte delle politiche sanitarie e delle condizioni lavorative, a nuova presidenza individua come primo appuntamento la mobilitazione del 5 dicembre, che porterà in piazza i medici insieme alle altre professioni sanitarie.

Per Piccinini, “il Servizio sanitario nazionale non può reggersi solo sul sacrificio quotidiano dei medici: servono investimenti, riforme, programmazione, condizioni di lavoro sostenibili e soprattutto una nuova visione della professione che rimetta al centro il ruolo e l’autonomia del medico”.