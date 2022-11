Cinque mosse per una sanità a misura di paziente: cosa contiene il piano d’azione proposto da cinquanta associazioni

Istituire un comitato di associazioni di pazienti e un gruppo di lavoro “buone pratiche” all’interno dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Regionali (Agenas); creare gruppi di lavoro regionali (composti da istituzioni, operatori e associazioni) preposti all’ascolto dei pazienti; definire, a livello nazionale, i requisiti e le condizioni minime di partecipazione delle associazioni stesse alle fasi di programmazione e di verifica di attuazione delle politiche sanitarie nazionali. Sono queste alcune delle richieste avanzate da cinquanta realtà associative, all’interno di un documento programmatico dal titolo “Azioni e proposte per una sanità a misura di paziente” e presentato il 17 novembre a Roma, nel corso dell’evento Path – Join our future.

Il coro delle associazioni

La richiesta di una partecipazione civile ai processi decisionali non è più una novità. Non più tardi di dieci giorni fa, un gruppo promotore di associazioni riunitesi a Milano, ha fatto sentire la propria voce. Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero della Salute: attraverso un recente atto di indirizzo, ha provato a indicare ruoli, ambiti e funzioni che le associazioni di pazienti possono ricoprire. Ma il percorso da intraprendere non è ancora definito, e ora chi rappresenta i pazienti torna a farsi sentire.

Cinque proposte

Nello specifico, il progetto Path – Join our future ha l’obiettivo di sviluppare un piano d’azione per realizzare una sanità a misura di paziente. Nello specifico le Associazioni hanno espresso la volontà di collaborare – quali interlocutori, competenti e concreti – con i diversi attori del Sistema salute per plasmare una sanità realmente partecipata. A partire da tali concetti, le Associazioni hanno redatto una serie di proposte attuative, contenute nel documento programmatico. Proposte e azioni a favore di una sanità partecipativa sono racchiuse nelle seguenti cinque tematiche.

Co-Creazione

Consolidare i processi di partecipazione attiva delle Associazioni di Pazienti alle politiche socio-sanitarie. È auspicabile l’implementazione di programmi di formazione, qualora necessari, definiti tramite un tavolo di co-creazione tra Associazioni di Pazienti, Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (Agenas), e altri stakeholder del Sistema Salute responsabili delle attività oggetto della formazione.

Si propone:

L’istituzione di un comitato delle Associazioni di Pazienti nell’ambito di Agenas, o, in alternativa – laddove quanto proposto non fosse praticamente realizzabile – l’apertura di procedure per l’audizione delle Associazioni di Pazienti nell’ambito di Agenas.

L’istituzione nelle Regioni di Gruppi di lavoro – composti da Istituzioni, Operatori e Associazioni di Pazienti – preposti all’ascolto dei pazienti e al monitoraggio sia nella fase di redazione dei piani di programmazione sia nella fase di attuazione.

La definizione a livello nazionale dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione delle Associazioni nelle fasi di programmazione e di verifica di attuazione delle politiche sanitarie nazionali.

L’apertura di una consultazione presso Agenas/Governo con le Associazioni di Pazienti e le Società Scientifiche per lo sviluppo di un modello innovativo di URP (Uffici Relazioni con il Pubblico), anche integrato con i flussi informatici, per la raccolta sistematica dei dati e delle istanze degli utenti e delle Associazioni.

L’istituzione, in seno agli Assessorati regionali competenti, di Sportelli informativi sull’attuazione della Riforma rivolti a pazienti e Associazioni

Attenzione al territorio

Il secondo punto intende favorire la partecipazione delle associazioni di pazienti nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale che si delinea grazie al Pnrr, per garantire equità di accesso e aderenza ai percorsi di cura sull’intero territorio nazionale. In questo contesto, si propone di richiedere al Ministero della Salute l’istituzione presso Agenas di un Gruppo di Lavoro “Buone Pratiche”, che preveda il coinvolgimento delle Associazioni nel monitoraggio nazionale: un osservatorio/piattaforma nazionale delle migliori pratiche, che possono essere messe in relazione ai dati che provengono dalle banche dati istituite presso l’ISS (ad es. osservatori epidemiologici), e a quelli regionali e territoriali/Urp.

Inoltre si suggerisce la costituzione di una conferenza delle associazioni di pazienti con le società scientifiche di riferimento, i farmacisti ospedalieri e i rappresentanti degli organi regionali di riferimento (direzioni sanitarie degli ospedali, delle ASL o USLL ecc.) per la definizione di PDTA di patologie di nuova generazione (ospedale – territorio – domicilio), che favoriscano l’adozione di soluzioni omogenee su tutto il territorio nazionale e la modifica dei piani nazionali (ad esempio Piano Cronicità) coerenti con i bisogni dei pazienti e le necessità di cura.

Efficacia

Risulta necessario, secondo il documento, stabilire indicatori condivisi di efficacia ed efficienza dei servizi per una programmazione socio-sanitaria sempre più rispondente ai bisogni dei pazienti. A questo proposito, Il DM 77/2022 prevede l’Unità di valutazione multidimensionale (Uvm), in cui è inserita la figura del case manager. Va quindi definito con quali funzioni il case manager potrà divenire “punto di riferimento” per i pazienti anche sotto il profilo della valutazione dell’efficacia dei servizi. La definizione dei processi indicati in precedenza potrà e dovrà considerare e favorire l’individuazione di modelli e di indicatori di valutazione di efficacia, nonché di efficienza, di appropriatezza e di qualità di processo, anche rispetto ai bisogni rilevati ed emergenti dei pazienti.

Telemedicina

Occhi puntati sulla telemedicina. Serve stabilire criteri per la definizione dei servizi che tengano conto dei bisogni dei pazienti e dell’efficacia clinica, potenziando l’accessibilità alle tecnologie digitali, in modo equo sul territorio. Si propone di richiedere al Governo la definizione di un modello e di un programma formativo per gli operatori sanitari certificato e accreditato da Agenas e dal Centro Nazionale per la Telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, si propone di realizzare, tramite incontri definiti tra associazioni di pazienti e società scientifiche, un documento da indirizzare al Governo, ad Agenas e a tutti i componenti del Comitato Lea per l’inserimento di indicatori che valutino l’efficienza e la qualità dei servizi di telemedicina a garanzia dei Lea.

Evidence generation e data privacy

Raccogliere, analizzare e interpretare i dati nel modo più efficace possibile per incidere positivamente sui percorsi di cura e sulla sostenibilità del Sistema, tenendo conto delle esigenze di tutela della privacy. L’idea è di sottoporre una richiesta specifica e puntuale per la loro istituzione a Governo, Conferenza Stato – Regioni, Agenas ed Istituto superiore di sanità da parte di Associazioni di Pazienti e Società Scientifiche. Mentre un’ulteriore richiesta al Governo ha a che fare con l’integrazione delle associazioni nell’ambito del monitoraggio di attuazione e implementazione del Fascicolo sanitario elettronico secondo le recenti linee guida.

L’importanza della partecipazione

“Abbiamo iniziato questo percorso negli anni della pandemia, convinti del valore di una piena partecipazione di tutti gli interlocutori del Sistema Salute e sostenitori della partnership con le Associazioni di Pazienti – ha sottolineato Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore delegato di Roche Italia – Ci impegniamo per una sanità costruita a partire dai bisogni dei pazienti, che risponda alle loro istanze e se ne faccia carico in maniera efficace e sostenibile, per un impatto concreto e positivo sulla vita di ogni persona. Il confronto stimolante e sentito con le Istituzioni è il segnale che siamo in una fase matura per procedere lungo questo percorso, verso un cambiamento culturale mosso dalla volontà di co-creazione, ascolto e collaborazione. Noi vogliamo essere facilitatori di questo cambiamento per una corretta implementazione delle tematiche oggetto del dibattito: medicina di prossimità, telemedicina, evidence generation e digital health. Insieme, guardando sempre al futuro della salute”.

Il progetto

Nato lo scorso giugno nell’ambito della due giorni di lavori Path – Join our future, che ha visto confrontarsi oltre 60 delegati di Associazioni di Pazienti di diverse aree di impegno sui temi di co-creazione, territorio, efficacia dei servizi, telemedicina, evidence generation e data privacy, questo testo è il risultato di un lavoro corale, realizzato con spirito di partecipazione attiva e con l’obiettivo di portare a compimento le proposte operative delineate