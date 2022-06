Cittadinanzattiva, Anna Rita Cosso eletta presidente nazionale

Anna Rita Cosso è la nuova presidente nazionale di Cittadinanzattiva. Prende il posto lasciato libero l’autunno scorso da Antonio Gaudioso, ora a capo della segreteria tecnica del ministro della Salute. Cosso, umbra, 64 anni, è stata eletta a Bologna, in occasione del Festival della partecipazione, dall’assemblea degli associati di Cittadinanzattiva.

Da sempre con Cittadinanzattiva

Anna Rita Cosso, si è laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. Milita da 44 anni in Cittadinanzattiva, avendo contribuito nel 1978 alla fase fondativa dell’allora Movimento federativo democratico. È stata segretaria regionale di Cittadinanzattiva Umbria. Dopo 42 anni di servizio, sarà presto in pensione dal suo lavoro di responsabile del settore Beni e Attività Culturali del Comune di Spoleto.

L’impegno e le sfide

“Assumo questo compito con la consapevolezza dei miei limiti e della volontà di superarli, perché se una cosa ho imparato nella vita è che non si smette mai di crescere e di migliorare, ma solo se ci si impegna. Noi abbiamo un grande vantaggio e lo dico con orgoglio: siamo gente disinteressata, la cui sola ambizione è dare un contributo per migliorare questo nostro mondo, l’unica paga è la gioia di vivere attivamente, intensamente e in modo appassionato”, ha commentato la neopresidente. Poi uno sguardo all’attualità: “Le crisi sistematiche che abbiamo di fronte – la guerra, il cambiamento climatico, la ripresa dell’inflazione, la messa in discussione dei diritti civili e sociali, basti pensare alla scandalosa sentenza della Corte suprema statunitense sull’aborto – richiedono risposte adeguate e complesse che – conclude – la nostra organizzazione è pronta a costruire”.