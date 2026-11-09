Come cambia il procurement di farmaci e dispositivi medici con il regolamento unico Ue

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sugli appalti pubblici e sulle concessioni (c.d. Public Procurement Act), che dovrebbe abrogare le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Non è un semplice aggiornamento delle regole esistenti.

È un passaggio a un diverso livello nor­mativo. Il Regolamento europeo non dovrà infatti essere recepito; con la sua entrata in vigore, negli appalti sopra soglia il riferimento non sarà più il decreto legilstaltivo 36/2023, ma una disciplina comune a tutti gli Stati membri, destinata a essere interpretata dalla Corte di Giustizia. Per le imprese farmaceutiche e dei dispositivi medici che forniscono prodotti alla sanità pubblica, la disciplina concreta della gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico) continuerà ad avere una dimensione nazionale; cambierà però il linguaggio giuridico nel quale quella gara dovrà essere letta e applicata. La regola resterà nazionale, ma il quadro di riferimento diventerà europeo.

Il doppio binario: cosa resta dell’attuale codice degli appalti

Il Regolamento, sulla base del testo (attualmente presente solo in lingua inglese) pubblicato sul sito web della Commissione europea, si applicherà sopra le soglie dell’articolo 2: 140 mila euro per forniture e servizi delle autorità governative centrali, 216 mila euro per le amministrazioni sub-centrali – dunque Asl, aziende ospedaliere e centrali di committenza regionali – 432 mila euro nei settori speciali, 750 mila euro per i servizi sanitari e sociali.

Praticamente moltissime gare di farmaci, dia­gnostici e dispositivi ricadranno nel perimetro europeo. Il vigente dlgs 36/2023 sopravviverà per il sottosoglia e per ciò che il Regolamento non disciplina: dalla organizzazione della stazione appaltante, alla figura del Rup, al contenzioso, al diritto amministrativo e contrattuale in generale (articolo 1, paragrafo 3). Ne deriverà un doppio binario, che dovrà essere gestito gara per gara: la stessa azienda ospedaliera potrà infatti applicare regole diverse in funzione del valore dell’appalto.

Tre procedure e la trattativa diventa ordinaria

Le procedure, dalle attuali cinque, dovrebbero scendere a tre (articolo 31): aperta, dinamica e per l’innovazione, a cui si aggiungerebbe una quar­ta procedura speciale, attivabile per assenza di concorrenza, esistenza di diritti di esclusiva etc. (cfr. articolo 47) o per situazioni di urgenza e crisi (articolo 48). Con l’articolo 48, la “lezione” della pandemia diventa norma. La vera novità è però con­tenuta nell’articolo 33: la negoziazione è ammessa in tutte le procedure (anche in quella aperta) su tutte le caratteristiche non essenziali (specifiche di dettaglio, quantità, consegne, aspetti commerciali), mentre non è ammessa per i motivi di esclusione, i criteri di selezione e criteri di aggiudicazione. Per pharma e medical devices questo dovrebbe signifi­care poter discutere, ad esempio, del service, della formazione e dei livelli di servizio etc.

La qualità pesa almeno per il 30 per cento

L’articolo 98 fa del miglior rapporto qualità/prezzo (Best Price-Quality Ratio) il criterio ordinario di gara, imponendo una quota minima alla quali­tà: almeno il 30% dei punti, che sale al 50% nei contratti ad alta intensità di manodopera, come potrebbero essere, ad esempio, i service di dia­gnostica. La deroga a questa regola è possibile, ma richiederà una motivazione puntuale sulle modalità con cui la qualità sarà garantita attra­verso specifiche tecniche o clausole esecutive. Ne deriva un maggiore onere motivazionale per la stazione appaltante e, per gli operatori econo­mici, un nuovo possibile terreno di contestazione. Cambia anche la procedura di verifica dell’offerta anormalmente bassa (articolo 101): il prezzo va confrontato non solo con le altre offerte, ma con il valore di mercato stimato e con le aggiudicazioni precedenti per oggetti equivalenti, e l’offerente deve dimostrarne la sostenibilità per l’intera du­rata del contratto. Il posizionamento aggressivo sul primo anno di fornitura dovrebbe dunque diventare più difficile da difendere.

Sicurezza dell’approvvigionamento

L’articolo 66 amplia il concetto di sicurezza pub­blica fino a ricomprendervi la salute pubblica, la preparazione dei servizi sanitari alle crisi e la loro autosufficienza, oltre ai rischi derivanti da dipendenze critiche da fornitori o Paesi terzi. L’articolo 69 porta questi principi dentro la gara: per gli acquirenti pubblici qualificati come sog­getti critici, i documenti di gara potranno imporre diversificazione delle fonti e della produzione, scorte nell’Unione, piani di continuità e ripristino, capacità di aumentare la produzione in caso di crisi, tracciabilità della filiera e segnalazione delle doppie prenotazioni di capacità. È prevista anche la possibilità di estendere il con­tratto ad altri acquirenti pubblici. La Commissione potrà rendere tali requisiti obbligatori per i settori caratterizzati da dipendenze critiche. La resilienza della filiera, dunque, non è più solo un obiettivo di sostenibilità: diventa un requisito che può incidere direttamente sulla gara e sull’e­secuzione del contratto.

Preferenza europea e medicinali critici

Gli articoli 70-74 introducono un quadro comu­ne di preferenza europea: le stazioni appaltanti potranno riservare la partecipazione alle gare a operatori dell’Unione o coperti da accordi interna­zionali, imporre quote minime di origine europea e attribuire vantaggi alle offerte con maggiore contenuto europeo, fino a escludere quelle in cui il valore dei beni dell’Unione o coperti sia inferiore al 50%. Le misure dovranno essere definite ex ante nella documentazione di gara. Per i settori disciplinati da norme specifiche, tuttavia, il quadro generale lascia spazio alla disciplina settoriale.

È il caso dei medicinali critici: il Critical Medicines Act, oggetto di un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento del 12 maggio 2026, introduce requisiti obbligatori di resilienza negli appalti e una mag­giore flessibilità nell’applicazione della preferenza europea. Per le imprese farmaceutiche, diventa quindi essenziale conoscere e documentare l’o­rigine dei prodotti e dei componenti, secondo le regole richiamate dall’articolo 74.

Prezzi, revisione e digitale

L’articolo 105 rende strutturali i meccanismi di adeguamento dei contratti pluriennali: indicizzazio­ne, variazioni legate ai costi dei fattori produttivi, adeguamenti dei volumi e pagamenti collegati alle performance possono essere già previsti nella gara, con clausole chiare e predeterminate, senza configurare una successiva modifica con­trattuale. L’articolo 106 amplia invece gli spazi per modificare il contratto in corso di esecuzione, anche in presenza di cambiamenti normativi, sviluppi tecnologici, emergenze o crisi, purché siano rispettati i limiti e le garanzie previsti dal regolamento.

Sul piano digitale, viene introdotto (articolo 133) il profilo digitale dell’impresa, cre­denziali elettroniche verificabili e il principio “una tantum” o “once only”, evitando che all’operatore siano richiesti documenti già disponibili presso le amministrazioni. La Commissione stima che queste misure possano ridurre dell’8,9% i costi medi sostenuti per ciascuna procedura.

Cosa fare ora

Sono quattro le priorità su cui concentrarsi già da ora, senza attendere l’approvazione definitiva del Regolamento: mappare l’origine Ue di prodotti, principi attivi e componenti critici, raccogliendo la relativa documentazione doganale; predisporre un dossier standard di resilienza – scorte, siti al­ternativi, piani di continuità e capacità di scale-up – riutilizzabile nelle gare; rivedere i modelli di pricing alla luce dei nuovi criteri di qualità e delle regole sulla verifica dell’anomalia; seguire da vicino l’iter legislativo, perché molti aspetti operativi saranno definiti da atti delegati sui quali le Associazioni di settore potranno ancora intervenire.

Il negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio richiederà ancora del tempo e il Regolamento sarà applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore (cfr. articolo 149). Fino ad allora, Direttive e Codice (decreto legislativo numero

36 del 2023) continueranno a essere pienamente efficaci. È quindi il momento per prepararsi, così da arrivare pronti alle prime gare che saranno disciplinate dalle nuove regole.