Con Pharma-Net nasce la prima mappa italiana della farmacogenetica

Sapere, prima di iniziare una terapia, se una persona presenta caratteristiche genetiche che possono renderla più esposta agli effetti indesiderati di un farmaco o condizionarne la risposta. È questa una delle possibilità offerte già oggi dalla farmacogenetica. Ma dove vengono effettuati questi test in Italia? Per quali farmaci? E a quali strutture può rivolgersi il medico?

A rispondere e questi e ad altri quesiti è Pharma-Net, il nuovo portale dedicato alla farmacogenetica, presentato in occasione del congresso della Società italiana di genetica umana (Sigu).

Una mappa italiana della farmacogenetica

La farmacogenetica studia come le differenze genetiche individuali possano influenzare la risposta ai medicinali. In alcuni casi, conoscere queste informazioni prima della prescrizione può aiutare il medico a scegliere il farmaco o il dosaggio più appropriato e a ridurre il rischio di reazioni avverse.

Il portale nasce dal lavoro del joint working group intersocietario sulla Farmacogenetica, che riunisce competenze genetiche e farmacologiche con l’obiettivo di favorire il passaggio dalla ricerca alla pratica clinica. A coordinarlo Matteo Floris (associato di genetica medica all’Università di Cagliari) ed Erika Cecchin, (responsabile della farmacologia sperimentale e clinica del Centro di riferimento oncologico di Aviano).

Una opportunità in oncologia (ma non solo)

“Pharma-Net mette in rete una realtà già presente sul territorio nazionale: oltre cinquanta centri, più di novanta esperti e oltre cinquanta geni testati – spiega Floris –. Attraverso il portale è possibile cercare un centro per città o referente, conoscere le prestazioni disponibili oppure partire direttamente da un farmaco o da un gene, individuando le strutture che effettuano il relativo test”.

Aggiunge Cecchin: “È soprattutto in oncologia che oggi si trovano alcune delle applicazioni più consolidate della famacogenetica. Prima di utilizzare determinati farmaci antitumorali, l’analisi di specifiche varianti genetiche può aiutare a individuare i pazienti maggiormente esposti al rischio di tossicità grave e a impostare il trattamento in modo più sicuro”.

È il caso, per esempio, dei test sui geni Dpyd e Ugt1a1 (in relazione ai trattamenti a base di fluoropirimidine e irinotecani), che secondo una recente indagine condotta dalla Sigu con la Società italiana di farmacologia (Sif) risultano attualmente eseguiti rispettivamente nel 94 e nell’84 per cento delle strutture italiane coinvolte nella survey.

Dai nuovi Lea un primo passo per la farmacogenetica

Proprio mentre Pharma-Net fotografa questa realtà, il nuovo aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza segna un primo riconoscimento della farmacogenetica. Tra le nuove prestazioni entra infatti il test sul gene Cyp2C9 (previsto come diagnostica di accompagnamento per i pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva attiva), per verificare la possibilità di utilizzare siponimod e definire, quando necessario, un dosaggio di mantenimento ridotto.

Un passaggio importante, ma ancora molto circoscritto rispetto alle applicazioni che la farmacogenetica ha già raggiunto nella pratica clinica. Test come Dpyd e Ugt1a1, largamente eseguiti nei laboratori italiani, non figurano infatti tra le nuove prestazioni farmacogenetiche introdotte dall’aggiornamento.

“Il riconoscimento del ruolo della farmacogenetica nei nuovi Lea rappresenta un segnale importante – dichiara Paola Grammatico, presidente della Sigu, che dirige il laboratorio di genetica medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (Roma) – in quanto per la prima volta viene riconosciuto il valore dell’informazione genetica per guidare l’impiego di un farmaco. Ma Pharma-Net ci mostra anche quanto la realtà clinica italiana sia già più ampia. Il passo successivo deve essere costruire le condizioni perché queste opportunità, quando sostenute dalle evidenze e dalle indicazioni regolatorie, possano essere accessibili in maniera tempestiva, appropriata e omogenea nel Servizio sanitario nazionale”.