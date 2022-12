Cop27, un’occasione mancata. Ma il farmaceutico può ancora limitare i danni

Li abbiamo visti sfilare uno ad uno sotto il sole d’Egitto. Parlare di emergenza climatica, di urgenza per il pianeta, di salute globale e persino di giustizia climatica, concetto nuovo che è emerso per la prima volta quest’anno a Sharm el-Sheikh. Ma alla fine i leader globali non hanno saputo fare un passo indietro, rinunciare in parte ai loro interessi e arrivare a un accordo per tagliare le emissioni di carbonio. Tutti sono stati richiamati alle loro responsabilità, per arrivare a contenere la temperatura entro 1,5 gradi Celsius. Anche l’industria pharma, tra le più inquinanti tra i settori economici. “I testi approvati sono un compromesso. Riflettono gli interessi, le condizioni, le contraddizioni e lo stato della volontà politica nel mondo di oggi. Compiono passi importanti ma, purtroppo, non bastano a superare alcune profonde contraddizioni. Ribadisco la mia convinzione che dobbiamo porre fine ai sussidi ai combustibili fossili”, così chiosa Antonio Guterres, il segretario generale dell’Onu durante il discorso conclusivo della Cop27 (la 27esima Convenzione quadro), la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambia- menti climatici, che quest’anno si è tenuta a Sharm el-Sheikh, sotto la presidenza dell’Egitto, dal 6 al 20 novembre 2022.

Il Fondo loss and damage

Unico esito positivo è l’istituzione del fondo per perdite e danni (loss and damage) per compensare i Paesi in via di sviluppo degli impatti irreversibili del cambiamento. Tuttavia, non si conoscono né i dettagli economici né quelli giuridici di questo fondo. L’accordo, con riferimento alle sole economie sviluppa- te, prevede la costituzione di un Comitato di transizione con il compito di stabilire accordi di finanziamento per assistere i Paesi in via di sviluppo più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico e di trovare nuove fonti di finanziamento innovative.

Non c’è salute senza tutela dell’ecosistema

Quello che è emerso con chiarezza è che la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi, sempre più minacciati dalla deforestazione, dall’agricoltura senza regole, dai cambiamenti nell’uso del suolo e dal rapido sviluppo urbano. La contaminazione degli habitat animali sta aumentando le opportunit̀à per i virus dannosi di passare dagli animali agli uomini. Tra il 2030 e il 2050, si prevede che i cambiamenti climatici causeranno circa 250 mila morti in più l’anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. I costi dei danni diretti alla salute (esclusi quelli in settori correlati come l’agricoltura, l’acqua e i servizi igienico-sanitari) sono stimati tra i due e i quattro miliardi di dollari l’anno entro il 2030. L’aumento della temperatura globale sta portando a eventi meteorologici estremi, dei quali abbiamo prova ogni giorno, che portano intense ondate di calore e siccità, inondazioni devastanti, uragani e tempeste tropicali sempre più potenti. “Il cambiamento climatico sta rendendo milioni di persone malate o più vulnerabili alle malattie in tutto il mondo — ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms nel corso di Cop27 — e la crescente distruttività degli eventi meteorologici estremi colpisce in modo sproporzionato le comunità povere ed emarginate. È fondamentale che leader e decisori si riuniscano alla Cop27 per mettere la salute al centro dei negoziati”.

Il ruolo centrale dell’industria del pharma

Eppure la stessa industria farmaceutica ha alimentato la crisi climatica, come denuncia il Forum economico mondiale. Il settore è responsabile del 4,4% delle emissioni globali e si prevede che la sua impronta di Co2 triplicherà entro il 2050 se non controllata, secondo il report di Healthcare without harm e Arup. Nel 2019, l’industria farmaceutica ha prodotto l’equivalente di 48,55 tonnellate di Co2 per ogni milione di dollari generato, ovvero il 55% in più rispetto all’industria automobilistica, che ha emesso 31,4 tonnellate per milione di dollari generato nello stesso anno. Non solo. Healthcare without harm sottolinea che le emissioni che derivano dall’industria sanitaria globale sono pari a quelle annuali di gas serra delle centrali elettriche a carbone e, se paragona- to a un Paese, il settore healthcare sarebbe al quinto posto come emissioni sul pianeta. In particolare, le industrie farmaceutiche di Stati per le aziende provocheranno deficit di produzione e quindi carenze. I medicinali per uso umano devono essere esentati dalla proposta alla luce del loro ruolo essenziale nella salute pubblica. Pochi principi attivi farmaceutici avrebbero rischi per l’ambiente, e questi sono molto ben sotto controllo dati i livelli di concentrazione riscontrati nei corsi d’acqua europei. I prodotti farmaceutici sono solo una piccola parte delle so- stanze che un migliore trattamento delle acque reflue eliminerebbe”. Jurate Svarcaite, direttore generale di Aesgp sottolinea anche come sia sproporzionato che “l’ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue, così come il loro proseguimento delle operazioni, debbano essere finanziati esclusivamente da un settore che ha dimostrato di fare tutto il possibile per mitigare i rischi ambientali garantendo nel contempo la disponibilità e l’accessibilità a trattamenti di qualità per la popolazione”. In conclusione, l’applicazione della responsabilità estesa del produttore dei medicinali per uso umano, per incentivare lo sviluppo di prodotti “green by design”, non tiene conto della natura biologica dell’azione dei medicinali né della complessità dell’autorizzazione basata sui requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. “È frustrante che proposte duplicate e impraticabili di imposte sui medicinali – aggiunge Drian Van Den Hoven, direttore generale di Medicines for Europe – per affrontare la gestione delle acque reflue vengano lanciate all’industria farmaceutica. Questo mina i nostri sforzi per ridurre la nostra impronta ambientale e, cosa ancora più preoccupante, ha un impatto negativo sui pazienti che necessitano di farmaci. È una proposta perdente. Chiediamo ai leader europei di salvaguardare l’accesso dei pazienti ai farmaci essenziali mentre lavorano con il settore farmaceutico durante la transizione verde, e non contro di noi”. Uniti, Cina e Unione europea sono le principali responsabili di queste emissioni e rappresentano più della metà dell’impronta climatica globale (56%).

Come invertire la rotta

Non avendo a disposizione un pianeta B, è necessario agire in fretta per invertire la rotta. E Cop27 è stata un’occasione sprecata secondo gli ambientalisti. Il Forum economico mondiale (Wef) ha provato a tracciare la strada per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni da parte dell’industria farmaceutica, indicando otto modi per combattere gli effetti del clima sulla salute, nell’articolo a firma di Jayasree K. Iyer, ceo di Access to Medicine Foundation. Il primo è un investimento più corposo per combattere le malattie infettive emergenti che si diffondono più velocemente in un mondo che si surriscalda, come le febbri dengue, zika e chikungunya, trasmesse dalla zanzara nonché quelle che si trasmettono tramite acque come il colera e la shigella.

Ricerca e sviluppo per un miglior uso dei farmaci

Investire in ricerca e sviluppo per garantire un uso migliore dei farmaci, soprattutto per quanto riguarda i prodotti termostabili per i Paesi caldi e le innovazioni che semplificano l’imballaggio e il trasporto. Data la mancanza di reti di approvvigionamento della catena del freddo in molti Paesi a basso reddito, vi è un urgente bisogno di farmaci più stabili al calore per garantire che i medicinali raggiungano località remote senza deteriorarsi.

Allargare l’accesso

Le aziende devono garantire un accesso a prezzi accessibili ai farmaci essenziali, in modo che i vaccini, i trattamenti e la diagnostica raggiungano le popolazioni che ne hanno più bisogno. L’ultimo Access to medicine index mostra che mentre le aziende multinazionali stanno implementando i piani e le strategie di accesso nei Paesi a basso e medio reddito ma con risultati ancora difformi.

Ridurre le emissioni di gas serra

Alcuni tipi di medicinali hanno un impatto ambientale particolarmente elevato, come gli ina- latori per l’asma e altre patologie polmonari. Sebbene gli inalatori a dose controllata (Mdi) contenenti clorofluorocarburi dannosi per l’o- zono siano stati gradualmente eliminati negli anni ’90, i dispositivi odierni contengono ancora idrofluorocarburi, che sono potenti gas serra. Molte aziende si stanno impegnando per rendere questi processi più sostenibili, ma la strada è ancora lunga.

Sensibilizzare l’indotto

Le aziende healthcare devono, inoltre, impegnarsi a garantire che fornitori, distributori e produttori a contratto soddisfino elevati standard di sostenibilità, anche nella riduzione delle emissioni e dei rifiuti. Una serie di iniziative per decarbonizzare il settore sono già in corso, sebbene gran parte dell’azione sia incentrata sui miglioramenti della catena di approvvigionamento e della logistica, piuttosto che sulle emissioni della produzione.

Energia rinnovabile e sostenibilità della supply chain

L’ultimo punto analizzato da Jayasree K. Iyer è l’uso di energia elettrica nei trasporti di farmaci. I piani aziendali includono la transizione dai motori a combustione interna alle auto elettriche, aderendo alla Race to zero delle Nazioni Unite, ma ci vorrà del tempo affinché questo passaggio sia completato. Lo sforzo maggiore sarà, però, passare dai buoni propositi alle azioni concrete. Per questo motivo, il risultato di Cop27 è stato deludente: avrebbe potuto imprimere una marcia più spedita alla transizione verso un modo di produrre più sostenibile, ma non c’è stato accordo sulle emissioni di carbonio.

Rischio per la salute anche dalle acque

Dopo trent’anni dalla sua adozione, la Commissione europea ha deciso di rimettere mano alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane attualmente in vigore (Urban wa- ste water treatment directive), proponendo norme più rigorose sugli inquinanti dell’ambiente, delle acque superficiali e sotterranee e sul trattamento delle acque reflue urbane. Sulla base dei dati scientifici più recenti, la Commissione propone di aggiornare gli elenchi degli inquinanti delle acque da controllare più rigorosamente nelle acque superficiali e sotterranee, aggiungendo 25 sostanze che impattano sulla salute umana. Inoltre, la nuova proposta include il regime di responsabilità estesa del produttore, in linea con il principio “chi inquina paga”, al fine di incentivare la ricerca e l’innovazione per la fabbricazione di prodotti privi di sostanze tossiche, oltre a contribuire al finanziamento del trattamento delle acque reflue. Aesgp (Association of the European Self-Care Industry), Medicines for Europe ed Efpia (Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche) lanciano un appello sulla Uwwtd perché “potrebbe mettere a rischio l’accesso dei pazienti ai medicinali senza favorire la transizione verde”. Secondo le associazioni, infatti, la misura proposta inciderebbe sulla disponibilità di alcuni medicinali. “L’industria farmaceutica riconosce l’importanza del trattamento delle acque reflue – ha detto Nathalie Moll, direttore generale di Efpia – come parte essenziale della concentrazione demografica nelle grandi aree urbane. L’industria farmaceutica ha messo in atto un vasto programma di eco-farmaco-gestione che negli ultimi 15 anni ha compiuto grandi progressi nel ridurre al minimo gli effetti dei farmaci sull’ambiente”. Le associazioni aggiungono: “Questa misura sarà molto dannosa per la società se l’aumento degli oneri prevede che la sua impronta di Co2 triplicherà entro il 2050 se non controllata, secondo il report di Healthcare without harm e Arup. Nel 2019, l’industria farmaceutica ha prodotto l’equivalente di 48,55 tonnellate di Co2 per ogni milione di dollari generato, ovvero il 55% in più rispetto all’industria automobilistica, che ha emesso 31,4 tonnellate per milione di dollari generato nello stesso anno. Non solo. Healthcare without harm sottolinea che le emissioni che derivano dall’industria sanitaria globale sono pari a quelle annuali di gas serra delle centrali elettriche a carbone e, se paragonato a un Paese, il settore healthcare sarebbe al quinto posto come emissioni sul pianeta. In particolare, le industrie farmaceutiche di Stati per le aziende provocheranno deficit di produzione e quindi carenze. I medicinali per uso umano devono essere esentati dalla proposta alla luce del loro ruolo essenziale nella salute pubblica. Pochi principi attivi farmaceutici avrebbero rischi per l’ambiente, e questi sono molto ben sotto controllo dati i livelli di concentrazione riscontrati nei corsi d’acqua europei. I prodotti farmaceutici sono solo una piccola parte delle sostanze che un migliore trattamento delle acque reflue eliminerebbe”. Jurate Svarcaite, direttore generale di Aesgp sottolinea anche come sia sproporzionato che “l’ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue, così come il loro proseguimento delle operazioni, debbano essere finanziati esclusivamente da un settore che ha dimostrato di fare tutto il possibile per mitigare i rischi ambientali garantendo nel contempo la disponibilità e l’accessibilità a trattamenti di qualittà per la popolazione”. In conclusione, l’applicazione della responsabilità estesa del produttore dei medicinali per uso umano, per incentivare lo sviluppo di prodotti “green by design”, non tiene conto della natura biologica dell’azione dei medicinali né della complessità dell’autorizzazione basata sui requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. “È frustrante che proposte duplicate e impraticabili di imposte sui medicinali – aggiunge Drian Van Den Hoven, direttore generale di Medicines for Europe – per affrontare la gestione delle acque reflue vengano lanciate all’industria farmaceutica. Questo mina i nostri sforzi per ridurre la nostra impronta ambientale e, cosa ancora più preoccupante, ha un impatto negativo sui pazienti che necessitano di farmaci. È una proposta perdente. Chiediamo ai leader europei di salvaguardare l’accesso dei pazienti ai farmaci essenziali mentre lavorano con il settore farmaceutico durante la transizione verde, e non contro di noi”.