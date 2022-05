Covid-19, dalla Commissione Ue una relazione e un bando per individuare strumenti terapeutici innovativi

Concentrare gli sforzi e accelerare l’innovazione per sconfiggere il Covid-19. Con questi obiettivi la Commissione Ue ha presentato una relazione elaborata da esperti scientifici indipendenti che facilita l’individuazione di progetti e tecnologie di ricerca promettenti e fornisce orientamenti ai ricercatori e agli innovatori. Inoltre, è stato pubblicato un bando di gara per la progettazione della piattaforma che farà la mappatura interattiva per le terapie promettenti.

La relazione della Commissione Ue

Nato nell’ambito della strategia europea sugli strumenti terapeutici con il Covid-19, il report vuol fare da propulsore di innovazione e contiene i pareri scientifici indipendenti per agevolare lo sviluppo di cure contro il Covid-19 che rispondano alle esigenze dei pazienti man mano che queste evolvono durante la pandemia. Gli orientamenti sostengono gli sforzi volti a garantire il più rapidamente possibile cure sicure ed efficaci ai pazienti in tutta l’Ue.

Ricerca di nuove terapie anti-Covid

“L’Unione europea ha intrapreso azioni decisive con i suoi ricercatori e innovatori – ha detto Mariya Gabriel, commissaria Ue per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani – per sviluppare vaccini e cure a tutela dei cittadini. Il propulsore di innovazione terapeutica sostiene la nostra continua ricerca di nuove terapie vagliando il panorama della ricerca e riducendo lo scarto tra ricerca di base e applicazione clinica”.

Puntare su ricerca e innovazione

La ricerca e l’innovazione sono fondamentali per colmare le lacune di conoscenze e sviluppare cure efficaci per questo motivo è di fondamentale importanza la collaborazione con Hera. Stella Kyriakides, commissaria Ue per la Salute e la sicurezza alimentare ha sottolineato: “Le terapie costituiscono una parte importante della nostra risposta al Covid-19. Salvano vite umane, limitano la necessità di ricoveri ospedalieri, accelerano i tempi di guarigione e riducono i sintomi complessivi. Con la strategia sugli strumenti terapeutici stiamo assemblando un insieme di cure sicure ed efficaci contro la Covid-19 che affrontano tutte le fasi della malattia, compreso lo sviluppo di medicinali specifici per la sindrome post-Covid”.

Il bando per la piattaforma

Come annunciato nella strategia sugli strumenti terapeutici, il propulsore di innovazione terapeutica contribuirà al lavoro dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), che istituirà una piattaforma di mappatura interattiva per le terapie promettenti. È stato pubblicato un bando di gara per la progettazione della piattaforma i cui risultati dovrebbero essere presentati nei prossimi mesi.