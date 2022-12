Cresce la resistenza antimicotica, l’Oms stila la lista dei funghi patogeni pericolosi

La gravità della situazione l’ha confermata anche Hanan Balkhy, vicedirettore generale dell’Oms per la resistenza antimicrobica (Amr) in occasione della presentazione dell’elenco: “Le infezioni fungine stanno crescendo e sono sempre più resistenti ai trattamenti, diventando un problema di salute pubblica in tutto il mondo. Nonostante la crescente preoccupazione – continua – ricevono pochissima attenzione e risorse, portando a una scarsità di dati di qualità sulla loro distribuzione e sui modelli di resistenza agli antimicotici. Di conseguenza, l’esatto carico delle malattie fungine e della resistenza antimicotica è sconosciuto e la risposta è minata”.

L’elenco è suddiviso in tre categorie: priorità critica, alta, media, in base al loro impatto sulla salute pubblica e/o al rischio di sviluppo di resistenze (vedi infografica). “Niente di nuovo per noi del settore” afferma Gianluigi Lombardi Dirigente Biologo dell’Ospedale Niguarda di Milano, Responsabile del Comitato di Micologia dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli). “Si tratta per lo più di un documento utile per sensibilizzare sul tema la comunità medica e l’opinione pubblica. Nella mia esperienza sto cominciando a vedere che le concentrazioni minime inibenti di alcuni tipi di antifungini stanno aumentando e se non teniamo sotto controllo il fenomeno, usando con più prudenza i farmaci disponibili, continueranno a salire e cominceranno a comparire altri tipi di resistenze a fronte di una penuria di nuove molecole”.

La minaccia della resistenza antimicotica – che rientra nel più ampio problema della resistenza antimicrobica, tra le maggiori preoccupazioni per la sanità mondiale – è tale che lo scorso ottobre l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato il primo elenco in assoluto di “patogeni prioritari” fungini (Who fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action”). Un catalogo di 19 funghi che rappresentano un rischio per la salute pubblica – tra cui appunto C. auris, nato con l’intento di focalizzare e guidare ulteriori ricerche e interventi per rafforzare la risposta globale alle infezioni fungine e alla resistenza antimicotica.

Era il 2009 quando per la prima volta medici e microbiologi si trovarono di fronte al micete Candidas auris, chiamato così perché identificato per la prima volta nell’orecchio di una donna giapponese. Il caso fece il giro del mondo anche grazie a un articolo pubblicato sul New York Times che iniziò a parlare della minaccia dei funghi resistenti ai farmaci: la maggior parte di questi lieviti è infatti resistente a una o due delle tre principali classi di farmaci antimicotici. Alcuni sono resistenti a tutti e tre. Un problema non da poco, considerando che a fare il giro del mondo in pochi anni è lo stato anche lo stesso C. auris, che ha dato luogo a infezioni resistenti al trattamento in India, Pakistan, Stati Uniti, Australia, Francia, Spagna, Centro America, Sudafrica. “I funghi raramente sono in grado di trasmettersi velocemente tra le persone, eppure C. auris si è diffusa rapidamente negli ospedali di sei continenti” scrive Nic Fleming in un articolo pubblicato sul New Scientist nel 2021 (The other superbugs).

Alzare la guardia

I miceti sono microrganismi che si trovano comunemente nell’ambiente (nel suolo, o nell’aria) o sulla pelle e sulle mucose degli esseri umani, tanto che nella maggior parte dei casi sono “commensali”, cioè convivono con essi (nella mucosa dell’intestino, della vagina e della bocca) senza dare luogo a infezioni. L’Aspergillus fumigatus, per esempio (la comune “muffa”) si trova in abbondanza nella materia organica in decomposizione e nel suolo e gli esseri umani inalano quotidianamente centinaia di sue spore senza problemi. In alcune persone immuno compromesse però, (come pazienti oncologici, soggetti con immunodeficienza acquisita o Aids, trapiantati di organi e/o di midollo osseo, persone con malattie respiratorie croniche e infezione postprimaria da tubercolosi per esempio) e in determinate circostanze, possono provocare micosi anche gravi. Precisa Lombardi: “Nella maggior parte dei casi, nei soggetti immunocompetenti, i miceti danno luogo a patologie benigne. La Candida albicans ad esempio, fa parte della flora microbica normale del nostro organismo dal momento della nascita. Le infezioni più note a cui dà origine sono le vaginiti nelle donne. Ben diverso è il caso dei soggetti immuno compromessi il cui sistema immunitario permette ai miceti di diffondersi in tutti i distretti dell’organismo causando anche sepsi o a volte anche meningiti”.

L’ A. fumigatus per esempio può riprodursi nel polmone e poi diffondersi dando origine all’aspergillosi invasiva, che oggi ha un tasso di mortalità del 30%. Per questo e perché stanno cominciando a comparire resistenze ad alcuni tipi di farmaci antifungini, soprattutto imidazolici, l’Oms l’ha inserito tra i microrganismi critici. Lombardi ricorda che al momento il micete più pericoloso è C. auris, altamente contagioso e con una mortalità tra il 20 e il 70% con i valori più alti che riguardano sempre le persone fragili. Anche nel nostro Paese si sono verificati casi di infezioni causate da C. auris, alcuni dei quali sono stati riportati anche sugli organi di stampa.

La diffusione del micete è in crescita in Italia, dove dal 2019 sono stati descritti e notificati sia casi importati che autoctoni di colonizzazione o infezione per un totale di circa trecento, come aveva ricordato Maurizio Sanguinetti, direttore dell’Unità operativa complessa di Microbiologia al policlinico Gemelli di Roma e pastpresident della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (Escmid) a RaiNews. Tanto da portare il ministero della Salute a diramare una circolare in cui sollecitava tutte le strutture sanitarie del Paese ad alzare la guardia contro il patogeno, considerato il suo alto rischio di mortalità.

Minaccia crescente e poche difese

Anche se ad essere maggiormente in pericolo al momento sono le persone immuno compromesse, la preoccupazione riguarda tutti, perché man mano che i funghi diventano sempre più resistenti al trattamento, cresce anche il rischio che si sviluppino forme più invasive di infezioni nella popolazione generale. Un quadro aggravato dalla disponibilità di solo quattro classi di farmaci antimicotici e dalla scarsità di nuove molecole, di cui poche candidate alla fase di sperimentazione clinica. Il primo antimicotico risale infatti al 1950 e a seguire negli anni ’60 sono arrivati gli azoli – che agiscono distruggendo le membrane delle cellule fungine – e poi negli anni ’80 i triazoli, versioni più mirate con meno effetti collaterali e più potenti dei precedenti.

Da allora la ricerca non ha fatto grandi passi avanti ed è stata poco finanziata anche perché le infezioni fungine potenzialmente letali per gli esseri umani sono sempre state relativamente rare. “In questi anni ho visto fallire decide e decine di sperimentazioni di nuove molecole antifungine o perché troppo tossiche o perché non hanno dimostrato un’attività uguale o superiore al farmaco di riferimento” ricorda Lombardi. “Oppure arrivava sul mercato un nuovo prodotto di una classe di farmaci già esistente, senza portare un’innovazione sostanziale”.

Non va meglio sul fronte diagnostico. Per la maggior parte delle infezioni micotiche non esistono infatti strumenti che consentono una diagnosi rapida e sensibile e quelli esistenti non hanno un impiego diffuso. Inoltre come riferisce il microbiologo, è frequente nel mondo clinico, l’utilizzo di farmaci antimicotici senza ricorrere all’identificazione di specie, che consentirebbe un trattamento più mirato. A tale proposito Fleming aggiunge che molti sistemi sanitari non dispongono di un monitoraggio efficace né di un accesso ai test moderni più accurati per identificare i ceppi resistenti, molti casi non vengono diagnosticati o vengono diagnosticati erroneamente come altre condizioni. Tutto questo fa sì che probabilmente le cifre sulla portata e sulla diffusione del problema siano sottostimate anche se è ormai chiaro che l’incidenza delle infezioni resistenti al trattamento è in aumento.

L’uso in agricoltura

Per esempio in Olanda la resistenza agli azoli nei campioni di A. fumigatus prelevati dai pazienti è quasi raddoppiata, passando dal 7,6% nel 2013 al 14,7% nel 2018, come si legge nell’articolo del New Scientist. Ma ceppi resistenti di A. fumigatus sono stati segnalati in diverse parti del mondo, tra Europa, Medio Oriente, Sudest asiatico, Stati Uniti, Colombia, Australia e Tanzania. Ancora, l’articolo del New Scientist riporta che tra il 2015 e il 2018, la resistenza a tre diversi farmaci antimicotici nel regno Unito è aumentata in modo signifi cativo nei campioni di Candida glabrata, che può causare infezioni del fl usso sanguigno. Anche altre specie di Aspergillus e Candida mostrano resistenza agli antimicotici inclusi i triazoli, così come altri patogeni fungini tra cui le specie Scedosporium e Fusarium, entrambi comunemente presenti nel suolo. Tra le cause di questi incrementi, in particolare per quanto riguarda le infezioni da Aspergillus fumigatus resistenti agli azoli, sembra esserci un uso inappropriato di pesticidi e fungicidi in agricoltura.

Commenta Lombardi: “In paesi come l’Olanda, in campo agricolo e in particolare nelle coltivazioni di fi ori, vengono utilizzate tonnellate di anticrittogamici, quasi tutti a base di antifungini, in particolare triazolici, e quasi tutti a base di composti imidazolici per evitare che le piante si ammalino. Pur avendo una struttura chimica leggermente diversa dalle molecole usate in clinica il nucleo base è lo stesso e il loro abuso ha portato alla selezione di ceppi di Aspergillus resistenti agli imidazolici. In Italia, uno studio di Alessandra Martorana dell’Università di Milano ha trovato che la percentuale di resistenze dell’aspergillus era intorno al 5%. Non troppo elevato, ma indica che dobbiamo stare attenti”.

Riscaldamento globale

Alcune prove mostrano che le malattie fungine si stanno espandendo in tutto il mondo a causa del riscaldamento globale, l’aumento dei viaggi e del commercio internazionale. I miceti hanno una distribuzione ubiquitaria e sono diff usi in tutto il mondo, come ricorda anche Lombardi: “Alcuni, come l’histoplasma, il coccidioides e il paracocidiodeis, o il blastomices dermatitis, sono funghi endemici e si trovano solo in alcune aree geografi che però rappresentano un potenziale rischio per via dei viaggi che in tutto il mondo vengono fatti: per turismo, per lavoro, per volontariato e per i fenomeni migratori”. Il riscaldamento globale invece sembra aver favorito il crescere delle resistenze di Candida auris perché potendo crescere a temperature più elevate rispetto alle specie a ffi ni, Arturo Casadevall della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health nel Maryland e i suoi colleghi hanno ipotizzato che si sia adattato per prosperare in ambienti caldi, compreso il corpo umano. Ancora secondo Fleming l’aumento delle resistenze potrebbe essere dovuto all’ampio uso di fungicidi a base di azoli già ricordato, ma l’ipotesi più accreditata è che C. auris sia emerso perché l’uso massiccio di triazoli negli ospedali ha creato una nicchia ecologica che il micete ha popolato portando a una ristrutturazione delle popolazioni fungine che parassitano gli esseri umani.

Vecchie e nuove strategie

Per fermare la minaccia della resistenza ai farmaci fungini prima che sia troppo tardi, l’Oms nel suo documento invita prima di tutto a promuovere una collaborazione con le organizzazioni quadripartite e altri partner, per aff rontare il problema in ottica One Health. Inoltre poiché mancano dati sull’epidemiologia e sui modelli di resistenza antimicotica, rendendo di ffi cile stimare il loro carico esatto e produrre una risposta e ffi cace, l’Organizzazione sottolinea la necessità di strategie che mirino a raff orzare la capacità di sorveglianza in laboratorio. Chiede infi ne si sostenere gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Senza dubbio infatti la strategia per contrastare il fenomeno passa anche per un uso più accorto dei fungicidi, con maggiori restrizioni e lo sviluppo di nuovi farmaci antifungini. Molecole più di ffi cili da sviluppare rispetto agli antibiotici, anche perché le cellule umane sono più simili a quelle dei funghi rispetto ai batteri, rendendo gli antimicotici spesso troppo tossici per l’organismo umano.

A tal proposito Fleming ricorda che oggi alcune molecole si trovano in fase di sperimentazione più o meno avanzata (come ibrexafungerp, rezafungin e olorofi m, che fa parte di una nuova classe di farmaci che agiscono bloccando la produzione di pirimidina, un precursore chiave del Dna). Infi ne un’altra carta da giocare è l’utilizzo del Rna per evitare che i patogeni fungini disabilitino le nostre difese immunitarie. Essi infatti utilizzano l’interferenza del Rna per interrompere questo processo. Viceversa molecole di Rna – che i miceti assorbono dall’ambiente – potrebbero essere usate per penetrare nelle cellule di un fungo e silenziare la loro virulenza o i geni legati alla crescita. Una strategia che alcuni gruppi stanno studiando contro l’A. fumigatus resistente agli azoli.