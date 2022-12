Dal Fondo sanitario all’Aifa: sulle sfide della salute al governo si chiede di più

|

Fabrizio Marino - Dal numero 204 del magazine

Porre maggiore attenzione alle esigenze del Servizio sanitario nazionale; incrementare ulteriormente le risorse del Fondo sanitario; salvaguardare l’autonomia dell’Agenzia italiana del farmaco; ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure; tenere in considerazione un eventuale ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Sono queste le principali richieste che arrivano dal mondo dell’industria e della politica al nuovo Governo, dopo che l’esecutivo sta man mano svelando gli interventi che intende mettere in atto per il settore.

Interventi emersi per esempio nella nuova Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), in cui la squadra di Governo ha confermato le previsioni in valori assoluti della spesa sanitaria (dal 2022 al 2025) elaborati dal Governo precedente, fissando gli stessi parametri in discesa nel tempo (133,9 miliardi per il 2022; 131,7 nel 2023; 128,7 nel 2024 e 129, 4 nel 2025).

E, successivamente, con il testo del disegno di legge di Bilancio: in attesa degli emendamenti, l’esecutivo ha previsto un incremento di oltre sette miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale (nello specifico 2,15 miliardi per il 2023 – di cui 1,4 come contributo legati ai rincari energetici – 2,3 miliardi nel 2024 e 2,5 miliardi nel 2025). Azioni che, da più parti, non sono sembrate sufficienti per rilanciare quel Servizio sanitario nazionale che ha mostrato tutte le proprie fragilità nel corso della pandemia. Motivo per cui, c’è chi prova a rispolverare l’ormai noto, ma temutissimo, Meccanismo europeo di Stabilità (Mes).

Salvaguardare il Ssn

Senza giri di parole, sette miliardi in tre anni per la sanità pubblica sono una carezza. A confermarlo, tra i tanti, è Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe. Raggiunto da AboutPharma, ha definito gli interventi sulla sanità pubblica “assolutamente inadeguati”. Da quale punto di vista? Cartabellotta riempie il suo elenco di doglianze: “Inadeguati sia in termini finanziari, sia perché mancano visione e programmazione. Il Servizio sanitario nazionale, ulteriormente indebolito dalla pandemia, meritava un’attenzione diversa, viste le innumerevoli questioni aperte: dal depauperamento quantitativo e motivazionale del personale sanitario ai ‘nuovi’ Lea su specialistica ambulatoriale e protesica ancora al palo per mancata approvazione del cosiddetto ‘Decreto Tariffe’; dalle difficoltà a riassorbire le liste di attesa alle inaccettabili dis nze regionali. Con l’inflazione a due cifre, i rincari energetici e le spese Covid delle Regioni non interamente ripianate, le risorse stanziate non solo impediscono qualsiasi forma di rilancio del Ssn ma rischiano di mandare in rosso anche i conti delle Regioni più virtuose. Senza contare che l’implementazione del Pnrr, in particolare l’attuazione del DM 77, non può trovare un Ssn in questo stato di affanno”.

La preoccupazione dell’industria

Un monito arriva anche dal mondo dell’industria, allarmata dai dati sulla spesa sanitaria previsti dalla nuova Nadef. “La pandemia ha dimostrato la centralità della Salute e della Ricerca per il sistema economico e la società nel suo insieme. Oggi le sfide legate a materie prime ed energia creano uno stress senza precedenti che mette in difficoltà anche molte aziende competitive. La collaborazione pubblico-privato è centrale, ma preoccupa la contrazione della spesa sanitaria”, ha avvertito Sergio Dompé, vicepresidente di Assolombarda con delega alle life science, nel corso del Milano life science forum 2022. “Il Pnrr è un’opportunità, ma non l’unica. Ricordo anche l’upskilling dei professionisti sanitari, il rinnovo del parco tecnologico delle strutture sanitarie con logiche basate sul valore, la transizione ecologica e digital, lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione. Si tratta di sfide non più procastinabili. Per fare tutto ciò serve un piano strategico e di investimenti per le scienze della vita, che veda la spesa sanitaria come investimento per la salute del cittadino e del nostro Paese”.

Parere negativo dalla Corte dei conti

A sollevare perplessità nei riguardi della manovra è stata la Corte dei Conti. A inizio dicembre, nel corso della presentazione, in audizione, di un documento alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, l’ente ha rilevato come “Nonostante l’aumento disposto, il profilo della spesa sanitaria in termini di prodotto interno lordo è confermato in riduzione nel prossimo biennio (-1,1% in media all’anno). Il rapporto fra la spesa sanitaria e il Pil si porta su livelli inferiori a quelli precedenti alla crisi sanitaria già dal 2024 (al 6,3%), per ridursi ancora di un decimo di punto nell’anno terminale”. E ancora, ammonisce la Corte: “Dopo l’emergenza che ha caratterizzato lo scorso triennio, si ripropone quindi il gap mai risolto tra le risorse dedicate nel nostro Paese al sistema sanitario e quelle dei principali partner europei. Una differenza già resa grave dagli andamenti demografici: oggi l’Italia è caratterizzata da una quota di popolazione anziana superiore agli altri Paesi, quota destinata a crescere in misura significativa nei prossimi anni”.

Rispolverato il Mef

Con la Legge di bilancio è tornato di moda anche il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). A rispolverare un suo cavallo di battaglia è stato Matteo Renzi, senatore di Azione-Italia Viva, che in un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale, ha chiarito il suo pensiero: “Dire no al Mes non significa scontentare l’Europa, significa scontentare i cittadini che hanno liste di attesa chilometriche. Lo diremo forte e chiaro a Giorgia Meloni: è più importante piantare bandierine antieuropeiste o proteggere i più fragili?”. Ma Renzi non è il solo ad auspicare il ricorso ai 37 miliardi del Mes. Su posizioni simili si schiera il sindacato dei medici Cimo Fesmed che ritiene un errore non richiedere i 37 miliardi previsti dal Meccanismo europeo di stabilità, ovvero “l’ultimo appiglio” a cui il Servizio sanitario nazionale può aggrapparsi prima di sprofondare nel 2021.

“Secondo la Ragioneria dello Stato – ribadisce il sindacato – gli italiani hanno speso di tasca propria la cifra record di 37 miliardi per curarsi privatamente. Una cifra destinata a crescere per far fronte al costante peggioramento del Ssn, vittima di anni di tagli e razionalizzazioni bipartisan che hanno ridotto drasticamente l’offerta di salute. Le conseguenze del Covid, ora, rischiano di essere la spinta finale per far precipitare la sanità pubblica nel baratro. Si tratta certamente di ulteriore debito, da contrarre, tra l’altro, in un momento di crisi bellica, energetica, climatica ed economica. Ma se il Governo crede nella sanità pubblica, intende investirvi e salvarla, segnando una vera discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni dovrebbe mostrare coraggio e richiedere il Mes”.

La riforma di Aifa

Ma non c’è solo la Legge di Bilancio a destare qualche perplessità sulle azioni del Governo Meloni, nel vortice delle polemiche è finita anche la riforma appena approvata dell’Agenzia italiana del farmaco. Il 14 dicembre la Camera (dopo l’ok del Senato) ha approvato (con 160 voti favorevoli, 54 contrari e 76 astenuti) il Ddl di conversione in legge del Decreto legge 8 novembre 2022, n. 169 recante ‘Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato, delle misure per il Servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’Aifa.

Nel dettaglio, con il nuovo assetto viene eliminata la figura del direttore generale e soppressa sia la Commissione consultiva tecnico scientifica (Cts) che il Comitato prezzi e rimborso (Cpr), attribuendo le loro funzioni a una nascente commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (Cse). Inoltre, il presidente dell’Aifa (attualmente Giorgio Palù) diventerà rappresentante legale dell’Aifa.

Tuttavia, è stato inserito un emendamento correttivo al fine di evitare il rischio di un blocco transitorio nell’attività dell’agenzia: la figura del direttore generale viene abrogata solo a seguito della nomina del nuovo presidente a cui passeranno tutti i poteri. In proposito, il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento in Commissione Sanità e Lavoro al Senato sulle linee programmatiche del dicastero, ha tenuto a precisare che: “Il tema degli enti vigilati è sempre attuale e richiede periodici interventi di adeguamento delle relative strutture alle esigenze e all’evoluzione delle funzioni che gli stessi enti sono chiamati ad assolvere. Partendo da questo contesto, si può valutare e apprezzare l’iniziativa di revisione dell’ordinamento dell’Aifa, la cui organizzazione risale a circa vent’anni fa. Era ormai maturo il tempo per intervenire e sanare l’anomalia di sistema che vedeva il presidente dell’Agenzia privo dei poteri di rappresentanza legale dell’ente. Seguiranno altri interventi finalizzati ad attuare in maniera più organica una revisione del panorama degli altri enti vigilati”.

Più contro che pro

Sulla questione ancora Cartabellotta. “Da anni sosteniamo la necessità di una riforma degli enti vigilati (Aifa, Iss, Agenas), ma la nuova legge sembra più il sovvertimento regressivo di un ente che gestisce oltre 22 miliardi di euro di spesa pubblica in Italia con un obiettivo ben preciso: ridurre l’autonomia e l’indipendenza dell’ente regolatore aumentandone il controllo diretto da parte della politica. Una ‘riforma’ di cui, temo, non beneficeranno né i pazienti, né le Regioni, né l’industria farmaceutica”. Ancora più duro il microbiologo e senatore del Pd Andrea Crisanti che ammonisce: “Questa riforma indebolisce le garanzie dei cittadini. Se la Fda, che è l’equivalente americana dell’Aifa, fosse stata sotto il controllo dell’esecutivo americano, gli americani sarebbero stati trattati con clorochina e varechina”. Più possibilista, invece, Guido Rasi, ex direttore generale dell’Ema: “Dalla riforma dell’Agenzia italiana del farmaco traggo elementi positivi, a partire dall’intenzione di provare a semplificare e snellirne la governance. Ma la cosa più importante sarà il mandato che l’Aifa avrà e che dovrà, come minimo, coprire il perimetro dell’Agenzia europea del farmaco altrimenti sarà impossibile approvare i farmaci che arriveranno massivamente nei prossimi 4-5 anni, che sono farmaci complessi”.

Autonomia differenziata

Non pochi malumori ha suscitato, infine, il disegno di legge sulle disposizioni dell’autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. In sintesi, il provvedimento definisce l’iter degli accordi tra le singole Regioni e il Governo e viene precisato l’elenco delle materie che potranno essere affidate alle Regioni stesse. “Senza adeguate contromisure, l’attuazione delle maggiori autonomie in sanità non farà che aumentare le diseguaglianze, legittimando normativamente il divario tra Nord e Sud e violando il principio di uguaglianza dei cittadini sul diritto costituzionale alla tutela della salute. Tenendo conto del contesto di gravi diseguaglianze e iniquità e in assenza di garanzie, sarebbe molto più saggio stralciare la sanità dalle maggiori autonomie”, conclude Cartabellotta.