Dal fondo sanitario (che cresce) alle risorse per le farmacie: le novità della legge di Bilancio appena approvata

Oltre due miliardi di euro per incrementare il fondo sanitario nazionale nel 2023. Lotta al Covid e all’antimicrobico resistenza. Ma anche indennità per il personale di pronto soccorso e fondi per gli istituti di ricerca che sviluppano Car-t. Previste anche risorse aggiuntive al fondo per i test di Next-generation sequencing. Mentre nuovo ossigeno finanziario arriverà anche per le farmacie. Sono questi i principali interventi previsti nella Legge di Bilancio 2023 per la sanità. Nel complesso si tratta di una manovra da 35 miliardi di euro. È stata approvata ufficialmente dal Senato giovedì 29 dicembre, dopo la fiducia, con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto. Di seguito il dettaglio delle iniziative a favore del comparto della salute previste dalla prima manovra finanziaria dal governo Meloni.

Cresce il fondo sanitario

Partiamo dall’incremento da 2,15 miliardi del Fondo sanitario nazionale (articolo 1, comma 535) che raggiunge quota 128,211 miliardi di euro. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato, si legge nel testo della legge, è incrementato di 2.150 milioni per il 2023, 2.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. Il testo specifica inoltre che, per il 2023, una quota dell’incremento, pari a 1,4 miliardi, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

650 milioni per la lotta al Covid

Il comma 536 è dedicato al fondo del Ministero della salute destinato all’acquisto di vaccini e farmaci anti Covid. Tale fondo sarà incrementato di 650 milioni per il 2023

Fondi per i test Ngs

La legge prevede inoltre (comma 539) l’incremento del Fondo per i test di Next-generation sequencing di 200 milioni di euro, per ogni anno fino al 2025, destinati al potenziamento degli Ngs di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

Payback a supporto delle Regioni

Per contrastare i costi determinati dal Covid e dall’incremento dei prodotti energetici, il comma 540 prevede che le Regioni possano utilizzare le entrate derivanti dal payback farmaceutico (per gli anni 2020 e 2021) per assicurare l’equilibrio del settore sanitario nel 2022.

Ossigeno per le farmacie

Per salvaguardare la rete di prossimità delle farmacie italiane, al comma 532 viene riconosciuta, a partire dal primo marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Lotta all’antimicrobico-resistenza

Per dare attuazione alle misure di contrasto e agli interventi nel Piano di contrasto all’antimicrobico resistenza 2022-2025, nel comma 529 viene autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascun degli anni 2023, 2024 e 2025.

Al via un fondo per l’individuazione di anticorpi per il diabete

Con l’obiettivo di realizzare un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, dal comma 530 emerge che, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500 mila euro per l’anno 2023 e di un milione per il 2024 e 2025.

Fondi per Irccs impegnati nello sviluppo di Car-t

Risorse economiche in arrivo anche per il mondo della ricerca scientifica. Nel dettaglio, con il comma 531 si autorizzata la spesa di 250 mila euro per l’anno 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (Irccs) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli Irccs della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Indennità per il personale di pronto soccorso

Con il comma 526, infine, sono stanziati 200 milioni in più, a partire dal 2024, a favore dell’indennità per il personale dei pronto soccorso (di cui 60 milioni per la dirigenza medica e 140 milioni per il personale del comparto sanità).