Dall’Oms un quadro di indicatori per monitorare i rischi del caldo estremo su donne in gravidanza e neonati

Oms caldo estremo
Pubblicato il: 22 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

Monitorare l’impatto del calore sulla salute di donne in gravidanza, neonati e bambini. È l’obiettivo della prima serie di indicatori prioritari lanciati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l’Unicef e il Fondo delle nazioni unite per la popolazione (Unfpa), pensati per aiutare i Paesi a fronteggiare l’intensificarsi delle ondate di calore nel mondo.

Proteggere le popolazioni più vulnerabili

Il nuovo quadro di riferimento è concepito per rafforzare la preparazione, migliorare il monitoraggio e accelerare la risposta. Tali azioni, riporta una nota dell’Oms, contribuiranno a proteggere alcune delle popolazioni più vulnerabili ai rischi per la salute legati al clima.

Gli studi continuano a dimostrare che l’esposizione al caldo estremo può nuocere alla salute dalla gravidanza all’infanzia, aumentando del 26% il rischio di parto prematuro. Anche i neonati sono sempre più esposti: nel 2024, i bambini di età inferiore a un anno hanno registrato il 389% in più di giorni di ondata di calore rispetto al periodo di riferimento 1986-2005. A livello globale, si stima che 1,5 miliardi di bambini siano esposti a ondate di calore che stanno diventando più frequenti, più lunghe o più intense.

I dati a supporto della prevenzione

“Con il continuo riscaldamento globale, emergono nuovi rischi per la salute, e le persone anziane, le donne in gravidanza, i neonati e i bambini sono tra coloro che meno possono proteggersi da essi”, ha affermato Bruce Gordon, direttore ai del Dipartimento ambiente, cambiamenti climatici, one health e migrazione dell’Oms.

“I nostri sistemi sanitari hanno bisogno di dati per riconoscere questa realtà e agire di conseguenza, dalla protezione delle persone durante le ondate di calore all’integrazione della considerazione dei rischi climatici nei servizi sanitari quotidiani”.

I parametri da monitorare

Il nuovo rapporto raccomanda ai Paesi di monitorare i parti prematuri, i nati morti, il basso peso alla nascita, l’ipertensione in gravidanza, i decessi infantili e gli accessi alle strutture sanitarie durante i periodi di caldo estremo. Anche il monitoraggio della frequenza scolastica può contribuire a rivelare in che modo il caldo sta influenzando la vita dei bambini.

“Il caldo sta già colpendo le fasce di popolazione più vulnerabili, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini. Ma ciò che i sistemi sanitari non prendono in considerazione, non possono essere affrontati», ha affermato la dottoressa Pascale Allotey, direttrice del Dipartimento per la salute sessuale, riproduttiva, materna, infantile e adolescenziale e l’invecchiamento dell’Oms. “Monitorando esiti come nascite premature, decessi e malattie infantili e accessi alle strutture sanitarie, unitamente all’esposizione al caldo, i Paesi possono identificare i potenziali impatti e intervenire per proteggere donne e bambini”.

I dati sanitari di routine e i dati sull’esposizione al calore – spiegano gli esperti dell’Oms – come la temperatura dell’aria, possono aiutare a identificare possibili segnali legati al calore che possono aiutare i paesi a individuare cambiamenti anomali durante i periodi di caldo estremo, condurre ulteriori indagini e agire di conseguenza.

Tali informazioni – prosegue l’Oms – possono aiutare le autorità sanitarie a preparare le strutture per far fronte all’aumento della domanda, a rafforzare gli avvisi alle donne in gravidanza e alle famiglie, a identificare le comunità a maggior rischio e a migliorare la pianificazione sanitaria in caso di ondate di calore.

Utilizzare i nuovi indicatori per migliorare il monitoraggio

Poiché il caldo estremo sta rapidamente diventando una caratteristica comune di un mondo che si riscalda, l’Oms invita i Paesi a rafforzare la propria capacità di monitorare e rispondere ai suoi impatti sulla salute. Utilizzando i nuovi indicatori prioritari presentati in questo rapporto, i governi possono identificare meglio i rischi, indirizzare gli interventi e proteggere le donne in gravidanza, i neonati e i bambini dai danni prevenibili.

L’Oms esorta inoltre tutti i paesi a sviluppare e attuare piani d’azione per la salute in relazione al caldo che siano specifici per il contesto e che integrino le esigenze delle popolazioni vulnerabili, rafforzino i sistemi di allerta precoce e attivino azioni tempestive quando emergono rischi legati al caldo.

Tag: caldo estremo / Fondo nazioni unite per la popolazione / Oms / Unicef /

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