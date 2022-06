Dall’ospedale al domicilio: la galenica ha già i suoi spazi

L’attività galenica è antica quanto il lavoro del farmacista. Ma è tutt’altro che obsoleta. Rappresenta una nicchia di mercato con un grande valore clinico e, come si è visto durante la pandemia, può affiancare la farmaceutica industriale nell’affrontare situazioni di emergenza. Il settore sta attraendo l’interesse anche di aziende e startup. È il caso di AvLab, la prima startup italiana con sede ad Alpignano (Torino) autorizzata da Aifa per la produzione di sacche per la nutrizione parenterale a domicilio (si veda l’intervista seguente).

Soddisfare le esigenze terapeutiche

Nei primi mesi di pandemia, quando mancavano i gel disinfettanti, ad esempio, le farmacie sono riuscite a produrli nei laboratori e a metterli a disposizione dei cittadini. I galenici sono utilizzati anche in pediatria, se per un dato farmaco manca un dosaggio adeguato all’età. Un altro esempio è quello della cannabis terapeutica, per la quale la galenica rappresenta l’unica soluzione per tanti pazienti. Poi ci sono i molteplici usi in oncologia: la galenica si rivela indispensabile per il trattamento di pazienti ai quali “non si possono somministrare prodotti industriali, per svariati motivi, perciò bisogna intervenire con una personalizzazione del farmaco oppure creare prodotti ex novo nei laboratori”, spiega Alessandro D’Arpino, dirigente della farmacia ospedaliera AO Perugia e vice presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo).

I vari preparati

I preparati si distinguono in prodotti di galenica sterile e non sterile. “Tra i prodotti di galenica sterile – spiega D’Arpino – troviamo quelli oncologici: tutti i preparati per le chemioterapie si basano su specialità medicinali in commercio ma vengono poi personalizzati nella dose e nella forma farmaceutica. Poi abbiamo i preparati di nutrizione parenterale che sono in gran parte realizzati dall’industria. Esiste, però, una nicchia di pazienti che necessita di una maggiore personalizzazione e quindi si ricorre ai preparati delle farmacie ospedaliere e territoriali. Ancora, nell’oculistica sono allestiti i colliri su misura oppure preparati intravitreali. Tra i galenici non sterili ricordiamo tutti dosaggi personalizzati per i pazienti fragili, come i bambini oppure quelli che non possono ingoiare forme farmaceutiche solide. Ricordiamo tutti i prodotti dermatologici destinati alla diagnosi delle sensibilità cutanee”.

Galenici officinali e magistrali

La legge distingue tra farmaci galenici magistrali e officinali. “Se esiste una monografia in una Farmacopea ufficiale di uno degli Stati membri Ue o nella Farmacopea europea – spiega D’Arpino – allora si parla di galenici officinali, altrimenti si tratta di galenici magistrali che vengono preparati su prescrizione attraverso la ricetta del medico”. Negli ultimi anni si è verificato uno spostamento dei pazienti in cura dall’ospedale all’assistenza domiciliare e quindi è necessario assicurare loro le stesse terapie. “Alcune fatte con galenici che erano tipicamente ospedaliere stanno diventando anche territoriali. In alcune Regioni queste terapie vengono assicurate dalle Asl se i pazienti sono in ospedalizzazione domiciliare o in Adi. Quindi non c’è stato un aumento di domanda di galenici ma uno spostamento dall’ospedale al territorio. Ad esempio i pazienti in nutrizione parenterale, fino a circa 15 anni fa erano essenzialmente assistiti in ospedale”.

Il caso del deblistering

Di recente la Regione Lombardia, per favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, ha costituito un gruppo di lavoro e adottato un atto di indirizzo per regolamentare lo svolgimento dell’attività di sconfezionamento di medicinali industriali già di proprietà dei pazienti (cioè da questi ultimi già acquistati) e riconfezionamento degli stessi da parte dei farmacisti in dosi personalizzate. Il tutto proprio per favorire l’assunzione della terapia sulla base della posologia previamente individuata dal medico. “Sia come Sifo sia come Sifap (Società italiana farmacisti preparatori) – commenta D’Arpino – abbiamo sollecitato un intervento dal punto di vista normativo sullo sconfezionamento dei medicinali perché non sufficientemente regolamentato. In passato esisteva un tavolo di lavoro al ministero che aveva provato a normare il confezionamento in generale di tutti i medicinali. Infatti non riguarda soltanto il deblistering, ma la necessità di utilizzare specialità medicinali quali fonte di materia prima e trasformarli in una nuova entità da somministrare al paziente, ovviamente interamente sotto la responsabilità del farmacista preparatore. E quindi bisogna chiarire bene che quel nuovo preparato, non essendo più nella confezione originale, deve essere correttamente riconfezionato ed etichettato”.

Una startup che produce farmaci “tailor-made”

Un team under 40 e una sede in provincia di Torino. Il fondatore di Avlab Industria Farmaceutica racconta come nasce l’idea di creare cure personalizzate e le prospettive di crescita in un mercato di nicchia Ad Alpignano, in provincia di Torino, è stato creato un centro di produzione e una camera bianca dove vengono confezionati farmaci galenici su larga scala. L’idea di creare farmaci “tailor-made”, mantenendo alta la garanzia di sterilità e sicurezza, ha portato il giovane imprenditore Ruben Kevin Di Vincenzo a fondare Avlab Industria Farmaceutica e a far concorrenza a player internazionali che operano nel nostro Paese producendo trattamenti personalizzati. È la prima società italiana autorizzata da Aifa per la produzione di farmaci di piccolo, medio e grande volume. Di Vincenzo spiega come è nata l’idea.

Qual è il vostro mercato di riferimento?

In Italia ci sono un migliaio di pazienti in Nutrizione parenterale personalizzata a domicilio (NPDp), una terapia indicata per diverse patologie e rivolta a pazienti spesso fragili o pediatrici. Da un punto di vista clinico, gli esperti ritengono fondamentale personalizzare il più possibile la terapia prescrivendo al paziente i giusti nutrienti, il corretto apporto calorico e il giusto volume, ma soprattutto la componente lipidica più adeguata. Si tratta tuttavia di una nicchia di mercato valutata intorno ai 35 milioni di euro, quando invece a livello europeo il mercato è di circa 600. Fino a ieri in Italia gli attori su questo mercato erano sostanzialmente due, una multinazionale americana e una farmacia di Milano che da qualche anno allestisce sacche di nutrizione parenterale personalizzata secondo Nbp (norme di buona preparazione). Oggi, ci siamo anche noi. A settembre 2021 abbiamo ottenuto la certificazione dell’Aifa sulle buone pratiche di fabbricazione (Gmp) e che ci qualifica certamente a un livello di massima qualità e sicurezza. Le Gmp, infatti, hanno come obiettivo che i farmaci vengano prodotti, analizzati e rilasciati in commercio in un regime di qualità controllata e certificata. Soltanto in questo modo le industrie di settore riescono a ridurre al minimo il pericolo di rischi non previsti per la salute del paziente.

Come nasce Avlab?

Nel 2018 ho incontrato Nicoletta Ciferri di Sapio Life, azienda del Gruppo Sapio tra i leader in Italia nei servizi alla persona e assistenza domiciliare, oltre che nella produzione di gas medicali. Lei si occupava già da tempo della nutrizione parenterale e durante una chiacchierata mi raccontò della opportunità di garantire a tanti pazienti un servizio di qualità attraverso un prodotto allestito con i massimi standard di sicurezza. Da lì abbiamo avviato la startup e partecipato ai bandi, arrivando in poco tempo alla prima opportunità di business nel mese di maggio. In futuro coglieremo nuove opportunità sul territorio nazionale.

Come siete strutturati nella società?

Sapio Life è il nostro partner commerciale. Loro si occupano della consegna dei nostri prodotti e dell’erogazione di un servizio di assistenza domiciliare (materiale e personale sanitario) per poter garantire la terapia ai pazienti. Invece la produzione avviene ad Alpignano, nello stabilimento di nostra proprietà. Oltre a me c’è Fabrizio Cascio, managing director, e un altro socio finanziatore. L’età media è under 40. Siamo circa dieci.

In futuro vi avvarrete di fondi pubblici o di raccolte private?

Al momento abbiamo un piano di espansione che permetterà di coprire l’intero territorio nazionale ed eventualmente aprirci anche a uno sviluppo estero. Ci stiamo impegnando a costruire un nuovo plant che avrà una capacità produttiva sei volte maggiore di quella attuale. Al momento stiamo procedendo con nostre risorse ma vaglieremo, laddove siano disponibili anche investimenti pubblici che permettano lo sviluppo delle aziende 100% italiane e dedicate alle esigenze dei pazienti”.

Oltre alle sacche parenterali di cosa vi occuperete?

Vogliamo coprire tutta la nicchia del farmaco personalizzato. Quindi non soltanto la linea di nutrizione parenterale ma anche l’antibiotico terapia. Insomma, tutto ciò che prevede una personalizzazione stretta del farmaco. Puntiamo ad avere prodotti che si adattino completamente al paziente e alle sue esigenze ma fornendo garanzia di estrema sicurezza e sterilità.

Il prodotto galenico serve a rispondere a tantissime esigenze dei pazienti ma può essere anche antieconomico. Perché investire tanti soldi per un farmaco che ha anche una diffusione limitata? Come avete pensato di ovviare a questo problema di scalabilità?

L’idea di passare da una medicina di massa a un qualcosa di tailor-made nasce principalmente per rispondere agli unmet needs dei pazienti. Quindi è chiaro il profitto bisogna vederlo sul lungo termine: a 34 anni non voglio immaginare un mondo dominato soltanto da bilanci e guadagni ma uno nel quale le persone riescono a stare un po’ meglio.