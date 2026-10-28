Diabete di tipo 1: lo screening si conferma in Europa. Il 2027 sarà (finalmente) l’anno del via in tutta Italia?

Lo screening del diabete di tipo 1 può essere realizzato in contesti sanitari diversi e consentire l’identificazione della malattia prima della comparsa dei sintomi. È quanto emerge dai risultati del progetto europeo Edent1Fi, presentati al congresso annuale della Società europea per lo studio del diabete (Easd).

L’analisi ha coinvolto 140.568 bambini e adolescenti in otto Paesi europei (poco più di 4.500 dall’Italia, arruolati dall’Irccs ospedale San Raffaele di Milano), individuando forme precoci di diabete di tipo 1 sia nei soggetti con familiarità sia in quelli senza parenti di primo grado affetti. Un lavoro che si inserisce nel dibattito sull’introduzione dello screening nella popolazione pediatrica generale (rilevante anche per ridurre il rischio di esordio con una chetoacidosi diabetica, anche alla luce di nuove opzioni terapeutiche) e assume particolare rilevanza per l’Italia, dove il programma nazionale per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia è stato disciplinato per legge.

La sfida, ora, riguarda l’organizzazione dell’offerta sul territorio, il coinvolgimento delle famiglie e la costruzione di percorsi di conferma diagnostica e monitoraggio dei bambini risultati positivi.

Oltre 140mila bambini sottoposti a screening

Coordinato da Chantal Mathieu (titolare della cattedra di endocrinologia dell’Università di Lovanio) e Anette-Gabriele Ziegler (Istituto di ricerca sul diabete di Helmholtz, Monaco di Baviera), il consorzio Edent1fi ha come obiettivo quello di sviluppare e armonizzare strategie di screening per il diabete di tipo 1 in fase presintomatica.

Il programma (coinvolti centri della Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Regno Unito) prevedeva un primo esame su sangue capillare, con la ricerca di tre autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche: Gada (IA-2A) e ZnT8A. I campioni positivi sono poi stati sottoposti ad analisi successive per ricercare anche gli autoanticorpi anti-insulina. La conferma dello stato anticorpale richiedeva ulteriori accertamenti, mentre i partecipanti con almeno due autoanticorpi confermati sono stati invitati direttamente a effettuare un approfondimento dello stato di salute metabolica: attraverso il test orale di tolleranza al glucosio e la misurazione dell’emoglobina glicata.

Su 140.568 partecipanti (età mediana di 7,6 anni), poco più di diecimila avevano un familiare di primo grado con diabete di tipo 1. Tra i bambini con familiarità, 219 sono risultati affetti da diabete di tipo 1 in fase precoce (2,13 per cento). Tra quelli senza familiarità, i casi identificati sono stati 408 (0,32 per cento).

Dati che sottolineano il potenziale dello screening nella popolazione pediatrica generale, dal momento che limitare i controlli ai familiari di persone con diabete di tipo 1 lascerebbe fuori una quota dei bambini che possono presentare dei marcatori della malattia.