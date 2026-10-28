Diabete di tipo 1: lo screening si conferma in Europa. Il 2027 sarà (finalmente) l’anno del via in tutta Italia?
Lo screening del diabete di tipo 1 può essere realizzato in contesti sanitari diversi e consentire l’identificazione della malattia prima della comparsa dei sintomi. È quanto emerge dai risultati del progetto europeo Edent1Fi, presentati al congresso annuale della Società europea per lo studio del diabete (Easd).
L’analisi ha coinvolto 140.568 bambini e adolescenti in otto Paesi europei (poco più di 4.500 dall’Italia, arruolati dall’Irccs ospedale San Raffaele di Milano), individuando forme precoci di diabete di tipo 1 sia nei soggetti con familiarità sia in quelli senza parenti di primo grado affetti. Un lavoro che si inserisce nel dibattito sull’introduzione dello screening nella popolazione pediatrica generale (rilevante anche per ridurre il rischio di esordio con una chetoacidosi diabetica, anche alla luce di nuove opzioni terapeutiche) e assume particolare rilevanza per l’Italia, dove il programma nazionale per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia è stato disciplinato per legge.
La sfida, ora, riguarda l’organizzazione dell’offerta sul territorio, il coinvolgimento delle famiglie e la costruzione di percorsi di conferma diagnostica e monitoraggio dei bambini risultati positivi.
Oltre 140mila bambini sottoposti a screening
Coordinato da Chantal Mathieu (titolare della cattedra di endocrinologia dell’Università di Lovanio) e Anette-Gabriele Ziegler (Istituto di ricerca sul diabete di Helmholtz, Monaco di Baviera), il consorzio Edent1fi ha come obiettivo quello di sviluppare e armonizzare strategie di screening per il diabete di tipo 1 in fase presintomatica.
Il programma (coinvolti centri della Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Regno Unito) prevedeva un primo esame su sangue capillare, con la ricerca di tre autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche: Gada (IA-2A) e ZnT8A. I campioni positivi sono poi stati sottoposti ad analisi successive per ricercare anche gli autoanticorpi anti-insulina. La conferma dello stato anticorpale richiedeva ulteriori accertamenti, mentre i partecipanti con almeno due autoanticorpi confermati sono stati invitati direttamente a effettuare un approfondimento dello stato di salute metabolica: attraverso il test orale di tolleranza al glucosio e la misurazione dell’emoglobina glicata.
Su 140.568 partecipanti (età mediana di 7,6 anni), poco più di diecimila avevano un familiare di primo grado con diabete di tipo 1. Tra i bambini con familiarità, 219 sono risultati affetti da diabete di tipo 1 in fase precoce (2,13 per cento). Tra quelli senza familiarità, i casi identificati sono stati 408 (0,32 per cento).
Dati che sottolineano il potenziale dello screening nella popolazione pediatrica generale, dal momento che limitare i controlli ai familiari di persone con diabete di tipo 1 lascerebbe fuori una quota dei bambini che possono presentare dei marcatori della malattia.
Tre finestre di screening tra infanzia e adolescenza
Dei 634 partecipanti indicati dagli autori come affetti da diabete di tipo 1 in fase precoce, 386 hanno completato la valutazione metabolica: trecento presentavano lo stadio 1, settanta lo stadio 2 e 16 lo stadio 3. I partecipanti identificati sono stati così inclusi nel registro europeo pre-T1D, destinato a raccogliere dati sulle persone individuate nelle fasi precoci della malattia.
L’analisi ha rilevato una frequenza crescente delle forme precoci nel corso della crescita tra i bambini senza familiarità (0,22 per cento sotto i quattro anni, 0,31 per cento nella fascia 4-8 anni, 0,4 per cento nella fascia 8-13 anni). Per questa ragione, i ricercatori raccomandano di valutare un programma di screening della popolazione generale con tre finestre d’età (2-4 anni, 6-8 anni, 10-15 anni).
“Nei bambini negativi al primo controllo, la ripetizione del test nelle fasce successive consentirebbe di individuare eventuali autoanticorpi comparsi nel tempo”. Anche chi non è stato sottoposto a screening nelle età previste potrebbe essere inserito nel programma alla prima occasione utile.
Gli autori indicano inoltre che l’integrazione dei test in altri programmi di prevenzione pediatrica dovrebbe essere valutata in base alle caratteristiche dei singoli sistemi sanitari. Organizzazione dell’assistenza, modalità di accesso ai servizi, adesione delle famiglie e disponibilità dei laboratori possono infatti influenzare la sostenibilità e la copertura di un programma su larga scala.
Il quadro italiano
Il percorso normativo italiano è stato al centro del dibattito scientifico e istituzionale anche per la necessità di accelerare l’introduzione dello screening e tradurre la previsione legislativa in un’offerta concreta.
Nel nostro Paese lo screening pediatrico del diabete di tipo 1 e della celiachia è previsto dalla legge 130 del 2023. Il decreto ministeriale del 7 agosto scorso ne ha definito le disposizioni attuative: attribuendo il coordinamento al ministero della Salute e l’attuazione alle Regioni e alle Province autonome.
Il programma prevede una progressiva organizzazione degli inviti e dell’offerta, anche in collegamento con le occasioni di contatto del Servizio sanitario nazionale con i bambini. La popolazione target individuata dal decreto comprende i bambini tra 5 e 6 anni, con l’offerta proposta in corrispondenza della chiamata alla vaccinazione prevista per questa fascia d’età.
Tocca adesso alle Regioni definire le modalità organizzative per l’implementazione graduale, la raccolta dei campioni e dei dati e il trasporto ai laboratori: valutando anche il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta. L’obiettivo della comunità scientifica è quello di vedere lo screening decollare nel 2027.
SEGUICI SU