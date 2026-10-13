Dipendenze, quasi 10 mila accessi al Pronto soccorso nel 2025: +15% in un anno

Nel 2025 gli accessi ai Pronto soccorso italiani per condizioni direttamente correlate al consumo di droghe sono stati 9.641, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Quasi la metà dei pazienti ha presentato una psicosi indotta da sostanze; nell’11% dei casi si è reso necessario il ricovero e, tra questi, il 17% è stato trasferito in terapia intensiva. Il 10% degli accessi ha riguardato minorenni.

I dati delineano un quadro di crescente complessità clinica e assistenziale, caratterizzato dalla diffusione di nuove sostanze psicoattive, dalla sovrapposizione tra consumi e comportamenti a rischio e da una pressione crescente sui servizi. Nel corso dello stesso anno, il Sistema nazionale di allerta precoce ha identificato 92 nuove sostanze psicoattive circolanti in Italia.

Aumentano le persone in carico e i decessi

Nel 2025 i Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) hanno seguito 131.328 persone, il 3,5% in più rispetto al 2024. Le comunità terapeutiche hanno invece assistito 25.644 utenti.

Anche i dati sulla mortalità indicano un aumento: i decessi direttamente droga-correlati sono stati 249, contro i 231 dell’anno precedente, con una crescita del 7,8%. La cocaina è stata associata al 33% delle morti, mentre oppiacei e oppioidi continuano a rappresentare una componente rilevante degli eventi letali.

Alla maggiore complessità dei bisogni si aggiungono le criticità organizzative. Secondo la Fondazione Gimbe, rispetto agli standard di personale necessari per i Servizi per le Dipendenze mancherebbero quasi 1.900 professionisti. Un deficit che, secondo i promotori dell’iniziativa, rende prioritario investire nell’aggiornamento delle competenze e nella capacità di risposta dei servizi.

“Non possiamo più leggere le dipendenze attraverso un unico modello”, afferma Claudio Leonardi, presidente della Società Italiana Patologie da Dipendenza (Sipad). «Cambiano le sostanze, i mercati, le modalità di consumo e le persone esposte al rischio. Tra i giovani osserviamo sempre più spesso la sovrapposizione di sostanze e comportamenti a rischio; nei servizi e in Pronto soccorso aumenta invece la complessità clinica. La formazione deve seguire questa evoluzione”.

Nasce Addiction Academy Italia

In questo contesto, Sipad e Consorzio Universitario Humanitas annunciano la nascita di Addiction Academy Italia, un polo nazionale dedicato alla ricerca, all’alta formazione e alla divulgazione scientifica sulle dipendenze e sulle comorbidità correlate.

L’iniziativa punta a sviluppare percorsi formativi e attività scientifiche in un ambito che comprende fenomeni diversi: dal policonsumo all’uso di cocaina e crack, dagli oppioidi sintetici alle dipendenze comportamentali, fino al gioco d’azzardo, al gaming e all’uso problematico delle tecnologie. L’attenzione si estende anche ai disturbi psichiatrici associati e alle vulnerabilità sociali che possono influenzare i percorsi di cura.

Il progetto prevede nuovi master universitari, formazione per l’Educazione continua in medicina (Ecm), attività di ricerca, eventi e pubblicazioni scientifiche.

“La partnership con Sipad ci permette di mettere a sistema l’esperienza del Consorzio Universitario Humanitas nell’alta formazione con le competenze scientifiche e cliniche altamente specialistiche di questa realtà”, spiega Antonio Attianese, direttore generale del Consorzio Universitario Humanitas.

Tra le iniziative annunciate figura anche il lancio di The Italian Journal of Addiction Science and Clinical Practice, dedicata alle dipendenze e alla pratica clinica.