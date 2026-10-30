Dispositivi medici: Agenas promuove gli InfoDay sul Programma Nazionale HTA 2026-2028

Favorire l’adozione uniforme della valutazione delle tecnologie sanitarie e rafforzare il raccordo operativo tra centro e periferia: con questo obiettivo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) promuove un ciclo di cinque InfoDay territoriali dedicati al Programma Nazionale Health Technology Assessment (HTA) Dispositivi Medici 2026-2028.

Il tour rappresenta la prima tappa di un percorso strutturato di accompagnamento per Regioni, Province autonome e aziende sanitarie, chiamate a integrare la metodologia HTA nei rispettivi processi di programmazione, approvvigionamento e impiego clinico dei dispositivi medici all’interno del Servizio sanitario nazionale.

Il ruolo dell’HTA nei processi decisionali del San

L’Health Technology Assessment si conferma uno snodo centrale per la governance della spesa e dell’innovazione in sanità. L’approccio, fondato su una valutazione multidimensionale che esamina le evidenze cliniche accanto a parametri economici, organizzativi, etici e sociali, risponde all’esigenza di ancorare le decisioni sanitarie a criteri oggettivi.

In questo quadro, il Programma intende guidare le scelte di acquisto e allocazione delle risorse verso soluzioni che garantiscano appropriatezza clinica e sostenibilità per i bilanci pubblici, con il fine ultimo di assicurare un accesso omogeneo ed equo alle innovazioni tecnologiche su scala nazionale.

Confronto e condivisione di buone pratiche

Gli incontri sono concepiti come tavoli operativi di confronto tra istituzioni, management sanitario regionale e aziendale, clinici, società scientifiche e associazioni civiche. Al centro del dibattito vi sono la governance del Programma, gli strumenti metodologici a disposizione e le criticità di implementazione.

Oltre a presentare gli indirizzi nazionali, l’iniziativa mira a mappare le esigenze specifiche delle singole realtà regionali e valorizzare i modelli virtuosi già sviluppati localmente. La priorità indicata dall’Agenzia riguarda la capacità di trasformare i report e le raccomandazioni di HTA in indicazioni direttamente applicabili nelle procedure di gara, nei capitolati d’acquisto e nelle scelte organizzative quotidiane delle strutture sanitarie.

La prima tappa a Roma

Il primo dei quattro InfoDay previsti si terrà mercoledì 4 novembre 2026, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi 7, a Roma.

L’incontro inaugurale sarà dedicato al tema “L’HTA nei territori: dalle indicazioni nazionali alle decisioni regionali e aziendali” e costituirà la prima tappa territoriale del percorso di accompagnamento all’attuazione del Programma, offrendo un’occasione di confronto sul ruolo della valutazione delle tecnologie sanitarie nell’ambito della programmazione e del governo dell’innovazione nel Servizio sanitario nazionale.

La giornata prevede i saluti istituzionali, ai quali sono attesi il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato Francesco Zaffini.

Seguirà la presentazione del Programma Nazionale HTA Dispositivi Medici, a cura del Direttore Generale di Agenas, Angelo Tanese, e del Direttore della UOC HTA dell’Agenzia, Marco Marchetti.

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