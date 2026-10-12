Dispositivi medici: la proposta di Confindustria (in quattro punti) per superare tetti di spesa e payback

Superare i tetti di spesa rigidi e il meccanismo correttivo del payback per passare a un modello di governance del Servizio sanitario nazionale, fondato sulla programmazione basata sui dati reali, sul valore clinico-organizzativo delle tecnologie e sulla politica industriale.

È la proposta lanciata da Confindustria dispositivi medici (Cdm) per trasformare l’acquisto delle tecnologie sanitarie in un processo guidato dai reali fabbisogni di salute dei pazienti e dalla sostenibilità del sistema. L’obiettivo è costruire un sistema di governance capace di apprendere nel tempo, evolvendo sulla base dei risultati e delle evidenze disponibili.

La sintesi del documento, presentato in esclusiva da AboutPharma, si articola in quattro punti, più avanti descritti nel dettaglio: no a tetti di spesa e payback; integrazione dei dati esistenti; cinque direttrici d’azione; stima del valore prima del prezzo.

La premessa e il cambio di paradigma

“L’attuale modello di governance della spesa, fondato su tetti rigidi e meccanismi correttivi ex post come il payback – si legge nel testo – ha progressivamente mostrato limiti strutturali: non consente una programmazione coerente con i bisogni di salute, non è in grado di governare l’innovazione tecnologica e introduce elementi di incertezza per il sistema sanitario e per la filiera produttiva”.

Cdm punta l’indice anche contro la frammentazione dei flussi informativi e la persistente centralità del prezzo come principale criterio di valutazione, che non riflette il valore delle tecnologie in termini di decisioni ed esiti clinici, qualità dell’assistenza ed efficienza dei percorsi di cura. “In questo contesto, risulta sempre più necessario affiancare al criterio del prezzo modelli di acquisto e valutazione basati sul valore generato dalle tecnologie (value-based procurement).”

Cdm ribadisce che occorre passare da un modello di controllo della spesa a un modello di governo basato su programmazione, dati e valore. “In questa prospettiva, il valore non deve essere considerato esclusivamente in termini di esiti ex post, ma anche come capacità di orientare le decisioni cliniche e organizzative ex ante, attraverso strumenti di appropriatezza, stratificazione dei pazienti e utilizzo efficiente delle risorse.

Le priorità di intervento

Alla luce delle criticità evidenziate e dell’attuale contesto istituzionale, il documento confindustriale pripone cinque direttrici di azione:

Valorizzare e integrare i dati esistenti, rendendoli utilizzabili in modo sistematico per la programmazione sanitaria e il governo della domanda; avviare sperimentazioni di programmazione per percorso (budget per patologia) in ambiti clinici prioritari, utilizzando dati real world per collegare costi, tecnologie ed esiti; integrare valutazione delle tecnologie (HTA), sistemi tariffari e definizione dei LEA, per allineare innovazione, finanziamento e bisogni di salute; istituire e rendere operativo un Fondo per l’innovazione dei dispositivi medici, finalizzato a supportare l’introduzione controllata di tecnologie ad alto valore; istituire un tavolo permanente sulla programmazione sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali, delle Regioni e dell’industria, per favorire un confronto strutturato e continuo sui fabbisogni, sull’innovazione e sulle priorità di investimento.

Un percorso graduale e sostenibile

La transizione verso un nuovo modello di governance può essere realizzata in modo progressivo, senza richiedere la costruzione di nuove infrastrutture informative.

Spiegano gli analisti di Cdm: “Il Ssn dispone già oggi di un patrimonio informativo ampio e di elevata qualità. La priorità non è la raccolta di nuovi dati, ma la loro integrazione, interoperabilità e valorizzazione a fini programmatori. Attraverso l’utilizzo di metodologie già consolidate (data linkage, analisi longitudinali, modelli predittivi), è possibile avviare da subito analisi a supporto della programmazione e sperimentazioni controllate di nuovi modelli di governo della spesa”.

Fin da subito sarebbe possibile:

integrare i principali flussi informativi (SDO, specialistica, farmaceutica, NSIS, NSG);

sviluppare analisi su burden di patologia, consumi e variabilità territoriale;

avviare dashboard e strumenti di supporto decisionale;

sperimentare modelli pilota di programmazione per percorso;

utilizzare evidenze real world per supportare valutazioni HTA e decisioni di investimento.

Il documento redatto da Confindustria dispositivi medici propone un modello operativo di evoluzione della governance dei dispositivi medici, fondato su:

programmazione basata sui fabbisogni e sui percorsi di cura;

utilizzo sistematico delle evidenze real world;

integrazione tra valutazione, finanziamento e procurement;

valorizzazione del patrimonio informativo esistente;

rafforzamento del coordinamento istituzionale.

“In questo contesto, il coinvolgimento strutturato dell’industria – scrivono gli autori – rappresenta una leva strategica per supportare le istituzioni nella lettura integrata dei dati, nella comprensione delle dinamiche tecnologiche e nella definizione di politiche più efficaci, contribuendo alla costruzione di un sistema di governance più informato, trasparente e orientato ai bisogni del Ssn”.

Rafforzare l’infrastruttura informativa

Cdm non pensa allo sviluppo di nuovi flussi, ma all’integrazione e valorizzazione di quelli esistenti.

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), la banca dati dei dispositivi medici (BD/RDM – EUDAMED), i sistemi di acquisto e gli indicatori di esito (Piano Nazionale Esiti – PNE) “costituiscono una base estremamente ricca, ma non ancora pienamente utilizzata in modo sistematico per finalità di programmazione e governo della spesa. A queste informazioni si affiancano i dati disponibili presso il sistema industriale, che, se utilizzati in forma aggregata e integrata con quelli istituzionali, possono contribuire a una lettura più completa delle dinamiche di utilizzo delle tecnologie, dell’evoluzione dell’innovazione e dei contesti applicativi.

Integrazione e interoperabilità è la parola d’ordine. Il progetto può realizzarsi attraverso strumenti di data linkage e analisi longitudinale, che consentano di ricostruire i percorsi assistenziali e di mettere in relazione utilizzo delle tecnologie, esiti clinici e consumo di risorse.

Nell’ipotesi di Cdm, un’infrastruttura dati integrata permetterebbe di:

supportare la programmazione sanitaria sulla base dei fabbisogni reali;

migliorare l’appropriatezza delle decisioni cliniche e organizzative;

sviluppare modelli predittivi per la stima della domanda futura;

abilitare modelli di finanziamento e procurement basati sul valore;

individuare segnali precoci di criticità o inefficienze, consentendo interventi tempestivi di correzione.

“In questo contesto, gli strumenti necessari per avviare la trasformazione sono già disponibili. Metodologie consolidate di analisi dei dati amministrativi consentono infatti di sviluppare, già nel breve periodo, analisi avanzate a supporto della programmazione, senza la necessità di nuove infrastrutture informative”.

Per Cdm, il rafforzamento del ruolo del ministero della Salute e di Agenas (si veda anche l’articolo pubblicato a pagina 24) può favorire la definizione condivisa delle priorità di analisi e lo sviluppo di strumenti operativi (dashboard, modelli predittivi, sistemi di benchmarking) a supporto delle decisioni.

Programmazione per valore e governo della spesa

Capitolo programmazione della spesa per dispositivi medici. L’attuale modello secondo l’organizzazione industriale, basato prevalentemente su tetti e vincoli aggregati, non consente di cogliere la relazione tra utilizzo delle tecnologie, bisogni di salute ed esiti clinici.

“È necessario evolvere verso un modello di programmazione integrata e data driven, in grado di combinare dimensione clinica, economica e organizzativa lungo l’intero percorso di cura.

Le leve operative individuate sono:

avvio di sperimentazioni regionali di programmazione per percorso (budget per patologia), in ambiti clinici prioritari ad alto impatto epidemiologico ed economico;

utilizzo sistematico dei dati real world per ricostruire il patient journey e collegare utilizzo delle tecnologie, costi ed esiti;

sviluppo di modelli di stratificazione dei pazienti e strumenti di supporto alle decisioni cliniche, per migliorare l’appropriatezza e l’allocazione delle risorse;

introduzione di indicatori di performance basati su esiti e valore, a supporto della programmazione e del monitoraggio;

progressiva evoluzione dei modelli di allocazione delle risorse verso logiche per percorso, superando una visione esclusivamente per fattori produttivi.

Integrazione tra valutazione delle tecnologie e modelli di finanziamento

L’attuale disallineamento tra valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), sistemi tariffari e meccanismi di finanziamento rappresenta uno dei principali ostacoli a una governance efficace dell’innovazione.

“Le decisioni di introduzione e utilizzo delle tecnologie non risultano sempre coerenti con i modelli di remunerazione e con i percorsi assistenziali, generando inefficienze, disomogeneità territoriali e difficoltà nell’adozione dell’innovazione ad alto valore. È quindi necessario – prosegue il rapporto – rafforzare l’integrazione tra i diversi strumenti di governo, in modo da garantire coerenza tra innovazione, finanziamento e bisogni di salute”.

Anche in questo caso sono individuate le mosse da compiere:

allineamento tra processi di HTA e sistemi tariffari, affinché le valutazioni di valore delle tecnologie trovino effettiva traduzione nei meccanismi di finanziamento;

evoluzione dei sistemi tariffari (in particolare della specialistica ambulatoriale e dei DRG) verso modelli dinamici e aggiornabili, in grado di riflettere l’evoluzione della pratica clinica e dell’innovazione tecnologica;

maggiore integrazione tra definizione dei LEA, valutazione delle tecnologie e programmazione della spesa;

introduzione e sviluppo di meccanismi di rimborso condizionati agli esiti (Managed Entry Agreements – MEA), per gestire l’incertezza e allineare il finanziamento al valore effettivamente generato;

utilizzo sistematico delle evidenze real world per aggiornare nel tempo le valutazioni e supportare decisioni adattive.

Programmazione e governo dell’innovazione tecnologica

L’attuale modello risulta spesso reattivo e frammentato, con una limitata capacità di pianificare l’introduzione delle tecnologie e di monitorarne l’impatto nel tempo.

“È quindi necessario introdurre un approccio più sistemico – si legge nel documento – in grado di accompagnare l’intero ciclo di vita delle tecnologie, dalla fase di introduzione fino alla loro piena diffusione o eventuale disinvestimento”.

Le leve operative sono:

istituzione di un Fondo per l’innovazione dei dispositivi medici, con risorse dedicate e criteri chiari di accesso basati sul valore atteso delle tecnologie;

definizione di meccanismi strutturati di valutazione ex ante ed ex post, che consentano di monitorare l’impatto reale delle tecnologie introdotte;

promozione di esperienze di Early Feasibility Studies (EFS), per favorire l’accesso precoce all’innovazione tecnologica e sostenere lo sviluppo di evidenze cliniche nelle fasi iniziali di utilizzo delle tecnologie;

sviluppo di modelli di introduzione controllata e programmi pilota, finalizzati a generare evidenze real world e a monitorare l’impatto delle tecnologie nei contesti assistenziali reali;

integrazione tra programmazione dell’innovazione e strumenti di procurement, favorendo modelli orientati al valore;

sviluppo di strumenti per il monitoraggio del ciclo di vita delle tecnologie, inclusi processi di rivalutazione e disinvestimento.

Le linee strategiche delineate, integrate con il rafforzamento dell’infrastruttura dati e con un adeguato modello di governance, consentono di definire un percorso concreto di evoluzione del sistema, orientato a una gestione più efficace, trasparente e sostenibile della spesa per dispositivi medici.

Strumenti per l’attuazione

Ma per implementare le linee strategiche serve attivare strumenti operativi in grado di supportare il processo decisionale e garantire continuità nel tempo. Tra tali strumenti i principali sono:

sviluppo di piattaforme di analisi e dashboard condivise, a supporto della programmazione e del monitoraggio;

definizione di metodologie comuni per l’utilizzo dei dati e la valutazione delle tecnologie;

attivazione di sperimentazioni pilota, con meccanismi di valutazione e possibilità di estensione progressiva;

integrazione tra i diversi strumenti di governance (HTA, programmazione, procurement, finanziamento).

La trasformazione del modello di governance deve essere realizzata secondo un approccio graduale, che consenta di testare le soluzioni, valutarne l’impatto e adattarle nel tempo.

In questa prospettiva: