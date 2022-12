Dispositivi medici, le aziende fornitrici pronte a manifestare contro il payback

Le aziende fornitrici di dispositivi medici sono pronte a manifestare contro l’emendamento del payback. Il prossimo 20 dicembre, infatti, scenderanno in piazza a Roma (piazza della Rotonda, dalle 11 alle 13) per far sentire la propria voce. Per l’occasione, una delegazione chiederà anche un incontro con il presidente del Consiglio dei Ministri o con un suo delegato.

Altolà della Sardegna

La questione payback dispositivi medici è più al centro che mai in queste settimane. L’ultima novità in ordine di tempo arriva dalla Sardegna, dove il Tribunale amministrativo della Regione autonoma ha deciso per la sospensione dei pagamenti da parte delle aziende fino al pronunciamento della Tribunale amministrativo nazionale. E anche la Puglia potrebbe intraprendere la medesima strada.

Payback, di cosa parliamo

Il payback è una tassa da oltre due miliardi di euro prevista dal Governo e contenuta all’articolo 18 del decreto Aiuti bis. Grava sul conto delle aziende produttrici di dispositivi medici ed è pensata per ripianare una parte dello sforamento dei tetti di spesa, ingolosendo gli enti locali.

La voce dell’industria

Negli ultimi tempi gli industriali hanno fatto la voce grossa: per Confindustria dispositivi medici si tratta di una tassa che andrebbe cancellata perché in un colpo solo mette a rischio le imprese, la fornitura di prodotti e la salute dei cittadini che se ne vedranno privati. Senza peli sulla lingua, di recente Massimiliano Boggetti, presidente di Cdm: “Se il Governo non cancella il payback deve avere il coraggio di dire chiaramente ai cittadini che non è in grado di erogare salute pubblica”.

L’emendamento della maggioranza

Di recente è stato presentato un emendamento alla legge di Bilancio (la cui bozza per quanto riguarda la sanità già si è attirata un sacco di critiche). L’iniziativa, firmata dalla deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2023 del payback sui dispositivi medici.