Ebola, le Agenzie di Europa e Africa lanciano linee guida congiunte per accelerare sui vaccini

La Task force per le emergenze (Etf) dell’Ema e l’Agenzia africana per i medicinali (Ama) hanno pubblicato un position paper congiunto per sostenere l’avvio tempestivo delle prove cliniche per i potenziali vaccini contro la malattia da virus Ebola causata dal virus Bundibugyo (BDBV). Il documento è stato elaborato a seguito di una consultazione scientifica con esperti del settore, promossa dalle due Agenzie e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 24 agosto 2026.

Procedura rapida ma rigorosa

Data l’emergenza sanitaria pubblica in corso nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), con casi rilevati anche in Uganda, Kenya e Nigeria, i candidati vaccini contro il virus dovrebbero avanzare attraverso le diverse fasi di sperimentazione clinica il più rapidamente possibile.

Allo stesso tempo, è fondamentale mantenere una rigorosa valutazione scientifica e garanzie sufficienti per i partecipanti alla ricerca clinica, comprese le categorie vulnerabili. Il documento di posizione delinea i requisiti minimi per l’avvio delle prove cliniche e fornisce raccomandazioni sul disegno dei trial. Incoraggia inoltre una tempestiva approvazione di tali sperimentazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione (NRA) africane per accelerare lo sviluppo di vaccini specificamente diretti contro il BDBV.

Sforzi per ottenere un vaccino a dose unica

Il documento spiega quando possa essere scientificamente giustificato posporre o omettere determinati studi di tossicità animale per i vaccini basati su piattaforme con dati ben caratterizzati, come i vaccini a mRNA e alcuni vaccini a vettore virale. Tali studi potrebbero anche essere rinviati o omessi qualora esistano già dati di sicurezza relativi ad altri vaccini che utilizzano la stessa tecnologia di piattaforma, in particolare nei casi in cui l’impiego di antigeni diversi non abbia alterato il profilo di sicurezza complessivo.

Idealmente, le prime prove dovrebbero essere condotte nella regione africana per rendere quanto più efficiente possibile la transizione verso trial di efficacia su più larga scala nelle popolazioni colpite. Gli studi di infezione sperimentale su modelli non umani (non-human challenge studies) dovrebbero essere effettuati per assicurarsi che i vaccini abbiano una reale probabilità di essere efficaci prima di passare alle fasi cliniche II/III. È preferibile un vaccino a dose unica, in quanto risulterebbe più facile da distribuire rapidamente durante un focolaio epidemico.

Valutazione dei vaccini candidati

Per valutare se la vaccinazione prevenga la malattia, il documento propone come approccio valido uno studio cardine di piattaforma (Fase III) basato sull’inclusione e sulla randomizzazione dei soggetti che sono stati a stretto contatto con un caso confermato (ring trial). Diversi vaccini candidati potrebbero potenzialmente essere valutati all’interno della stessa sperimentazione. Poiché la malattia causata dal BDBV colpisce anche bambini e donne in gravidanza, gli studi su questi gruppi dovrebbero iniziare non appena saranno disponibili sufficienti dati preliminari di sicurezza sugli adulti.

Sviluppatori e produttori di vaccini dovrebbero confrontarsi fin da subito con gli enti regolatori, inclusi l’Ama e le competenti Autorità nazionali di regolamentazione in Africa, per ottenere consulenza scientifica e regolatoria,agevolare le valutazioni delle prove cliniche e garantire il rispetto dei requisiti normativi in vista della potenziale autorizzazione dei vaccini più promettenti.