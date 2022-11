Ecco come cambierà l’Aifa: niente dg e e nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco

Novità importanti in Aifa. Passano in Commissione affari sociali, sanità e lavoro del Senato i due emendamenti presentati dai capigruppo di FdI e FI al decreto recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’Aifa che introducono sostanziali modifiche all’assetto dell’Agenzia italiana del farmaco.

Abolito il dg di Aifa

Come anticipato da Quotidiano sanità, quando sarà approvato il decreto verrà eliminata la figura del direttore generale, ad oggi ricoperta da Nicola Magrini, e verranno soppresse la Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborso (Cpr), mentre le loro funzioni saranno attribuite a nuova commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (Cse). Inoltre, il presidente dell’Aifa, attualmente Giorgio Palù, diventerà rappresentate legale dell’Aifa.

Nuove modalità di nomina

Con un decreto del ministero della Salute, di concerto con Funzione pubblica e il Mef, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, saranno individuate non più solo le funzioni ma anche le modalità di nomina dello stesso presidente di Aifa, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, due figure istituite dalla riforma dell’ex ministra della Salute, Giulia Grillo nel 2019 ma ad oggi mai nominate.

Il nuovo assetto di Aifa

Il Consiglio di amministrazione di Aifa sarà, dunque, formato dal presidente, da due rappresentanti indicati dal ministero della Salute e due rappresentanti indicati dalla Conferenza Stato Regioni. Saranno, poi, stabiliti i nuovi criteri di nomina del presidente, che ora viene designato dal ministro della Salute d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, e del nuovo comitato Cse.