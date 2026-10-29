Vaccini, in Europa la fiducia cala. Cooke (Ema), “Serve alleanza solida”

Negli ultimi cinquant’anni i programmi di immunizzazione hanno salvato oltre 154 milioni di vite nel mondo, di cui quasi 94 milioni soltanto grazie alla profilassi contro il morbillo, riducendo radicalmente la mortalità infantile e portando la poliomielite a un passo dall’eradicazione globale. Eppure, superata la fase acuta della pandemia di Covid-19, la sanità pubblica europea si trova davanti a una tendenza in crisi: il Vecchio Continente è oggi l’unica regione al mondo in cui la fiducia nei vaccini continua a registrare un declino costante e ininterrotto. Il quadro è stato descritto nel corso del seminario organizzato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) e rivolto ai giornalisti scientifici europei. L’incontro ha posto sul tavolo i nodi della prevenzione: l’esitazione vaccinale, la farmacovigilanza, le evidenze basate sui dati e le prospettive dell’innovazione tecnologica.

Il distacco dei giovani

A documentare la traiettoria dello scetticismo vaccinale è stata Heidi Larson, professoressa di Antropologia della London School of Hygiene & Tropical Medicine, direttrice e fondatrice del Vaccine Confidence Project e ideatrice del Vaccine Confidence Index, strumento che monitora quattro indicatori chiave: importanza percepita, sicurezza, efficacia e compatibilità filosofico-religiosa. Tra questi, è la percezione dell’utilità a guidare la scelta finale. Se a livello globale tutte le regioni hanno subito una flessione durante l’emergenza pandemica, l’Africa mostra timidi segnali di ripresa e l’India mantiene livelli stabili ed elevati. L’Europa, invece, continua a perdere terreno, con un declino trainato principalmente dalla fascia anagrafica tra i 18 e i 34 anni. L’Europa “non solo ha registrato una perdita di fiducia durante il Covid, ma rappresenta l’unica regione in cui il declino sta continuando in modo costante. Negli ultrasessantacinquenni il calo è stato minimo, mentre la fascia tra i 18 e i 34 anni ha trainato il maggior declino a livello globale. Questa popolazione più giovane ha vissuto le misure pandemiche come un forte sacrificio personale a tutela degli altri a fronte di un rischio individuale limitato, e il malcontento non era sempre rivolto al vaccino in sé, ma all’obbligatorietà e al senso di coercizione”.

Rischio reale e rischio percepito: l’esperienza della meningite

La perdita di memoria storica sulla pericolosità delle patologie infettive è uno dei principali fattori alla base dell’esitazione. Elena Moya, vicepresidente della Asociación Española contra la Meningitis, ha portato la prospettiva di chi ha vissuto in prima persona l’infezione, richiamando l’attenzione sul fatto che i vaccini hanno reso “invisibile” la gravità delle malattie, lasciando spazio unicamente alla paura delle reazioni avverse: “La meningite è una malattia subdola e potenzialmente fatale che può manifestarsi con sintomi apparentemente comuni per poi evolvere in quadri drammatici nel giro di poche ore. La letalità si attesta intorno al dieci per cento, mentre il trenta per cento dei sopravvissuti affronta sequele gravissime quali danni cerebrali, perdita dell’udito e l’amputazione degli arti. Nel comunicare l’importanza dell’adesione vaccinale, i giornalisti dovrebbero rivolgersi non tanto a chi rifiuta categoricamente i vaccini per convinzioni ideologiche, quanto alle persone esitanti e indecise. Per raggiungere questo pubblico non bastano i soli dati statistici: è indispensabile integrare le evidenze scientifiche con testimonianze personali ed elementi emotivi che mostrino le reali conseguenze della malattia”.

Sviluppo preclinico e standard regolatori

Il rigore scientifico che precede l’accesso dei vaccini sul mercato è stato illustrato da Steffen Thirstrup, direttore dell’ufficio medico dell’Ema, che ha descritto le tappe non comprimibili dello sviluppo biomedico, dalla selezione degli antigeni alla purificazione industriale: “I vaccini si propongono di imitare il processo naturale dell’infezione, stimolando la risposta immunitaria e creando memoria biologica senza causare la malattia. Effetti collaterali comuni e lievi, come qualche linea di febbre temporanea, dolore o arrossamento nel sito di iniezione, sono proprio il segnale che il sistema immunitario sta lavorando correttamente. Superata la parte preclinica di tossicità e biodistribuzione, la fase tre rappresenta lo studio clinico confermativo su vasta scala, condotto su decine di migliaia di persone per misurare l’efficacia sul campo rispetto al placebo o verificare i correlati di protezione. Tutti questi dati consentono all’Ema di stabilire che il rapporto tra benefici e rischi rimanga costantemente favorevole, fornendo indicazioni chiare sulla scheda tecnica e lasciando ai singoli Stati membri le decisioni su rimborsabilità e calendari vaccinali”.

La farmacovigilanza post-marketing

L’immissione in commercio non segna la fine dei controlli. Georgy Genov, responsabile della Farmacovigilanza dell’Ema, ha dettagliato il funzionamento del database centralizzato comunitario EudraVigilance, che raccoglie e analizza le segnalazioni spontanee di sospetti eventi avversi. “La presenza di una segnalazione costituisce solo il punto di partenza per un’indagine e non una prova di causalità. Quando milioni di persone vengono vaccinate in tempi ristretti, è inevitabile che alcune manifestino patologie o decessi poco dopo l’iniezione per cause naturali o condizioni pregresse. Un decesso rappresenta un esito clinico e non un effetto collaterale in sé. Per accertare una reale correlazione causale, utilizziamo metodi statistici avanzati di confronto tra casi osservati e attesi nella popolazione generale. Un cambiamento nelle raccomandazioni ufficiali non equivale affatto a un errore degli scienziati, ma dimostra che il sistema di vigilanza funziona costantemente: poiché alcune reazioni avverse estremamente rare presentano un’incidenza inferiore a uno su centomila e non possono emergere nei trial clinici, l’adeguamento tempestivo delle linee guida rappresenta la migliore garanzia della sicurezza dei vaccini”.

Real world data: il valore delle coorti su larga scala

A corroborare i risultati degli studi clinici intervengono i dati raccolti dalla pratica clinica quotidiana. Alexandra Pacurariu, farmacoepidemiologa senior dell’Ema, ha spiegato come registri sanitari e cartelle cliniche consentano di seguire popolazioni eterogenee per decenni, superando i limiti fisiologici delle sperimentazioni randomizzate: “I dati del mondo reale non sostituiscono gli studi clinici, ma ne integrano i risultati prolungando l’osservazione nel tempo e offrendo un quadro rappresentativo della popolazione complessiva, incluse categorie spesso escluse dai trial come bambini, donne in gravidanza o soggetti fragili. L’utilità concreta emerge chiaramente nella vaccinazione materna: per la pertosse riduce dell’88% i ricoveri infantili, mentre per il virus respiratorio sinciziale (RSV) abbatte drasticamente il carico clinico nei primi mesi di vita. La vera scelta etica non si pone tra il rischio del vaccino e l’assenza di rischio, bensì tra il rischio infinitesimale della vaccinazione e i pericoli concreti dell’infezione. Sul fronte della sicurezza, uno studio danese su oltre 1,2 milioni di bambini seguiti fino all’adolescenza ha analizzato cinquanta patologie croniche senza rilevare alcun legame con i vaccini o con gli adiuvanti a base di alluminio”. Pacurariu ha citato inoltre l’esempio dell’immunizzazione contro il papillomavirus umano (HPV), dove solo il monitoraggio real-world a lungo termine su coorti di donne vaccinate prima dei sedici anni ha potuto confermare una riduzione fino all’80% dei carcinomi invasivi della cervice uterina in oltre 40 Paesi.

Piattaforme mRNA

La pipeline della ricerca vaccinale guarda a traguardi che superano le patologie infettive tradizionali. Marco Cavaleri, a capo dipartimento per le minacce di salute pubblica dell’Ema, ha illustrato i fronti traslazionali più avanzati. “La tecnologia dell’mRNA ha dimostrato una versatilità straordinaria, estendendosi a ricerche su patologie virali, batteriche e parassitarie, e consentendo all’Ema di valutare vaccini combinati a mRNA contro Covid-19 e influenza per semplificare le campagne vaccinali con una sola iniezione. Il potenziale dell’mRNA si sta dimostrando rivoluzionario soprattutto in oncologia: i recenti trial di fase tre sul melanoma hanno evidenziato la possibilità di prevenire le recidive associando vaccini personalizzati basati sui neoantigeni del singolo paziente a farmaci immunoterapici”. Cavaleri ha infine richiamato l’impegno dell’Ema nel contrasto all’antimicrobico-resistenza (Amr) attraverso candidati vaccinali contro patogeni ospedalieri critici e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella selezione antigenica.

Alleanza possibile

In conclusione la direttrice esecutiva dell’Agenzia, Emer Cooke, ha richiamato la necessità di ricostruire un ponte informativo con i cittadini: “Le vaccinazioni costituiscono uno degli interventi di salute pubblica più efficaci mai sviluppati, capaci di salvare vite umane in modo continuativo. Il limite attuale non risiede nelle possibilità della scienza, che ha compiuto progressi un tempo inimmaginabili, ma nella nostra capacità collettiva di accoglierla e comprenderla. I genitori che nutrono dubbi non agiscono con l’intento di danneggiare i propri figli, bensì prendono decisioni influenzati dalle informazioni e dal contesto che li circonda. La tutela della salute pubblica richiede un’alleanza solida tra scienziati, istituzioni e professionisti dell’informazione”.