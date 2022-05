L’Ema ha pubblicato la versione finale delle linee guida per la valutazione degli antibiotici

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha pubblicato la versione rivista e finale delle linee guida sulla valutazione dei medicinali per uso umano per il trattamento delle infezioni batteriche. L’iniziativa rientra nell’ambito degli sforzi profusi dall’Ema per sostenere un approccio globale allo sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici.

Antibiotico resistenza, qualche dato

La resistenza antimicrobica (Amr), la capacità dei microrganismi di resistere ai trattamenti antimicrobici, in particolare agli antibiotici, ha un impatto diretto sulla salute delle persone e degli animali e comporta un pesante onere economico in il tutto mondo. Nella sola Unione Europea (Ue), è responsabile di circa 33 mila decessi all’anno. Si stima inoltre che la resistenza antimicrobica costa all’UE 1,5 miliardi di euro all’anno in costi sanitari e perditempo di produttività.

Allineamento globale

Poiché si tratta di una minaccia globale, le autorità di regolamentazione nell’Ue, negli Stati Uniti e in Giappone hanno concordato di allineare il più possibile i rispettivi requisiti in materia di dati in modo che gli sviluppatori di medicinali possano progettare studi clinici che soddisfino le esigenze di prove di più agenzie di regolamentazione.

Di cosa si parla

Il documento rivisto riflette l’esito di tali discussioni e include, tra le altre cose, una serie di indicazioni per gli addetti ai lavori. Si tratta di:

chiarimenti sui programmi di sviluppo clinico raccomandati per gli antimicrobici destinati a far fronte a un’esigenza insoddisfatta;

linee guida sugli studi clinici per supportare il trattamento delle infezioni del tratto urinario non complicate e della gonorrea non complicata;

una guida aggiornata sulla visualizzazione dei dati di efficacia microbiologica e clinica nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I dati sui bambini

Le linee guida riviste sono pubblicate insieme a un addendum volto a guidare i programmi di sviluppo clinico necessari per supportare l’autorizzazione dei medicinali per il trattamento delle infezioni batteriche nei bambini.

Per il trattamento di alcune infezioni, i risultati di efficacia possono essere estrapolati in alcuni gruppi di età dei bambini osservando i dati di efficacia degli adulti. L’addendum menziona che le aziende che sviluppano nuovi antibiotici devono sviluppare un concetto di estrapolazione e fornire dettagli al riguardo in un piano di estrapolazione.

Per alcune infezioni che si verificano solo o principalmente nei bambini al di sotto di una certa età, non è possibile estrapolare dati di efficacia dagli adulti. L’addendum include indicazioni sulle sperimentazioni che possono essere condotte in questi casi eccezionali.

Documento finale in seguito a consultazione

La linea guida rivista è stata oggetto di consultazione pubblica per sei mesi nel 2019. Il documento finale con tutti gli aggiornamenti implementati è stato adottato dal comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema nella riunione di maggio 2022.