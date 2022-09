Ema, Marilena Vrana e Rosa Giuliani sono le nuove co–presidenti nei gruppi Pcwp e Hcpwp

Marilena Vrana ha una vasta esperienza nelle associazioni e attualmente ricopre il ruolo di manager dei Pazienti e della ricerca presso il Network europeo sul cuore (Ehn). È anche membro del gruppo dei responsabili delle agenzie del farmaco (Hma) e del Big data steering group dell’Ema. Segue Kaisa Immonen nel ruolo di co-presidente del Pcwp. “Il coinvolgimento significativo di pazienti e consumatori nel processo di regolamentazione dei nuovi prodotti – ha detto la Vrana – siano essi medicinali, dispositivi medici o tecnologie, e durante tutto il ciclo di vita dei medicinali, è un fattore chiave per la fiducia del pubblico. È importante tenere conto dei bisogni e delle aspettative delle persone fin dall’inizio per garantire rilevanza, valore, efficacia e aderenza alle innovazioni future. Sono grato per la fiducia dei membri del Pcwp di agire come loro co-presidente e perseguire insieme il nostro obiettivo comune”.

La carriera di Rosa Giuliani

Rosa Giuliani è un medico oncologo. Attualmente è membro del consiglio di Esmo. Dal 2020 è direttore delle Politiche pubbliche e presidente dell’Esmo Global policy committee. È stata membro principale dello Scientific advisory group in Oncology (Sag-O) dell’Ema, da aprile 2012 a giugno 2021. Segue Ulrich Jäger nel ruolo di co-presidente dell’Hcpwp. “La parità di accesso a cure ottimali, comprese l’innovazione e la ricerca, è un diritto fondamentale di ogni cittadino dell’Ue. In quanto operatori sanitari – ha detto la Giuliano – il nostro dovere è garantire l’applicazione di questo principio. Il dialogo e la collaborazione con le autorità di regolamentazione attraverso l’Hcpwp, rappresentano un’occasione imperdibile per affrontare i temi critici dell’assistenza sanitaria e le loro soluzioni in modo pragmatico e inclusivo. È un onore per me co-presiedere questo gruppo di organizzazioni. I miei più sentiti ringraziamenti a tutti per la fiducia dimostratami. Questo è un momento fantastico per unire i nostri sforzi, insieme possiamo davvero lottare per una salute pubblica moderna ed efficiente”.

Piano di lavoro 2022-2025

Il piano di lavoro congiunto 2022–2025 per il gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori (Pcwp) e il gruppo di lavoro degli operatori sanitari (Hcpwp) è stato approvato dai comitati scientifici dell’Ema durante la riunione di settembre 2022 e definisce le aree di lavoro comuni a entrambi ed è soggetto a revisioni annuali per consentire il perfezionamento delle azioni proposte.

Da sinistra nella foto Rosa Giuliani e Marilena Vrana