Epilessia, approvato il Piano d’azione globale decennale dell’Onu

Il Piano d’azione globale intersettoriale decennale per l’epilessia e gli altri disturbi neurologici è stato ratificato durante la 75esima Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Un’iniziativa che pone all’attenzione degli Stati membri la prevenzione, la diagnosi precoce, l’assistenza e il corretto trattamento delle diverse forme di epilessia e la soddisfazione dei bisogni psico-fisici, sociali, economici ed educativi delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

Epilessia nell’agenda dei governi

Grande soddisfazione da parte della LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia. “Questa risoluzione – ha dichiarato Laura Tassi, presidente della LICE – pone finalmente l’epilessia in cima alle agende dei governi e dei partner scientifici di ogni paese, fornendo un solido e condiviso punto di partenza globale per dare un reale impulso ai servizi e al finanziamento delle cure. Ma anche un mezzo per affrontare lo stigma, l’esclusione e l’eventuale legislazione antidiscriminatoria attraverso azioni intersettoriali. Ciò che più ci preme è una solida collaborazione con gli Enti preposti per affrontare al più presto tutte le problematiche e dare risposte concrete alle persone con epilessia.

Il Piano Onu

Il piano votato dai 193 paesi membri dell’Assemblea, al termine di un iter iniziato nel 2020 con la risoluzione WHA 73.10 dell’Oms che chiedeva una risposta coordinata in più settori sul tema, ha l’obiettivo di ridurre l’impatto della malattia, incluse la morbilità e la disabilità associate, migliorando la qualità della vita dei pazienti e ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione, il trattamento e la cura.

Gli obiettivi

Gli Stati membri sono chiamati al raggiungimento, entro il 2031, di cinque obiettivi globali: l’aggiornamento delle politiche nazionali esistenti sui disturbi neurologici e l’avviamento di almeno una campagna di sensibilizzazione o di un programma di advocacy; l’inclusione dei disturbi neurologici nei sistemi di assistenza sanitaria universale, con la fornitura di medicinali essenziali e tecnologie di base necessarie per la loro gestione; la realizzazione di almeno un programma intersettoriale destinato alla promozione della salute del cervello e alla prevenzione dei disturbi neurologici; la valutazione periodica, ogni 3 anni, dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi globali; la copertura dei servizi del 50% in più rispetto all’attuale e lo sviluppo di un’idonea legislazione al fine di promuovere e proteggere i diritti umani delle persone con epilessia.

Il percorso fino al 2031

“Le persone con epilessia e le loro famiglie sono costrette a convivere con una patologia cronica che comporta uno stigma individuale e sociale tra i più rilevanti – ha sottolineato Oriano Mecarelli, past president LICE – che si traduce in discriminazione, esclusione e peggioramento della loro qualità di vita. Il Piano globale approvato dall’Oms impegnerà necessariamente gli organismi statali a prendere in considerazione questi problemi e, entro il 2031, a superarli”.

Importanza di diagnosi e prevenzione

L’epilessia è una delle malattie neurologiche croniche più diffuse nel mondo, coinvolgendo una persona su 100 e complessivamente 50 milioni di persone in tutto il mondo di diversa età, sesso ed etnia. In Europa il numero si aggira attorno ai sei milioni, mentre in Italia si registrano circa 500-600 mila casi. Se si interviene con una corretta e precoce diagnosi ed una terapia adeguata la patologia può essere tenuta sotto controllo in circa il 70% dei casi, ma resta tuttora invariato il restante 30% di forme farmacoresistenti.

L’azione di sensibilizzazione

Serve un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni. “Il Piano è il frutto di un’azione di sensibilizzazione e tutela svolta a livello internazionale dai medici e dai rappresentanti delle persone con epilessia – ha commentato Francesca Sofia, presidente dell’International Bureau for Epilepsy (IBE) – un esempio di collaborazione e coesione delle principali parti interessate. Nel corso di queste attività, l’epilessia è stata proposta all’Oms come un esempio a cui ispirarsi per interventi su tutte le malattie neurologiche. Vuol dire che l’esperienza accumulata nell’assistenza di queste persone nel fronteggiare le ricadute sociali della malattia, rappresenta un patrimonio di conoscenza unico. Questo patrimonio, conquistato in almeno due secoli di studio e attivismo, messo a disposizione di coloro che soffrono di altre malattie neurologiche, può tradursi in un beneficio più rapido per moltissime persone”.