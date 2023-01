Farmaci, la spesa convenzionata oltre i 5,9 miliardi di euro (+1,6%) nei primi nove mesi del 2022

Da gennaio a settembre 2022 la spesa farmaceutica convenzionata in Italia è salita a oltre 5,9 miliardi, pari all’1,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Ma non sfora il tetto della spesa territoriale, restando sotto di 589 milioni (la spesa programmata è fissata al 7% del Fondo sanitario nazionale e quella del 2022 si è fermata al 6,3%). È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio Aifa della spesa farmaceutica nazionale e regionale.

La convenzionata netta cresce dell’1,4%

Secondo il report, la spesa farmaceutica convenzionata netta (cioè quella che le Regioni di fatto sostengono, al netto degli sconti versati dalle farmacie e di tutti i tipi di compartecipazione e anche del payback 1,83% versato alle Regioni dalle ditte) è cresciuta dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed è stata pari a oltre 5,7 miliardi di euro, cioè 77,2 milioni in più.

Aumentano le ricette

In lieve aumento i consumi, espressi in numero di ricette: queste ultime sono a quota 419,3 milioni, pari al 2,3% in più rispetto al 2021. Anche l’incidenza del ticket totale mostra una lieve crescita nel 2022: i grafici riportano una cifra pari a 1,1 miliardi, l’1,7% in più rispetto agli stessi mesi del 2021.