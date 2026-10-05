La Food and drug administration (Fda) avvia il reclutamento nazionale di esperti per i comitati consultivi

L’Agenzia statunitense di controllo dei farmaci e dei dispositivi medici, la Food and drug administration, ha annunciato di aver iniziato nei giorni scorsi un’ampia campagna di reclutamento su scala nazionale per ampliare la gamma di voci ed esperienze qualificate all’interno dei propri comitati consultivi, gli organismi indipendenti che orientano alcune delle decisioni più rilevanti per la salute pubblica americana.

Per potenziare e diversificare la partecipazione a questi comitati, la Fda sta pubblicando due avvisi sul Federal Register: il primo per la selezione di membri votanti qualificati in ambito scientifico, tecnico e professionale per coprire posizioni vacanti o di prossima apertura in tutti i comitati, e un avviso complementare rivolto ai rappresentanti dei consumatori per garantire che la voce del cittadino sia rappresentata nelle sedi decisionali.

Appello ai professionisti della nazione

“I comitati consultivi della Fda riuniscono le menti scientifiche più illustri per affrontare le questioni più complesse della salute pubblica. Stiamo rivolgendo un invito attivo a persone di tutto il Paese che si trovano all’avanguardia nei rispettivi settori (clinici, ricercatori e voci della comunità) capaci di apportare le più recenti novità scientifiche, l’esperienza diretta e nuove prospettive alle deliberazioni della Fda”, ha dichiarato il commissario ad interim dell’Agenzia, Kyle Diamantas. Questi comitati garantiscono un’esperienza indipendente e un rigoroso vaglio critico mentre l’ente affronta ambiti della scienza complessi e in rapida evoluzione, sottolineando il forte impegno dell’Amministrazione Trump nel rafforzare la collaborazione tra la Fda e i migliori talenti del Paese.

I comitati consultivi costituiscono un pilastro del processo regolatorio trasparente e basato sull’evidenza della Fda. Essi riuniscono esperti scientifici come medici, ricercatori e biostatistici, insieme a sostenitori dei pazienti e rappresentanti dei consumatori, per valutare i dati riguardanti farmaci, vaccini, prodotti biologici, dispositivi medici e altri beni regolamentati. Tali organi forniscono raccomandazioni indipendenti che aiutano l’agenzia ad adottare decisioni consapevoli nell’interesse dei cittadini americani.

Candidati con comprovata esperienza

La Fda è alla ricerca di candidati qualificati per coprire posti vacanti in molteplici ambiti scientifici, che spaziano dall’oncologia e dalla medicina cardiovascolare fino alla neurologia, alla genetica e ai dispositivi medici. Coloro che sono interessati, sia che si candidino in qualità di esperti scientifici sia come rappresentanti dei consumatori, sono invitati ad avviare la procedura attraverso il portale centralizzato delle candidature dell’Agenzia.

I candidati per le posizioni di membri votanti in ambito scientifico e tecnico devono dimostrare una comprovata competenza nella materia di interesse per uno o più comitati, la capacità di interpretare dati scientifici e tecnici complessi, la comprensione del rilievo per la salute pubblica delle questioni in esame e l’attitudine a fornire pareri oggettivi e indipendenti. I candidati per il ruolo di rappresentanti dei consumatori dovrebbero vantare un’affiliazione o una partecipazione attiva in organizzazioni comunitarie o di tutela dei consumatori, unitamente alla capacità di analizzare dati tecnici, valutare rischi e benefici ed esaminare la sicurezza e l’efficacia dei prodotti dal punto di vista della collettività.

Aperte le candidature per i posti vacanti

La Fda ha informato che prenderà in considerazione le candidature per i posti attualmente vacanti e di prossima apertura, continuando ad accettare nomine su base permanente. Per ottenere una priorità nella valutazione per le vacanze attuali e a breve termine, le candidature per i rappresentanti dei consumatori dovranno essere inviate entro il 15 novembre 2026, mentre quelle per i membri votanti in ambito scientifico, tecnico e professionale dovranno giungere entro il 30 novembre 2026. I membri selezionati saranno invitati a servire per un mandato della durata massima di quattro anni.