Fentanyl, il risperidone può causare falsi positivi nei test rapidi sulle urine

I test rapidi sulle urine per la ricerca del fentanyl possono segnalare la presenza della sostanza anche quando questa non è rilevabile. Tra le possibili cause c’è il risperidone, farmaco utilizzato in psichiatria, che può interferire con il risultato del test anche in presenza di acido valproico, un principio attivo impiegato nel trattamento dell’epilessia e di alcuni disturbi dell’umore.

A documentare l’interferenza è uno studio condotto dai ricercatori del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicato sulla rivista Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

La ricerca è partita dall’osservazione di alcuni casi in servizi di salute mentale: diversi pazienti erano risultati positivi al fentanyl ai test rapidi sulle urine, ma le successive analisi strumentali di laboratorio non avevano rilevato la sostanza. Una discrepanza che ha portato i ricercatori a indagare sulle possibili cause dei risultati discordanti.

La cross-reattività tra risperidone e test per il fentanyl

Le analisi di laboratorio hanno individuato nei campioni biologici risperidone e acido valproico. Per verificare se uno dei due farmaci fosse responsabile dell’interferenza, i ricercatori li hanno aggiunti separatamente e in combinazione a campioni di urina inizialmente privi di entrambi.

I risultati hanno mostrato che il risperidone può determinare una positività al fentanyl in assenza della sostanza ricercata. L’interferenza è stata osservata anche quando il farmaco era associato all’acido valproico, mentre quest’ultimo, da solo, non ha prodotto lo stesso effetto.

“Il fenomeno si chiama cross-reattività, ma il concetto è semplice: il test può confondere una sostanza con un’altra e segnalare una positività che, in realtà, non corrisponde alla presenza del fentanyl” spiegano Manuela Pellegrini e Annagiulia di Trana, del Centro Nazionale Dipendenze e Doping tra le autrici dello studio. “Un aspetto particolarmente importante è che questa interferenza è stata osservata a una concentrazione di risperidone compatibile con quella riscontrabile nelle urine delle persone che assumono il farmaco a scopo terapeutico”.

Perché confermare i risultati positivi

La possibilità di falsi positivi è rilevante soprattutto nei contesti assistenziali in cui il risultato di un test tossicologico può influenzare la valutazione clinica e il percorso di cura. Una positività erronea può infatti alimentare il sospetto di un consumo di sostanze stupefacenti in persone che assumono regolarmente farmaci prescritti, con possibili ripercussioni sulle decisioni sanitarie e assistenziali.

“Un falso positivo può avere conseguenze importanti, soprattutto per una persona che assume regolarmente farmaci psichiatrici” conclude Simona Pichini, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping. “Un risultato errato potrebbe infatti far sospettare il consumo di sostanze stupefacenti, generando preoccupazioni e incomprensioni o influenzando decisioni sanitarie e assistenziali. Per questo motivo, un test rapido positivo non deve essere considerato, da solo, una prova definitiva dell’assunzione di fentanyl. Quando il risultato è inatteso o può avere conseguenze rilevanti, è fondamentale verificarlo con analisi di laboratorio più specifiche e affidabili”.