Forum Farmaci Malattie Rare 2026: a Bologna il confronto sui percorsi di accesso, sostenibilità e innovazione

Il 17 e 18 novembre 2026, presso il Royal Hotel Carlton di Bologna, si terrà la prima edizione del Forum Farmaci Malattie Rare dal titolo “Nuove prospettive nel trattamento delle malattie rare: fra horizon scanning e riorganizzazione del sistema”, un appuntamento dedicato al confronto tra i principali attori coinvolti nella gestione delle terapie per le malattie rare.

I farmaci destinati alle malattie rare presentano infatti caratteristiche e complessità specifiche che richiedono un’attenzione particolare rispetto ai farmaci tradizionali. Da un confronto tra professionisti del settore sanitario è emersa la necessità di creare momenti strutturati di dialogo tra clinici, farmacisti ospedalieri, esperti regionali, coordinatori delle reti regionali, direzioni strategiche e aziende farmaceutiche, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le principali sfide legate all’accesso alle cure.

Gli obiettivi

Promosso da Dephaforum, in partnership con Federazione italiana malattie rare-UNIAMO, il Forum nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo tra tutti gli stakeholder coinvolti, valorizzare le buone pratiche regionali e individuare soluzioni condivise in grado di coniugare sostenibilità del sistema sanitario e accesso tempestivo alle terapie per le persone con malattie rare. Seguendo il consueto e consolidato metodo dei gruppi di lavoro che caratterizza le iniziative Dephaforum, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di discussione strutturato sui principali temi legati ai farmaci per malattie rare, con l’obiettivo di favorire il dialogo e individuare proposte operative condivise.

L’iter approvativo attuale

Attualmente, il percorso di accesso ai farmaci per malattie rare segue un iter articolato che, dopo l’approvazione da parte di Aifa e la valutazione Hta, dipende in modo determinante dalle decisioni regionali. In questo contesto, il Piano nazionale malattie rare (PNMR) ha riorganizzato la rete delle malattie rare, invitando le Regioni a individuare centri di competenza e prescrittori per favorire una riduzione dei tempi amministrativi e una maggiore efficienza dei percorsi assistenziali.

Uno stimolo per la programmazione

Nonostante i progressi compiuti, persistono tuttavia diverse criticità. I budget regionali continuano spesso a essere definiti sulla base della popolazione residente piuttosto che dei reali bisogni assistenziali, mentre rimane limitata la conoscenza dell’impatto economico delle nuove terapie. A ciò si aggiunge uno sviluppo dell’horizon scanning non ancora pienamente strutturato. Proprio il potenziamento di questo strumento a livello regionale rappresenterà uno dei temi centrali del Forum, nella prospettiva di migliorare la programmazione sanitaria e la definizione dei budget delle Aziende sanitarie.

Acquisti e logistica

Accanto agli aspetti economici e programmatori, il dibattito si concentrerà anche sulle criticità organizzative e gestionali. Sarà infatti necessario interrogarsi sull’adeguatezza degli attuali modelli di procurement e logistica dei farmaci per malattie rare rispetto alle nuove esigenze di gestione e distribuzione delle terapie, così come la gestione di terapie ad alto impatto organizzativo e delle nuove modalità di somministrazione, sempre più spesso erogate anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero.

La mobilità sanitaria

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la crescente mobilità sanitaria dei pazienti, fenomeno frequentemente associato alle malattie rare. Questo scenario pone interrogativi rilevanti sulla capacità del sistema di garantire equità di accesso ai trattamenti, in particolare ai farmaci per malattie rare extra-Lea e di ridurre le disuguaglianze territoriali ancora esistenti.