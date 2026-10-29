Governance e superamento del payback: il 3 novembre l’Assemblea pubblica di Confindustria Dispositivi Medici

Il prossimo 3 novembre allo Spazio Vittoria di Roma si svolgerà l’Assemblea pubblica di Confindustria Dispositivi Medici, dal titolo “Il MedTech per la salute e l’economia dell’Italia”. Al centro del dibattito la programmazione sanitaria, il superamento del payback e la politica industriale di lungo periodo.

Il contesto

Ogni giorno oltre 1,5 milioni di tecnologie mediche vengono utilizzate nelle strutture sanitarie pubbliche e private per prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Un comparto che conta 4.618 imprese, 133.627 occupati e un mercato interno ed export da 18,1 miliardi di euro. Un ecosistema in cui il 90% circa delle aziende è costituito da PMI radicate nei territori.

Nel corso dell’Assemblea si discuterà di una nuova governance basata sui bisogni di salute, sui dati e sulle evidenze; superare il payback e definire misure industriali di lungo periodo. Tre priorità strettamente connesse per superare una logica concentrata sul controllo della spesa e orientare le risorse verso le tecnologie capaci di generare maggiore valore per i pazienti e per il sistema.

I partecipanti

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, seguiti dagli interventi del presidente di Confindustria Dispositivi Medici Fabio Faltoni (nella foto) e della vicepresidente con delega al Centro studi di Confindustria, Lucia Aleotti.

Uno sguardo all’Europa sarà affidato agli eurodeputati Letizia Moratti e Ruggero Razza. La sessione “Dalla strategia alla cura: risorse e governance” vedrà il confronto tra rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, del Parlamento e del sistema sanitario: Marco Alparone, Massimo Fabi, Massimo Garavaglia, Ylenja Lucaselli, Francesco Saverio Mennini e Angelo Tanese, direttore generale di Agenas. Le conclusioni saranno affidate al ministro della Salute Orazio Schillaci.

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