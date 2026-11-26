In Italia quasi sei persone su dieci scoprono di aver contratto l’Hiv quando l’infezione è già in fase avanzata, mentre crescono le segnalazioni delle altre infezioni sessualmente trasmesse (Ist), a partire da clamidia e gonorrea. È la fotografia epidemiologica emersa durante l’incontro “IST – HIV Call 2026: opportunità di gestione e prevenzione per l’emergenza sanitaria”, tenuto al Senato, su iniziativa del senatore Marco Meloni, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica, del sistema sanitario e dell’industria biotecnologica.

“I dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità confermano la rilevanza del tema – ha affermato il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss Anna Teresa Palamara – Nel 2025 in Italia sono state registrate 2.200 nuove diagnosi di Hiv e quasi il 60% delle persone ha scoperto di aver contratto il virus quando l’infezione era già in fase avanzata. L’attenzione deve rimanere alta sull’Hiv, così come sulle altre malattie a trasmissione sessuale. Bisogna continuare a diffondere una cultura della prevenzione, soprattutto tra i giovani”.

Parallelamente, sul fronte delle altre infezioni sessualmente trasmesse, nel 2024 sono state registrate quasi 8.000 segnalazioni, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. A trainare la crescita sono soprattutto l’aumento del 41,5% delle segnalazioni di clamidia e i casi di gonorrea, arrivati a 1.555, quasi cinque volte quelli rilevati nel 2010: un quadro che richiama l’urgenza di potenziare la prevenzione, favorire diagnosi precoci e ampliare l’accesso ai test.

Gli obiettivi UNAIDS 2030

Al confronto ha preso parte anche Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, parte di Federchimica, che ha posto l’accento sulla necessità di tradurre le innovazioni scientifiche in un accesso equo e omogeneo sul territorio per avvicinare il Paese ai target internazionali di controllo dell’infezione.

“Per avvicinarci agli obiettivi UNAIDS 2030 – che puntano a diagnosticare il 95% delle infezioni, trattare il 95% delle persone diagnosticate e raggiungere la soppressione virale nel 95% dei pazienti in terapia, per abbattere drasticamente le nuove infezioni e porre fine all’Aids come minaccia per la salute pubblica – dobbiamo rafforzare la prevenzione e utilizzare in modo più efficace tutti gli strumenti oggi disponibili. Investire nella prevenzione significa intervenire prima che si generino nuove infezioni, ridurre la trasmissione e prevenire l’evoluzione della malattia, con benefici importanti anche per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale nel medio e lungo periodo.

È necessario costruire una strategia capace di raggiungere tutte le persone, comprese quelle che oggi il sistema non riesce ancora a intercettare”, ha dichiarato Vincenzo Palermo, componente del Consiglio Direttivo e co-coordinatore del Gruppo di Lavoro Prevenzione di Assobiotec-Federchimica.

Innovazione terapeutica

Negli ultimi anni la ricerca biotecnologica ha ampliato gli strumenti a disposizione sia nella prevenzione sia nel trattamento: dai nuovi test diagnostici alle diverse opzioni di profilassi pre-esposizione (PrEP), fino alle formulazioni terapeutiche a lunga durata d’azione (Long-Acting). Tuttavia, come emerso nel corso dei lavori, l’impatto clinico e di salute pubblica di queste soluzioni dipende dalla capacità di integrarle nei percorsi assistenziali riducendo le disuguaglianze territoriali.

In questa direzione sono state individuate due priorità di governance: la piena attuazione del Piano Nazionale Hiv, Epatiti e IST 2024–2028, per trasformare gli indirizzi strategici in interventi operativi sul territorio, e l’aggiornamento del quadro normativo vigente, discusso anche in relazione alla proposta di legge A.C. 218.

“Come aziende biotech continuiamo a investire nella ricerca per sviluppare e rendere disponibili soluzioni sempre più innovative, sia per il trattamento sia per la prevenzione. Ma l’innovazione non ha valore se non arriva a chi ne ha realmente bisogno. Per questo è indispensabile una risposta di sistema: servono modelli organizzativi che consentano di integrare le nuove opportunità nei programmi di prevenzione e nei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e serve lavorare anche sullo stigma sociale che ancora esiste. Solo così potremo garantire un accesso realmente equo e omogeneo,indipendentemente dal territorio di residenza”, ha concluso Palermo.