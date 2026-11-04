Il payback sui dispositivi medici non piace a nessuno: si attendono i correttivi alla legge Finanziaria

Misura “demenziale”, “stupidaggine”, “stortura”, “coltellata” alle imprese. Sono questi gli epiteti più teneri riservati al payback, rivolti nel tardo pomeriggio di ieri dal palco dell’assemblea pubblica di Confindustria Dispositivi Medici. E se non stupisce la reazione delle imprese di settore ai 2,6 miliardi di euro da versare entro luglio prossimo, così come prefigurato dalla prima bozza della finanziaria, colpisce l’analogo tenore contenuto nelle parole di Massimo Garavaglia (presidente 6° commissione del Senato, Lega Nord), Ylenia Lucaselli (commissione Bilancio della Camera, Fratelli d’Italia) e Marco Alparone (Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle regioni e Province autonome, Forza Italia).

Il Governo non c’è

Se il payback è avversato pure dalla maggioranza al Governo, perché non è stato quantomeno mitigato nella manovra? C’è spazio per modifiche sostanziali di qui al termine dell’iter parlamentare? Queste e altre domande sono rimbalzate ieri sera, in una platea significativamente disertata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, da leggere probabilmente in relazione alle prime frasi infuocate del presidente di Cdm Fabio Faltoni, rilasciate lo scorso fine settimana (va detto che un primo tavolo di ricomposizione dovrebbe essere previsto già oggi). Né c’erano i ministri Adolfo Urso (made in Italy) e Orazio Schillaci (Salute) che tuttavia hanno inviato lettere e messaggi, accolti però da un silenzio glaciale.

Un nuovo affondo

Nemmeno ieri sera Faltoni s’è risparmiato: “L’Italia da che parte vuole stare? Il testo della Finanziaria ci ha sorpreso e amareggiato. Non tutti si rendono conto di quello che sta accadendo in Italia. Ma è giusto così: quando la tecnologia funziona si smette di guardarla e il nostro successo coincide con l’essere invisibile ai cittadini. Ma non dobbiamo esserlo agli occhi di chi decide: siamo un pilastro del Ssn che non si vede e che si nota solo quando si incrina. Le scelte del Governo rischiano di incrinarci ancora di più, non possiamo stare in silenzio se ci si presenta il conto e si organizza il payback fino al 2031. Siamo a rischio anche per i cambiamenti geopolitici mondiali (catene di fornitura spezzate, inflazione) ma ai nostri ospedali non manca nulla. Oggi più di un’azienda su due ha aumentato il proprio indebitamento che rischia di aggravarsi. La paralisi del settore è imminente e la resilienza – che è stata la nostra forza – non è più rinnovabile: un’impresa che spende per resistere non ne ha più per crescere e innovare”.

La via del contenzioso non può bastare

Il rinvio alla Corte di Giustizia europea da parte del Consiglio di Stato conferma i dubbi annosi delle imprese. “Ma il contenzioso non è la risposta – dice Faltoni – e vogliamo una soluzione politica strutturale. La legge di Bilancio aggrava la situazione e genera una brusca e dolorosa inversione di rotta. Dopo che il Governo ci ha definito tra le cinque filiere strategiche per l’economia del Paese, allo stesso tempo adotta misure che ci indeboliscono”. Guido Beccagutti, direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici, ha dettagliato il paradosso della situazione. “L’anno scorso si cercava una via alternativa alla strada legale con la costruzione del percorso di sterilizzazione del payback che ci era stata proposta dal ministro Giorgetti. Le imprese che hanno sanato il periodo 2015-2018 pagando 500 milioni (il 25% del totale) e supportando le Regioni nelle loro difficoltà amministrative, pensavano fosse un punto di partenza del dialogo: abbiamo avuto rassicurazioni ed è stato istituito un tavolo al MEF. Ma questa manovra di bilancio è stata una coltellata: leggere che entro luglio si deve versare il 100% o il 70% del contributo rispetto al 40% o al 25% che ci si attendeva, cancella le condizioni per fare impresa. Le imprese non sono vaso di coccio tra Regioni e Governo. Non è il nostro lavoro. Noi portiamo salute all’economia di questo Paese. Via quel 2027 e ripartiamo dal 2028”.

Attesi correttivi entro dicembre

Massimo Garavaglia, compagno di partito del ministro Giorgetti, già in mattinata in altro evento aveva ammesso di non essere soddisfatto dal documento di bilancio. In serata ha detto di confidare in solleciti miglioramenti (lo stesso faranno più avanti Ylenia Lucaselli e Francesco Saverio Mennini, a capo della Programmazione del ministero della Salute). “Il payback sui dispositivi – dice Garavaglia – è una misura demenziale: non è possibile gestirlo considerate le oltre 40 mila referenze, più la componente servizi. Il contenimento della spesa è stata una misura surrettizia per finanziare le Regioni e oggi la distorsione comporta che se sfori di 100, il 50 lo pagano le aziende e il 50 le Regioni. Che però se sono in disavanzo non versano un euro. I soldi del payback non vanno nemmeno al medtech, magari a strade e altri servizi pubblici…”.

L’aumento dei tetti di spesa

“Il Governo è conscio della stortura del payback – dice Ylenia Lucaselli – ma ha compiuto un piccolo passo avanti con l’aumento del tetto di spesa. Per la prima volta abbiamo immaginato una governance diversa dei dispositivi medici e sono certa che il percorso parlamentare porterà novità. Primo elemento da cui partire e intervenire sul congelamento della quota 2027, con la consapevolezza delle difficoltà geoeconomiche. C’è una buona volontà e un mondo che si muove (il riferimento è alle prime uscite di Consiglio di Stato e Corte di Giustizia europea. Di certo qualunque sia il colore del prossimo Governo avrà il grande onere di elimiare definitivamente il payback”.

Errori di calcolo?

Marco Alparone, ribadisce la necessità di trovare un equilibrio tra una “stupidaggine” (i danni prodotti dal payback sui dm) e il pregresso che il Governo ha dovuto affrontare (2014-2018 e 2019-2024) con le risorse disponibili. “Dobbiamo uscire dalla logica dei tetti di spesa. Finché li avremo nessuna equità di accesso sarà possibile”. Nel frattempo, Mennini avanza l’idea che nel calcolo del payback siano stati commessi alcuni errori metodologici, cui si potrebbe ovviare con un ricalcolo che parta dai fabbisogni reali della popolazione. “Vediamo se ci sono differenze e poi disegneremo il percorso della nuova governance, senza preclusioni di sorta. Il ministero ha cercato di attenuare l’impatto alzando il tetto di spesa destinato ai dispositivi (0,1-0,2%). Aspettiamo fine novembre e metà dicembre per vedere i correttivi. Uno di questi dovrebbe riguardare la finalizzazione delle risorse: la quota per le Regioni deve essere vincolata almeno alla sanità”.

Decisioni value based? Non più un miraggio

Angelo Tanese, direttore generale di Agenas, è convinto che grazie ai flussi di dati e numeri, si potrà fare di più e meglio per governare i fenomeni a cominciare soprattutto dalle valutazioni di Health Technology Assesment che preludono anche alla definizione dei tetti. “Oggi abbiamo un sistema di cure molto più efficiente e siamo stati in grado di creare innovazione in un sistema che era estremamente rigido. Valutare e creare conoscenza è fondamentale. Le Regioni non sono tutte uguali e Agenas accompagna ciascuna nel suo percorso portando una solida base dati perché siamo e stiamo finalmente diventando digitali. L’assunzione di decisioni deve essere orientata ai risultati e su questo dobbiamo essere tutti d’accordo. Puntare a creare innovazione conta di più che risparmiare”.