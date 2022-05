Informazione indipendente sui farmaci: bando Aifa da 5 milioni per le Regioni

Redazione AboutPharma

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato un bando da cinque milioni di euro, rivolto alle Regioni, per finanziare attività di informazione scientifica indipendente sui medicinali. Lo annuncia in una nota l’ente regolatorio. L’obiettivo è selezionare un progetto per lo sviluppo di iniziative di informazione scientifica indipendente su farmaci e vaccini, rivolte agli operatori sanitari e ai pazienti/cittadini, da svolgersi sull’intero territorio nazionale. Gli ambiti individuati dall’Aifa come prioritari sono la pediatria, l’oncologia, le malattie croniche e l’antibiotico-resistenza.

Proposte entro il 22 luglio

I progetti candidati dovranno essere presentati da un gruppo costituito da almeno tre Regioni e prevedere una durata di almeno due anni. Dovranno includere una newsletter a frequenza minima settimanale su argomenti di estrema attualità, report di aggiornamento scientifico e revisioni narrative e/o sistematiche di approfondimento su temi specifici. Le domande potranno essere inviate entro le 18 del 22 luglio.

Il bisogno di informazione scientifica indipendente sui farmaci

“L’informazione scientifica indipendente sul profilo beneficio-rischio dei medicinali, rivolta agli operatori sanitari e ai pazienti/cittadini – si legge nel bando – rappresenta un settore prioritario per il quale è necessario promuovere, a livello istituzionale e locale, opportune iniziative strategiche. Il recente contesto pandemico Covid-19 ha peraltro fortemente evidenziato quanto siano necessari dei programmi di informazione indipendente e di educazione sanitaria volti a veicolare le corrette informazioni e a migliorare, tra l’altro, la consapevolezza sui benefici e rischi di farmaci e vaccini, promuovendone al contempo un uso appropriato. Inoltre, nel contesto attuale caratterizzato da un sempre crescente numero di medicinali – sottolinea Aifa – si assiste ad una notevole dispersione delle informazioni, spesso disseminate attraverso i social media che, in assenza di appropriati canali di informazione istituzionali, rischiano di orientare e influenzare inevitabilmente l’opinione dei pazienti”.

Le risorse stanziate rientrano nell’ambito dei fondi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2019 (per gli anni 2015, 2016 e 2017), che definisce gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva attraverso la stipula di convenzioni tra l’Aifa e le singole Regioni.