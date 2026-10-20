Informazione, salute e fiducia: a Napoli la seconda edizione dell’Health Journalism Forum

Giovedì 29 ottobre 2026, l’Aorn “Antonio Cardarelli” di Napoli ospiterà la seconda edizione dell’Health Journalism Forum, l’evento promosso da Social Reporters interamente dedicato alle trasformazioni e alla responsabilità della comunicazione sanitaria.

L’evento pone al centro del dibattito scientifico e divulgativo le grandi sfide contemporanee del settore: dalla lotta alle fake news all’affermazione dell’autorevolezza delle fonti, dalla sostenibilità e universalismo del Servizio sanitario nazionale all’accesso equo alle cure e alla governance delle innovazioni tecnologiche. Ampio spazio sarà inoltre riservato ai nuovi linguaggi per le giovani generazioni e all’impatto dell’intelligenza artificiale nelle redazioni e nella comunicazione medica.

AboutPharma si conferma media partner dell’iniziativa, affiancando il dibattito sui temi cruciali che attraversano il settore delle life sciences e del giornalismo scientifico.

I temi chiave del Forum

L’iniziativa, ideata da Ilario Vallifuoco (CEO di Social Reporters) e moderata dalla giornalista di SKY TG24 Raffaella Cesaroni, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del direttore generale dell’Aorn Cardarelli Antonio d’Amore. Il valore della narrazione e della percezione della salute sarà esplorato dall’intervento dello scrittore Maurizio de Giovanni.

Tra i momenti principali della giornata figura la sessione speciale ideata per celebrare i 30 anni della Fondazione GIMBE, durante la quale il presidente Nino Cartabellotta ripercorrerà tre decenni di impegno a tutela della medicina basata sulle evidenze e dell’informazione indipendente.

I panel tematici

Sono sei i tavoli che mettono a confronto gli esperti di primo piano dell’accademia, delle istituzioni, della medicina e del giornalismo:

Sostenibilità e Servizio sanitario nazionale: una tavola rotonda focalizzata su spesa privata, universalismo e trasformazioni del sistema pubblico con la partecipazione di Walter Ricciardi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Stefano Di Marzio (direttore responsabile AboutPharma), Anna Lisa Mandorino (Segretaria generale Cittadinanzattiva), Duilio Carusi (Coordinatore Scientifico Osservatorio Salute Benessere e Resilienza, Fondazione RIES ETS) e Nino Cartabellotta .

(Università Cattolica del Sacro Cuore), (direttore responsabile AboutPharma), (Segretaria generale Cittadinanzattiva), (Coordinatore Scientifico Osservatorio Salute Benessere e Resilienza, Fondazione RIES ETS) e . Contrasto alla disinformazione e fiducia nelle fonti: dibattito sull’evoluzione dei media e sulla creator economy con Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti), Matteo Bassetti (Università degli Studi di Genova e Policlinico San Martino IRCCS), Nicola Miglino (Presidente Unamsi), Pietro Rinaldi (direttore Comunicazione Aorn Cardarelli), Margherita Lopes (LaPresse) e Adriano Biondi (Fanpage.it).

(presidente dell’Ordine dei Giornalisti), (Università degli Studi di Genova e Policlinico San Martino IRCCS), (Presidente Unamsi), (direttore Comunicazione Aorn Cardarelli), (LaPresse) e (Fanpage.it). Etica e filiera della comunicazione: approfondimento sui processi della ricerca e della produzione sanitaria insieme a Simona Regina (INNLIFES), Massimiliano Sisto (TRM Network), Marco Malagutti (Edra Media), Giovanni Ferrari (CUrE e Hesperia Hospital di Modena) e Gerardo Ausiello (Il Mattino).

(INNLIFES), (TRM Network), (Edra Media), (CUrE e Hesperia Hospital di Modena) e (Il Mattino). Accesso alle cure e sanità di prossimità: analisi sulle disuguaglianze, tempi d’attesa e HTA con Annamaria Colao (Università Federico II di Napoli e Vice Presidente CSS), Maria Rosaria Gualano (UniCamillus e SIMM), Chiara Gnocchi (Novartis Italia e Ferpi) e Adriana Bonifacino (Fondazione IncontraDonna).

(Università Federico II di Napoli e Vice Presidente CSS), (UniCamillus e SIMM), (Novartis Italia e Ferpi) e (Fondazione IncontraDonna). Giovani, prevenzione e linguaggi digitali: sessione dedicata ai nuovi canali di divulgazione coordinata con Benedetta Bitozzi (Lilly Italia), Bianca Arrighini (Factanza), Antonio Granatiero (Istituto Superiore di Sanità), Simone Arminio (QN-Quotidiano Nazionale) e Martina Benedetti (giornalista scientifica).

(Lilly Italia), (Factanza), (Istituto Superiore di Sanità), (QN-Quotidiano Nazionale) e (giornalista scientifica). Intelligenza Artificiale e futuro del newsroom: analisi sulle opportunità e sui rischi dell’IA generativa applicata alle notizie sulla salute, guidata da Ottavio Lucarelli, Ludovico Baldessin (Gruppo Jakin, Passoni Editore, iFarma Editore), Alex Dell’Era (FERPI e Canon Medical), Paolo Muto (Fondazione Muto ETS) e Giuseppe Del Bello (la Repubblica).

Patrocini e sponsor

L’evento si svolge sotto l’Alto Patrocinio della Commissione europea – Rappresentanza in Italia e del Parlamento europeo – Ufficio in Italia, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti. Main Partner dell’iniziativa è Lilly Italia, affiancata da Novartis (Premium Sponsor) e UniSalute (Partner).