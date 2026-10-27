Interpol e Oms firmano un accordo per rafforzare la protezione di salute e sicurezza globale

World health organization
Pubblicato il: 27 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

L’Interpol e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno firmato un accordo di cooperazione volto ad affrontare alcune delle minacce più urgenti nell’ambito della salute pubblica e della sicurezza.

“Crimine e salute sono sempre più interconnessi. Dai prodotti medici contraffatti allo sfruttamento di individui vulnerabili, le reti criminali mettono a rischio vite umane. Questo accordo rafforza la nostra capacità di collaborare con l’Organizzazione mondiale della sanità per proteggere le comunità e garantire che coloro che le minacciano vengano assicurati alla giustizia”, ha dichiarato il segretario generale dell’Interpol, Valdecy Urquiza.

Interfaccia salute e sicurezza

L’accordo si concentra sul rafforzamento della collaborazione in situazioni eccezionali che richiedono un’azione coordinata in materia di salute e sicurezza, compresi gli incidenti che coinvolgono il sospetto uso improprio di materiali chimici o radioattivi e gli eventi biologici insoliti, siano essi di origine naturale, accidentale o deliberata.

Le due organizzazioni coordineranno gli sforzi in occasione dei principali eventi internazionali e delle grandi manifestazioni, aiutando i paesi a prepararsi meglio e a rispondere alle potenziali minacce per la salute in contesti ad alta visibilità.

“La sicurezza sanitaria è sicurezza globale. Intensificando la nostra collaborazione con l’Interpol, rafforziamo la nostra capacità collettiva di prevenire i danni, rispondere alle emergenze e proteggere le persone dalle minacce che minano sia i sistemi sanitari sia la fiducia del pubblico”, ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

Proteggere i più vulnerabili

Un secondo ambito di cooperazione riguarda la lotta al traffico di esseri umani a scopo di prelievo di organi, nonché al commercio illegale di organi, tessuti e cellule umane. L’accordo affronta anche la crescente minaccia della produzione e del commercio illeciti di beni che hanno un impatto diretto sulla salute pubblica, tra cui: prodotti medici contraffatti, come medicinali, vaccini e dispositivi medici; dispositivi di protezione individuale contraffatti; alimenti e bevande non sicuri o etichettati in modo fraudolento; alcol prodotto illegalmente.

La cooperazione sosterrà anche l’attuazione della Convenzione quadro dell’Oms sul controllo del tabacco. Grazie a sforzi congiunti, le organizzazioni sosterranno i paesi nell’identificazione di queste minacce, nella protezione dei consumatori e nel rafforzamento dei quadri normativi internazionali volti a garantire la sicurezza delle persone.

Azioni più incisive e coordinate

Tale accordo riflette, infine, un impegno condiviso ad affrontare le sfide che trascendono i confini e i settori, rafforzando la collaborazione all’intersezione tra sanità e forze dell’ordine. Migliorando il coordinamento tra le forze dell’ordine e quelle sanitarie, l’Interpol e Oms si impegnano a rafforzare la capacità della comunità globale di rispondere efficacemente alle minacce complesse e in continua evoluzione dei nostri giorni.

Tag: interpol / Organizzazione Mondiale della Sanità /

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