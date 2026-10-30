Invecchiamento sano e AI in sanità: l’Organizzazione mondiale della sanità scende in campo in Europa

I 53 Paesi della Regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno adottato all’unanimità due nuovi strumenti di indirizzo per affrontare altrettante trasformazioni dei sistemi sanitari: l’invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione dell’intelligenza artificiale in ambito clinico e assistenziale. Le decisioni sono state approvate a Copenaghen, durante la 76 esima sessione del Comitato regionale Oms per l’Europa.

I provvedimenti riguardano la strategia Ageing is Living (dedicata alla promozione dell’invecchiamento in buona salute nel periodo 2026-2030) e la prima Roadmap for action on artificial intelligence in health (definisce le priorità per integrare l’intelligenza artificiale nei sistemi sanitari europei e dell’Asia centrale fino al 2033).

Le due iniziative rispondono a esigenze differenti ma convergenti. Da un lato, adeguare i servizi sanitari e sociali a una popolazione che vive più a lungo, ma non necessariamente in condizioni di buona salute. Dall’altro, governare l’introduzione di tecnologie che stanno entrando nella pratica clinica più rapidamente della capacità dei sistemi di regolamentarne e valutarne l’impiego.

Invecchiamento, salute e assistenza territoriale

La strategia Ageing is Living parte da una previsione demografica. Entro il 2050, il 27 per cento della popolazione della Regione europea dell’Oms avrà più di 65 anni. L’aumento della longevità pone dunque una questione che riguarda non soltanto l’aspettativa di vita, ma anche gli anni trascorsi in buona salute e la capacità di mantenere autonomia e partecipazione sociale.

Un divario emerge anche tra uomini e donne. Sebbene queste ultime vivano mediamente più a lungo, trascorrono una quota inferiore della propria vita in buona salute: l’81,3 contro l’83,5 per cento degli uomini.

Il documento individua quattro aree di intervento: prevenzione delle malattie e mantenimento delle capacità funzionali lungo tutto l’arco della vita; trasformazione dei servizi sanitari e dell’assistenza a lungo termine; sviluppo di ambienti favorevoli alle persone anziane; contrasto all’ageismo.

Tra le azioni indicate figurano il rafforzamento dell’assistenza primaria, una maggiore integrazione tra cure, riabilitazione e servizi sociali, il sostegno ai caregiver e l’individuazione precoce dei bisogni assistenziali. La strategia invita inoltre a superare una visione dell’invecchiamento limitata alla fase finale della vita: la promozione della salute deve iniziare molto prima, attraverso interventi che coinvolgano anche gli ambienti sociali, culturali ed economici.

Per accompagnare l’attuazione, l’Oms Europa svilupperà profili nazionali e una piattaforma di monitoraggio, la Healthy ageing intelligence dashboard, che consentirà di valutare non soltanto malattie e mortalità, ma anche capacità funzionale, capacità intrinseca e disuguaglianze.

Intelligenza artificiale: la priorità è la governance

Il secondo provvedimento riguarda la prima roadmap regionale dedicata all’intelligenza artificiale in sanità. Il documento punta a migliorare la qualità dell’assistenza, sostenere il lavoro dei professionisti e contribuire al raggiungimento della copertura sanitaria universale.

Quasi due Paesi su tre nella Regione utilizzano già strumenti di intelligenza artificiale per la diagnosi, mentre la metà ricorre a sistemi di intelligenza artificiale conversazionale. La preparazione dei sistemi sanitari, tuttavia, non procede allo stesso ritmo: soltanto un Paese su cinque forma gli studenti delle professioni sanitarie e uno su quattro il personale già in servizio. Meno della metà degli Stati ha verificato se la propria legislazione comprenda disposizioni applicabili all’intelligenza artificiale; quasi il quaranta per cento non dispone di indicazioni etiche specifiche e appena l’otto per cento ha adottato una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale in sanità.

La roadmap individua quattro direttrici prioritarie: governance e leadership istituzionale; sviluppo di quadri etici, regolatori e giuridici; rafforzamento delle infrastrutture digitali e della qualità dei dati; formazione, supporto all’implementazione e apprendimento.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza informatica, all’interoperabilità e alla disponibilità di dati affidabili. Il documento richiama inoltre la necessità di valutare le tecnologie lungo tutto il loro ciclo di vita, accompagnandone l’introduzione con verifiche sull’efficacia e sulla sicurezza nelle condizioni reali di utilizzo.

La roadmap si coordina con i principali strumenti europei e internazionali, tra cui l’Ai Act dell’Unione europea, lo Spazio europeo dei dati sanitari (Ehds), il regolamento sui dispositivi medici e il regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). I Paesi hanno inoltre sostenuto la creazione di un nuovo ufficio Oms dedicato all’intelligenza artificiale, per fornire supporto tecnico, condividere evidenze e rafforzare le competenze necessarie all’attuazione del piano.

Prosegue il lavoro su malattie croniche e salute mentale

La sessione di Copenaghen ha avviato anche il confronto su due ulteriori strategie regionali. La prima riguarda le malattie non trasmissibili e la promozione del benessere nel periodo 2028-2037. Secondo l’Oms, queste patologie sono responsabili di nove decessi su dieci nella Regione europea.

I Paesi hanno chiesto di accelerare l’applicazione delle misure di prevenzione già supportate dalle evidenze scientifiche, con particolare riferimento a tabacco, alcol, alimentazione e attività fisica, oltre a rafforzare gli interventi contro la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute.

La seconda strategia sarà dedicata alla salute mentale e al benessere. Tra gli ambiti di intervento figurano prevenzione, resilienza, rafforzamento delle cure primarie, trasferimento dell’assistenza dagli istituti alle comunità e contrasto allo stigma. Saranno affrontate anche nuove pressioni sulla salute mentale legate alle tecnologie digitali e ai cambiamenti climatici.

Le prime bozze dei due documenti saranno sottoposte agli Stati membri nel 2027, in vista della successiva sessione del Comitato regionale, prevista dal 26 al 28 ottobre dello stesso anno.

Per la roadmap sull’intelligenza artificiale è invece previsto un rapporto intermedio nel 2029, che consentirà di valutare i progressi nell’attuazione.