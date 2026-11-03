J&J celebra i 50 anni in Italia con la richiesta di superare il payback e premiare chi investe

La legge di bilancio è pronta per essere discussa in Parlamento e il settore del pharma è in fermento, in attesa di misure che possano rivedere l’accesso all’innovazione e incentivare gli investimenti. L’occasione per parlarne è stato il festeggiamento della presenza da 50 anni della Johnson & Johnson, nello stabilimento di Borgo San Michele nella provincia di Latina.

“Dal 1975 l’azienda si è evoluta costantemente nell’ambito produttivo, commerciale e della ricerca e sviluppo”, ha detto Jacopo Murzi, amministratore delegato di Johnson&Johnson Innovative medicine Italia. Per i prossimi anni, la multinazionale non si limita a importare e distribuire farmaci prodotti altrove: “rappresenta una delle rare realtà nel panorama nazionale a operare, investire e produrre lungo l’intera catena del valore, dalla ricerca alla produzione, fino all’accesso alle cure e al dialogo costante con le istituzioni e gli attori della sanità. Nel 2025 abbiamo condotto 127 studi clinici in Italia, coinvolgendo oltre 7.500 pazienti trattati con soluzioni terapeutiche all’avanguardia, capaci di migliorare il decorso clinico e la qualità di vita”.

Lo stabilimento pontino, in particolare, produce all’anno 4 miliardi di compresse ed esporta il 97% dei prodotti in 111 Paesi. “Solo quest’anno – ha ricordato Murzi – abbiamo negoziato sei nuove terapie con Aifa in ambiti come oncologia, ematologia, neuroscienze, cardiopolmonare e immunologia” e in futuro “lanceremo 20 nuovi farmaci entro il 2030”. Durante l’evento è stato annunciata inoltre la pubblicazione di un Libro bianco promosso dalla stessa azienda nel quale più di 40 relatori, fra i quali molti rappresentanti dei pazienti, hanno disegnato le idee che possono governare il Servizio sanitario nazionale.

Il paradosso del tetto

Premiare chi investe è il principio ribadito dai rappresentanti delle istituzioni durante una delle tavole rotonde. Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze del Senato, ha parlato della necessità di rimuovere i meccanismi distorsivi attualmente in vigore, a partire dal payback sanitario. “Nato originariamente per controllare la spesa farmaceutica, il payback è ormai degenerato in uno strumento surrettizio di finanziamento. Quando si genera uno sforamento, ad esempio del 5%, la spesa viene ripartita al 50% tra aziende e regioni; tuttavia, mentre la quota a carico delle imprese è certa e immediata, quella regionale dipende dalla virtuosità dell’ente. Se la regione è in avanzo copre la spesa, ma se è in disavanzo accumula ulteriore debito senza versare realmente nulla, creando il paradosso per cui sforare diventa quasi conveniente per liberare risorse da destinare ad altre opere, come strade e rotonde. Per eliminare questo disincentivo al controllo della spesa e stabilire un tetto equo per le aziende, è necessario rivedere le proporzioni e sanzionare chi esce dagli standard con una quota ben superiore al 50%”.

Abbattere i tempi di accesso

Un discorso analogo vale per il Fondo per i farmaci innovativi: “risulta inaccettabile – ha commentato Garavaglia – che avanzino risorse consistenti, quantificabili in circa 400 milioni di euro, che finiscono per disperdersi nel calderone indifferenziato del Fondo anziché sostenere l’innovazione”. Per togliere qualsiasi alibi ed evitare che si speculi su questi avanzi, occorrono due interventi decisi. In primo luogo, le risorse non spese devono rimanere vincolate alla loro missione originaria, estendendo la permanenza del farmaco nel fondo speciale oltre gli attuali 36 mesi, portandola ad esempio a 48. In secondo luogo, bisogna abbattere i tempi di accesso: sebbene strumenti come l’early access siano positivi, è indispensabile eliminare la doppia autorizzazione a livello regionale. Una volta ottenuto il via libera da parte dell’Aifa, il farmaco deve essere immediatamente disponibile senza ulteriori ritardi di svariati mesi imposti dalle singole regioni”.

Differenziare il trattamento del payback

Di premio alle imprese che investono in Italia ha parlato Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute. “In questa legge di Bilancio c’è una misura che ho fortemente voluto, ovvero il fatto che nel payback farmaceutico non si trattassero tutte le aziende in maniera uguale ma che vi fosse una differenziazione tra le aziende che investono in produzione e ricerca in Italia rispetto a quelle aziende che, legittimamente, ritengono di guardare il nostro Paese soltanto come un mercato di vendita. A questo scopo sono stati stanziati 160 milioni di euro con l’obiettivo, appunto, di differenziare il trattamento”, ha dichiarato Gemmato che sui fondi è tornato a difendere gli aumenti fatti negli ultimi anni. Per il biennio 2025-27, il fondo sanitario cresce di quasi 10 miliardi di euro – ha sottolineato –, circa il doppio di quanto è cresciuto nel biennio 20-22, quando c’era il Covid e il Fondo sanitario cresceva di 5,4 miliardi di euro”. In particolare sulle critiche provenienti dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ritiene i tagli “insostenibili”, il sottosegretario ha aggiunto: “Capisco che possa esserci da parte delle Regioni la necessità di un maggior finanziamento, ma non bisogna partire dal presupposto sbagliato che vi siano stati dei tagli, ma dal fatto che ci sono maggiori esigenze di cura nei confronti dei cittadini, dei quali noi ci dobbiamo fare carico e se ne dovrebbero fare carico anche le Regioni”.

L’imposta aggiuntiva per le imprese

La multinazionale americana ha promosso uno studio indipendente, realizzato dal Cerm, che si è soffermato sulla applicazione del payback. “La spesa a carico dell’industria farmaceutica è passata da 800 milioni nel 2017 a oltre due miliardi nel 2025, con una crescita esponenziale che evidenzia un costante scostamento rispetto al reale fabbisogno”, ha spiegato Fabio Pammolli, professore di economia, finanza e scienza dei dati presso il Politecnico di Milano e direttore scientifico del Cerm. La conclusione del report vuole il payback una presenza strutturale e incerta nell’importo, che è finita per essere assimilata a un’imposta aggiuntiva. “Nel settore farmaceutico una quota rilevante dell’innovazione è generata da piccole e medie imprese, che dispongono di un portafoglio prodotti meno diversificato rispetto ai grandi gruppi. Il meccanismo produce quindi un effetto asimmetrico: oltre a danneggiare l’attrattività dell’intero comparto nel contesto competitivo internazionale, penalizza soprattutto le realtà più piccole e innovative, il cui fatturato dipende in larga parte dai trattamenti di nuova generazione”. È indispensabile valorizzare il patrimonio informativo per condurre serie valutazioni d’impatto ed esternalità, senza rincorrere battaglie donchisciottesche in sede Eurostat sulla riclassificazione contabile della spesa, bensì dimostrando con i numeri i benefici differiti generati dalle terapie innovative sui pazienti, sulle famiglie e sui conti pubblici”.

E di alleggerire l’impatto del payback, che costituisce un freno pesante agli investimenti e all’innovazione, ha parlato anche Carlo Riccini, direttore generale di Farmindustria: “Ridurne il peso è indispensabile per attrarre nuovi capitali e consolidare il ruolo dell’Italia quale polo d’eccellenza globale nella ricerca e nella produzione farmaceutica, traguardo condiviso dall’industria e più volte ribadito dallo stesso esecutivo”.

Niente scorciatoie per chi è più fragile

In conclusione, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, non senza emozione, ha ribadito la volontà di stare dalla parte dei cittadini più fragili, ai quali servono risposte per migliorare le cure e non contentini da inserire nella manovra. “È per loro – ha detto –, per i più fragili, che non bastano delle semplici scorciatoie. E non accetto la tentazione che le sta accanto, quella di un contentino, quella di una misura che magari si vede subito, che fa notizia, che porta consenso domani mattina. La salute non dà i suoi frutti in pochi mesi. Li dà, magari, in cinque, dieci anni. Per questo la salute non dovrebbe essere il terreno sul quale si gioca una partita elettorale. Dovrebbe essere quello sulla quale almeno si trova un accordo che dura nel tempo, nell’interesse di tutti, ma soprattutto di chi ha più bisogno, perché chi ha più bisogno sono quelli che non possono aspettare”.Nelle ultime parole un assaggio di fine mandato: “Sono abituato a guardare i problemi in faccia e senza sconti. A volte l’amarezza di alcune riforme che non si sono fatte l’ho tenuta per me. Qui lascio però un impegno. In questo periodo più di altri c’è chi fa calcoli sul proprio prossimo futuro. Io, invece, voglio giocarmi fino all’ultimo tutto il mio mandato per dare un aiuto al Servizio sanitario nazionale pubblico e a tutto il Sistema Italia. E lo faccio con l’orgoglio di chi ha fatto passi avanti strutturali e chi ha tracciato una strada che, sono certo, rimarrà per chi verrà”.