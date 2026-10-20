La salute in prima persona: Afi porta il dialogo sui farmaci tra esperti e cittadini

Portare le risposte sulla salute al di fuori delle aule congressuali e degli studi medici, costruendo un canale di dialogo diretto e senza filtri tra chi cura e chi ha bisogno di cure. Con questo spirito si è svolta a Milano la sesta edizione di “La salute in prima persona”, l’evento promosso da Afi Associazione farmaceutici industria società scientifica. Per una sera esperti, istituzioni e aziende farmaceutiche si sono seduti allo stesso tavolo con cittadini e pazienti, e risposto alle domande che di solito restano fuori dall’ambulatorio o dalle sale dei congressi.

Un ponte tra ricerca e aspettative dei pazienti

L’evento aveva la finalità di offrire un luogo dove fare domande e ricevere chiarezza direttamente da chi le terapie le studia, le produce e le controlla. Fra i temi anche la notizia che arriva dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) che, nella riunione di ottobre, ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’UE di daraxonrasib, un trattamento orale per adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno già ricevuto almeno una linea di trattamento. Si tratta di un passaggio importante per una patologia dalla prognosi sfavorevole, ma per l’effettiva disponibilità in Italia occorrerà attendere l’iter di registrazione. Capire come funzionano questi meccanismi decisionali è fondamentale per il diritto all’accesso alle cure e per una cittadinanza informata.

Dalla testimonianza al percorso del farmaco

Ad aprire l’incontro è stato l’illustratore e fumettista Giuliano Cangiano, in arte Kanjano, che ha portato sul palco la propria esperienza di paziente affetto da tumore al testicolo, raccontata anche in un diario a fumetti pubblicato online che rappresenta una testimonianza significativa e originale.

Il cuore della serata si è poi sviluppato attraverso un percorso in quattro tappe che ha ripercorso la strada di un farmaco, dal laboratorio fino al cittadino che lo assume. Nel corso del primo approfondimento, dedicato alla nascita di una nuova terapia e al ruolo dei pazienti nella ricerca clinica, il Gruppo Afi Voce e valore del Paziente (PVV) ha presentato in anteprima i contenuti di un documento strategico sul coinvolgimento di pazienti e caregiver nello sviluppo dei trattamenti, nato dal confronto diretto con le associazioni, unitamente al progetto Ricerca Circolare.

L’attenzione si è poi spostata sulla sicurezza dei medicinali dopo la loro autorizzazione. Esperti, aziende e associazioni di pazienti si sono confrontati sulla gestione del rischio e sulle comunicazioni di sicurezza a partire dal progetto Rethink Safety Communication (Una Nuova Comunicazione sulla Sicurezza).

Un passaggio fondamentale ha riguardato anche il tema dell’accesso alle nuove terapie, contesto in cui Afi ha illustrato il Progetto CURa (Compassionate Use Reshape), con l’obiettivo di proporre un aggiornamento alle regole italiane sull’uso compassionevole dei farmaci, ferme al decreto ministeriale del 7 settembre 2017.

A chiudere il percorso è stato il tema dell’informazione al paziente: a cinque anni dalla prima iniziativa sul tema, Afi ha presentato in anteprima “My e-Leaflet 2.0”, una proposta concreta per la digitalizzazione del foglietto illustrativo in Italia attraverso un’infrastruttura navigabile, accessibile e integrata, pensata per rafforzare l’aderenza terapeutica e la sicurezza delle cure.

Le voci dei protagonisti

“Le Giornate AFI del Paziente, giunte alla Sesta Edizione, ci hanno permesso di entrare in contatto diretto con i pazienti, i cittadini ed i media, rispondendo alle loro domande e dubbi. Inoltre, lo spazio che abitualmente prevediamo per le Associazioni di Pazienti nel Villaggio Espositivo garantisce loro una grande visibilità e la possibilità di confrontarsi direttamente e apertamente con le Istituzioni e con le Aziende”, commenta il presidente di Afi, Giorgio Bruno.

“I cittadini pongono domande urgenti sui tempi di approvazione delle nuove terapie, sulla sicurezza e sulle reali modalità di accesso ai trattamenti innovativi. Vivendo quotidianamente la complessa gestione delle sperimentazioni cliniche e i quadri regolatori, ci rendiamo conto di quanto queste procedure possano apparire distanti; per questo un confronto diretto come Chiedilo agli esperti è indispensabile. Serve a tradurre il rigore scientifico in risposte chiare e accessibili, accorciando le distanze tra chi sviluppa le cure e chi ne ha bisogno per restituire consapevolezza alle persone. In sostanza ci mettiamo a disposizione dei cittadini e pazienti per rispondere alle loro domande e ai loro bisogni.”, continuano Lorenzo Cottini e Ilaria Maruti, del comitato organizzatore.

“Il confronto con cittadini e pazienti ci aiuta a portare nei contesti tecnici un punto di vista concreto, legato ai bisogni e all’esperienza di cura. Come Gruppo Patient Voice & Value di AFI (Gruppo Voce del Paziente) crediamo nel valore di un dialogo continuativo e rispettoso tra tutti gli attori della salute. Ascoltare significa contribuire a percorsi di ricerca, informazione e assistenza più vicini alle persone”, sottolinea Laura Patrucco, del comitato organizzatore.