La senatrice a vita Elena Cattaneo: “Non serve una legge specifica contro le frodi”

Elena Cattaneo esordisce con una premessa. “Non parlo di frodi nella scienza come tecnico della materia. Ma in quanto scienziata attiva e senatrice, che nel corso del suo lavoro si è imbattuta direttamente in alcune anomalie nelle immagini di un paper”. Il riferimento è al caso che nel 2016 vide protagonista un ordinario di nutrizione e alimentazione animale all’Università Federico II di Napoli. Fu proprio la senatrice a vita, farmacologa e componente della Commissione Istruzione e Ricerca nella attuale legislatura, a insospettirsi di fronte alle immagini di uno studio che gettava una luce sinistra sui mangimi realizzati con cereali geneticamente modificati. Vicenda conclusasi con il ritiro delle tre pubblicazioni dalle riviste che le avevano pubblicate: l’origine fraudolenta dei dati non era più in discussione, a quel punto. Nonostante ciò, l’attenzione di Cattaneo nei confronti del tema è rimasta sempre elevata. “Trovare un collega che falsifica gli esperimenti è come scoprire che il notaio a cui ci siamo rivolti per comprare la casa in cui viviamo ha dichiarato il falso nell’atto di acquisto”.

Truccare i dati delle sperimentazioni

Perché un ricercatore è spinto a truccare i dati raccolti nel corso di una sperimentazione?

Le ragioni per cui qualcuno arriva a truccare i dati raccolti nell’ambito di una sperimentazione possono essere molteplici e corrispondono a debolezze umane che si incontrano in ogni professione. Si va dal desiderio di successo professionale e personale a quello di notorietà, dalla volontà di accaparrarsi dei fondi a quella di affermare o difendere al di là del vero una idea di cui si è intimamente convinti. Il tutto percorrendo scorciatoie che l’applicazione rigorosa del metodo scientifico vieterebbe.

L’Italia non risulta dotata di una legge in grado di punire le frodi scientifiche. Può essere un obiettivo da mettere in agenda in questa legislatura?

Dubito che sia opportuno introdurre un nuovo reato, in un ambito come la valutazione del fatto scientifico in cui il sistema giudiziario del Paese ha mostrato di avere non poche difficoltà: penso alle vicende che hanno accompagnato il caso Stamina e l’epidemia di Xylella. Inoltre, in via generale, mi sembra che non sia affatto preclusa l’azione penale quando dalla manipolazione dei dati risultino ipotesi di truffa a danno della sfera economica di privati o dello Stato. Forse occorrerebbe un confronto tra i vari esperti della materia per capire – ferme restando le conseguenze legate alla reputazione – se e come sia possibile raccordare gli effetti dell’accertamento della manipolazione dolosa da parte della comunità scientifica con quelle che possono essere le conseguenze amministrative che tale fatto ha sulla carriera e attività di uno scienziato. Sarebbe importante che questa materia fosse regolata almeno a livello europeo, in modo da offrire alla comunità scientifica uno standard giuridico uniforme. Si dovrebbe agire su più livelli: da corsi di etica della ricerca obbligatori per tutti i ricercatori al rafforzamento del tutoraggio dei responsabili di laboratorio. Per poi arrivare alla definizione di una cornice legislativa rigorosa di sanzione delle frodi scientifiche che possano comportare anche il licenziamento dell’autore, una volta accertate”.

Publish or perish

Tra le cause delle frodi, si tira spesso in ballo il “publish or perish”, secondo cui uno scienziato che non pubblica dati in quantità e qualità adeguate è destinato a rimanere al palo. Serrando i controlli, intravede il rischio che i ricercatori limitino la propria attività?

Alcuni legano la tendenza a truccare i dati alla pressione che il ricercatore vive nel veder legato il suo avanzamento professionale alle pubblicazioni che riesce a produrre. Ma se la frode è legata alla volontà di falsificare un dato sperimentale, nessuna giustificazione può essere riconosciuta a chi mina alla base le fondamenta di una professione. La ricerca fatta con rigore, peraltro, non teme nessun controllo. Anzi: ai controlli è abituata. Se un certo numero di ricercatori desistesse dall’intraprendere o continuare la propria attività a causa di una maggiore sistematicità dei controlli antifrode, non sarebbe un danno per la comunità scientifica. Chiunque entri in un laboratorio deve infatti garantire piena, continua e assoluta tracciabilità di ogni passo compiuto durante la giornata. Non è ammissibile che esperimenti e risultati non siano archiviati e ricostruibili a posteriori, che i quaderni di laboratorio non siano aggiornati o che quanto scritto non sia perfettamente riconducibile a dati e prove. Questo è il metodo della ricerca, che an che dopo una pubblicazione offre l’opportunità a migliaia di ricercatori di tutto il mondo di ripetere e valutare quegli esperimenti.

Nessuna attenuante, dunque, per gli scienziati?

Gli errori fanno parte del lavoro: di questo come di tutti gli altri. Falsificare i dati sperimentali è però un’altra cosa. Nell’istante in cui lo si fa con consapevolezza, ci si pone fuori dal perimetro dell’etica professionale dello scienziato.

Gli obblighi di legge

Per i ricercatori esiste un obbligo di inserire i dati relativi all’avvio di una sperimentazione clinica su una piattaforma accessibile anche agli altri scienziati?

In Italia, no. Negli Stati Uniti, sì. Sempre più spesso, infatti, i singoli Stati federali obbligano alla registrazione di tutti gli studi finanziati con fondi pubblici. Una politica che oggi porta i ricercatori e coloro che li finanziano a farlo anche su base volontaria. Il valore aggiunto della conoscenza messa a fattor comune è una costante del fare ricerca. Naturalmente questo va adeguato all’esigenza di mantenere una tutela della proprietà intellettuale che ne deriva. E che spesso è uno dei fattori determinanti, sul piano finanziario e organizzativo, per affrontare le sfide della conoscenza, della salute e della cura.

Al di là delle pubblicazioni, che non sempre seguono una sperimentazione, in quale altro modo si potrebbe iniziare a fare luce sulle ricerche in atto e sui risultati di quelle già concluse?

Dal 1980 il nostro Paese dispone di un’Anagrafe nazionale delle ricerche, sulla quale il Governo è intervenuto anche nel 2021, con due decreti del ministero dell’Università e della Ricerca. Per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti, questo dovrebbe essere il luogo in cui sia possibile consultare le notizie relative alle ricerche finanziate con fondi a carico dello Stato o di enti pubblici. Uno strumento utilissimo, sulla carta, che al momento mi sembra soltanto uno schedario che non riporta informazioni sulle ricerche in atto. La priorità sarebbe quella di conoscere i mille rivoli in cui si articola la spesa per la ricerca in Italia, considerata la molteplicità dei soggetti pubblici erogatori. Parliamo di un ventaglio che racchiude almeno 7 ministeri, 20 Regioni, 97 università, 51 Irccs e 29 enti di ricerca sotto il controllo di vari ministeri.

È anche lei dell’idea che i fallimenti nella scienza siano utili quanto i successi?

La vita del ricercatore è scandita più da fallimenti che da successi, perché la scienza procede per prove ed errori. Ed è inevitabile che ogni studioso sia chiamato a fare i conti con ostacoli inaspettati: a volte li supera, altre prende atto che sono insormontabili e cambia strada. Gli insuccessi sono difficili da accettare. Ma il metodo scientifico insegna a utilizzarli per capire come individuare la direzione giusta in cui avanzare. È così che la conoscenza progredisce: eliminando le ipotesi errate per continuare a indagare su quelle che resistono a test ed esperimenti sempre più complessi e difficili. Se un esperimento è condotto rigorosamente, le prove che dimostrano che una sperimentazione non ha portato al risultato atteso rappresentano una informazione rilevante per tutta la comunità scientifica, che merita di essere tracciata e divulgata attraverso paper dedicati.

Perché allora i risultati negativi arrivano così di rado sulle riviste scientifiche e di conseguenza sui media?

Quanto alla minor visibilità di questo tipo di esito per il piccolo e grande pubblico, credo che sia inevitabile e in qualche modo comprensibile. D’altra parte anche la stampa mi sembra che funzioni in questo modo: trova più spazio una notizia su una sperimentazione che ha dato esito negativo o quella che apre a nuove speranze di cura?